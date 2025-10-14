মা ও শিশুর রোগ প্রতিরোধে মালদ্বীপ বিশেষ সাফল্য অর্জন করেছে; WHO
মালদ্বীপ মা থেকে শিশুর মধ্যে তিনটি রোগের সংক্রমণ প্রতিরোধকারী প্রথম দেশ হয়ে উঠেছে ৷
Published : October 14, 2025 at 2:33 PM IST
বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) মা থেকে শিশুর মধ্যে HIV, সিফিলিস এবং হেপাটাইটিস বি (ট্রিপল এলিমিনেশন) সংক্রমণ নির্মূলের জন্য মালদ্বীপকে স্বীকৃতি দিয়েছে । 2019 সালে, মালদ্বীপ ইতিমধ্যেই HIV এবং সিফিলিসের জন্য MTCT (EMTCT) দ্বারা বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা কর্তৃক স্বীকৃত ছিল । সম্প্রতি, তারা আবারও হেপাটাইটিস বি এবং MTCT নির্মূলের জন্য স্বীকৃত পেয়েছে । এরফলে মালদ্বীপ শিশুর মধ্যে এই তিনটি রোগ - HIV, সিফিলিস এবং হেপাটাইটিস বি - সংক্রমণ প্রতিরোধকারী প্রথম দেশ হয়ে উঠেছে ।
মালদ্বীপ হঠাৎ করে এই সাফল্য অর্জন করেনি, বরং কৌশল, নীতি এবং উন্নত স্বাস্থ্যসেবার মতো একাধিক উপাদানের সম্মিলিত ব্যবহারের মাধ্যমে অর্জন করেছে । নীচে মূল ফলাফলগুলি দেওয়া হল:
উপাদান এবং বর্ণনা:
প্রসবপূর্ব যত্ন: 95% এরও বেশি গর্ভবতী মহিলা নিয়মিতভাবে যথাযথ প্রসবপূর্ব যত্ন পান ৷
পরীক্ষা: গর্ভাবস্থার প্রথম দিকে এইচআইভি, সিফিলিস এবং হেপাটাইটিস বি পরীক্ষা প্রায় সর্বজনীন
টিকাকরণ এবং অন্যান্য প্রসবোত্তর টিকা: নবজাতকরা জন্মের পরপরই তাদের প্রথম হেপাটাইটিস বি টিকা (জন্মের ডোজ) পান এবং তাদের 95% টিকাকরণের সম্পূর্ণ কভারেজ দেওয়া হয় ৷
তথ্য: 2023 সালের জাতীয় জরিপ প্রথম শ্রেণীর শিশুদের মধ্যে হেপাটাইটিস বি সংক্রমণ শূন্যের কাছাকাছি নিশ্চিত করেছে ।
সমতা ও সর্বজনীন স্বাস্থ্য কভারেজ (UHC): বিনামূল্যে স্বাস্থ্যসেবা এবং স্ক্রিনিং, পরীক্ষা এবং টিকা-সহ সকল গর্ভবতী মহিলাদের সমান যত্ন প্রদান ।
নীতি, অংশীদারিত্ব এবং রাজনৈতিক ইচ্ছাশক্তি: সরকার, স্বাস্থ্য বিভাগ, WHO এবং UNICEF একসঙ্গে এই লক্ষ্যে কাজ করে আসছে; বাজেট এবং নীতিগুলি ধারাবাহিকভাবে মান নিয়ন্ত্রণ, পরীক্ষাগার এবং ডিজিটাল স্বাস্থ্য তথ্য ব্যবস্থাকে সমর্থন করেছে ।
ফলাফল:
জন্মগত HIV এবং সিফিলিসের সংখ্যা: 2022-এর পর থেকে মালদ্বীপে কোনও শিশু জন্মগতভাবে HIV বা সিফিলিসে আক্রান্ত হয়নি ৷
হেপাটাইটিস বি সংক্রমণ হ্রাস: প্রথম শ্রেণীর শিশুদের মধ্যে গবেষণায় দেখা গিয়েছে হেপাটাইটিস বি সংক্রমণের ঘটনা শূন্যের কাছাকাছি । এই অর্জন প্রমাণ করেছে যে শক্তিশালী স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থা- সহ প্রত্যন্ত দ্বীপগুলিতেও গুরুতর সংক্রামক রোগকে পরাজিত করা যেতে পারে ।
এই অর্জন সত্ত্বেও, কিছু ক্ষেত্র রয়েছে যেখানে অব্যাহত প্রচেষ্টা প্রয়োজন, যেমন:
স্থায়িত্ব বজায় রাখা: লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা হলেও পুনরায় সংক্রমণ রোধ করার জন্য পরীক্ষা, টিকাকরণ এবং জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থা শক্তিশালী করা অপরিহার্য ।
লক্ষ্যবস্তুভুক্ত মূল জনগোষ্ঠী এবং প্রবাসী সম্প্রদায়ের মধ্যে সচেতনতা, অ্যাক্সেস এবং আস্থা বৃদ্ধি ।
পরীক্ষাগারের মান এবং সম্পদ: পরীক্ষাগারগুলি সময়মতো পরীক্ষা এবং সঠিক ফলাফল প্রদান করতে সক্ষম তা নিশ্চিত করার জন্য মানের মান বজায় রাখা অপরিহার্য ।
তথ্য ব্যবস্থা এবং পর্যবেক্ষণ: ত্রুটি শনাক্তকরণ এবং সংশোধনের জন্য ডিজিটাল তথ্য ব্যবস্থা, প্রতিবেদন এবং ডেটা নির্ভরযোগ্যতা ।
অর্থায়ন: খরচ এবং চাহিদা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে স্বাস্থ্য বাজেট পর্যাপ্ত এবং রক্ষণাবেক্ষণযোগ্য তা নিশ্চিত করা প্রয়োজন ।
মালদ্বীপের সাফল্য বিশ্বের কাছে অনুপ্রেরণা যে সরকার, স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান এবং সম্প্রদায় একসঙ্গে কাজ করলে এইচআইভি, সিফিলিস, হেপাটাইটিস বি এর মতো গুরুতর রোগের মা থেকে শিশু সংক্রমণ নির্মূল করা সম্ভব ।
এটি অন্যান্য দেশের জন্য একটি মডেল যে কীভাবে সমস্ত মা ও শিশুর জন্য স্বাস্থ্যসেবা, ন্যায়সঙ্গত স্বাস্থ্য অধিকার, টিকাদান কভারেজ এবং স্বাস্থ্য তথ্য ব্যবস্থা এই জাতীয় জনস্বাস্থ্য সাফল্য অর্জন করতে পারে ।
বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার 'ট্রিপল ইএমটিসিটি (Triple EMTCT)' উদ্যোগ (ইন্দো-প্যাসিফিক এবং অন্যান্য আঞ্চলিক পরিকল্পনা) নির্দেশনা, প্রযুক্তিগত সহায়তা প্রদান করে । এই ধরনের অর্জনের প্রচারে সহায়তা করার জন্য উল্লেখযোগ্য ৷
https://www.who.int/news/item/13-10-2025-maldives-becomes-the-first-country-to-achieve-triple-elimination-of-mother-to-child-transmission-of-hiv-syphilis-and-hepatitis-b