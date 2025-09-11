এটি প্রোটিন ডায়েটের জন্য সবচেয়ে ভালো , সপ্তাহে তিন দিন খেলেই কেল্লাফতে
কাবলি ছোলা রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ এবং ওজন কমাতে এগুলি অত্যন্ত উপকারী বলে মনে করা হয় ।
Published : September 11, 2025 at 1:21 PM IST
ভারতে আমরা অনেক ধরণের খাবার খাই । আমাদের রান্নাঘরে থাকা কিছু খাবার স্বাস্থ্যের জন্যও উপকারী । প্রায়শই আমরা সেগুলি উপেক্ষা করে থাকি । এর মধ্যে একটি হল কাবলি ছোলা । এটি পুষ্টিতেও সমৃদ্ধ । এটি সবজি থেকে স্যালাড সবেতেই বেশ পুষ্টিকর ৷
অনেকেই এটি স্যালাড হিসেবে খেতে পছন্দ করেন । হয় হালকা মশলা যোগ করে একটি ব্রেকফাস্ট তৈরি করা হয়, অথবা এর সবজিও তৈরি করা হয় । জেনে নেওয়া প্রয়োজন প্রোটিন সমৃদ্ধ যা আপনার পেশী শক্তিশালী করে । এটি খেলে আমাদের শরীরের আরও অনেক উপকার হয় । আপনি যদি সুস্বাদু এবং স্বাস্থ্যকর কিছু খেতে চান, তাহলে ছোলা একটি দুর্দান্ত বিকল্প হতে পারে । জেনে নেওয়া প্রয়োজন এইব কাবলি ছোলা খাওয়ার স্বাস্থ্য উপকারিতা কী । জেনে নিন বিস্তারিত ৷
এন আই এইচ (NIH)- এর তথ্য অনুযায়ী, কাবলি ছোলার উপাদান শুধুমাত্র প্রোটিনেরই উৎস নয়, খাদ্যতালিকাগত ফাইবার, প্রতিরোধী স্টার্চ, পলিআনস্যাচুরেটেড ফ্যাটি অ্যাসিড, ভিটামিন এবং খনিজ, বিশেষ করে ফোলেট, ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম এবং পটাসিয়ামের উৎস ৷ যা শীররকে বিভিন্নভাবে সুস্থ রাখতে সাহায্য় করে ৷
রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ করে: খাবারে ছোলা অন্তর্ভুক্ত করলে রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখা যায় । বিশেষজ্ঞদের মতে, এতে এমন অনেক বৈশিষ্ট্য রয়েছে যা রক্তচাপ স্বাভাবিক রাখতে কার্যকর । এটি রক্তে শর্করার মাত্রাও বজায় রাখে ।
আয়রন সমৃদ্ধ: কাবলি ছোলা আয়রনের ঘাটতিও প্রতিরোধ করে । ফলে শরীর সুস্থ থাকে ৷ ফলে আপনি ডায়েটের তালিকায় সপ্তাহে 2 থেকে 3 দিন রাখতে পারেন ৷
কোষ্ঠকাঠিন্য থেকে মুক্তি দেয়: কাবলি ছোলা ফাইবার সমৃদ্ধ তা আমাদের জানা । ফলে এই ফাইবার কোষ্ঠকাঠিন্য থেকে মুক্তি দেয় এবং পরিপাকতন্ত্রকে সুস্থ রাখতে সাহায্য় করে । এরফলে হজম হতেও সমস্যা হয় না ৷
ওজন কমাতে সাহায্য করে: এটি প্রোটিন সমৃদ্ধ । এছাড়াও, এটি ফাইবারের একটি ভালো উৎস । এটি হজমশক্তি উন্নত করতেও সাহায্য় করে । এটি খেলে দীর্ঘ সময় ধরে পেট ভরা থাকে । এরফলে ওজন কমানো সহজ হয় ।
হাড় এবং পেশী শক্তিশালী করে: প্রোটিনে সমৃদ্ধ হওয়ায় এটি আপনার হাড় এবং পেশী শক্তিশালী করতেও কাজ করে । যদি আপনি হাড়ে ব্যথা বা দুর্বলতা অনুভব করেন, তাহলে এটি প্রতিদিন খেতে পারেন । এছাড়াও যদি আপনার শরীরে প্রোটিনের অভাব থাকে, তাহলে অবশ্যই এটি আপনার খাদ্যতালিকায় অন্তর্ভুক্ত করুন ।
হৃদরোগের উন্নতি করে: যদি সপ্তাহে তিন দিন ছোলা খাওয়া শুরু করেন, তাহলে এটি হৃদয়কে সুস্থ রাখতে পারে । এটি কোলেস্টেরল নিয়ন্ত্রণ করে, যা হৃদয়কে সুস্থ রাখে । এটি খেলে হৃদরোগের ঝুঁকিও কমে ।
ত্বককে তরুণ রাখে: বিশেষজ্ঞদের মতে, কাবলি ছোলায় প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন সি, ই এবং কে পাওয়া যায় । এর কারণে এগুলি আপনার ত্বকের জন্য খুবই উপকারী । এগুলি বলিরেখা কমায় । ত্বককেও উজ্জ্বল করে তোলে ।
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5188421/