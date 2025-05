ETV Bharat / health

নতুন করে প্রকোপ দেখা দিচ্ছে হাম, কতটা ক্ষতিকর এই রোগ ? - MEASLES

Published : May 21, 2025 at 2:25 PM IST

ঋতু পরিবর্তনের সময় রোগভোগের প্রকোপ দেখা দেয় । কিন্তু সাধারণ ফ্লু নয়, আমেরিকায় এই মুহূর্তে হামের প্রকোপ দেখা দিয়েছে । এই রোগ শিশুদের জন্য মারাত্বক হতে পারে ৷ যা আমেরিকার বিভিন্ন শহরে এর প্রকোপ দেখা গিয়েছে ৷ ইউরোপেও এর কেশের দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছে । এটি একটি সংক্রামক রোগ, যা মারাত্মক রূপ নিতে পারে । জেনে নেওয়া যাক এই রোগের বিস্তারিত তথ্য ৷

হাম কী ?

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (WHO) মতে, হাম একটি অত্যন্ত সংক্রামক ভাইরাল সংক্রমণ যা হাম ভাইরাস (MeV) দ্বারা সৃষ্ট । এটি হাম নামে পরিচিত । এই রোগটি মূলত শিশুদের প্রভাবিত করে, তবে এটি যেকোনও বয়সের যে কারোরই হতে পারে যাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা দুর্বল ।

হামের লক্ষণগুলি কী কী (What are the symptoms of measles) ?

ক্লান্তি এবং দুর্বলতা

মুখের ভেতরে ছোট ছোট সাদা দাগ

চোখ লাল হয়ে যাওয়া এবং জল পড়া

চোখের প্রদাহ (কনজাংটিভাইটিস)

খুব বেশি জ্বর

গলা ব্যথা এবং গিলতে অসুবিধা

অবিরাম কাশি, নাক বন্ধ থাকা বা সর্দি থাকা

লাল, দাগযুক্ত ফুসকুড়ি যা মুখ থেকে শুরু হয় এবং সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়ে ৷

হাম কতটা সংক্রামক ?

হাম একটি বায়ুবাহিত রোগ যা আক্রান্ত ব্যক্তির হাঁচি, কাশি বা কথা বলার সময় শ্বাস-প্রশ্বাসের ফোঁটার মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে । ভাইরাসটি কয়েক ঘণ্টা ধরে বাতাসে থাকতে পারে, যা জনাকীর্ণ বা দুর্বল বায়ুচলাচল স্থানে এটিকে আরও সংক্রামক করে তোলে ।

লক্ষণহীন ব্যক্তির মাধ্যমে কি হাম ছড়াতে পারে ?

হাম একটি সংক্রামক রোগ যা একজন আক্রান্ত ব্যক্তি থেকে অন্যজনে লক্ষণ-সহ বা ছাড়াই ছড়িয়ে পড়তে পারে । সংক্রামিত ব্যক্তিরা লক্ষণ দেখা দেওয়ার আগেই ভাইরাসটি ছড়িয়ে দিতে পারে, যার ফলে রোগের বিস্তার শনাক্তকরণ এবং প্রতিরোধ করা কঠিন হয়ে পড়ে ।

হামের চিকিৎসা কীভাবে করা হয় ?