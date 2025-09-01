ব্রেকফাস্টকে দিনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ খাবার হিসেবে বিবেচনা করা হয় । এটি কেবল আপনাকে সারা দিনের জন্য শক্তিই জোগায় না, বরং আপনার সামগ্রিক স্বাস্থ্যের জন্যও উপকারী ৷ বিশেষ করে অন্ত্রের স্বাস্থ্যের জন্যও । শুধু তাই নয়, একটি স্বাস্থ্যকর ব্রেকফাস্টও আপনার মেজাজ উন্নত করে এবং উৎপাদনশীলতা উন্নত করতে সাহায্য করে ।
তাই, প্রতিদিন ব্রেকফাস্ট করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ । এছাড়াও আপনার ব্রেকফাস্টে এমন জিনিস অন্তর্ভুক্ত করা উচিত যা আপনার অন্ত্রের স্বাস্থ্যের উন্নতি করে । উন্নত অন্ত্রের স্বাস্থ্য আপনার সামগ্রিক স্বাস্থ্য বজায় রাখতে সাহায্য করে । জেনে নেওয়া প্রয়োজন, এমন খাবার সম্পর্কে যা অন্ত্রের স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী ।
দই ও ফল: দই হল প্রোবায়োটিকের সবচেয়ে সহজ এবং সেরা উৎস । এতে উপস্থিত ভালো ব্যাকটেরিয়া অন্ত্রকে সুস্থ রাখে । এটিকে আরও পুষ্টিকর করে তুলতে, এতে কলা, বেরি, আপেল এবং ড্রাই ফ্রুটের মতো ফ্রেস ফল যোগ করুন । ফলের মধ্যে উপস্থিত ফাইবার অন্ত্রের স্বাস্থ্যের জন্য খুবই উপকারী । এটি এমন একটি খাবার যা পাকস্থলীর জন্যও খুবই উপকারী এবং সুস্বাদুও বটে ।
কীভাবে তৈরি করেবন ?
একটি পাত্রে ফ্রেস দই নিন, এতে আপনার পছন্দের কাটা ফল, আখরোট, বাদাম এবং চিয়া বীজ যোগ করুন । উপরে এক ফোঁটা মধু যোগ করে এটি উপভোগ করুন ।
ইডলি-সাম্বার: দক্ষিণ ভারতের এই ঐতিহ্যবাহী খাবারটি কেবল স্বাদের দিক থেকে অতুলনীয় নয়, স্বাস্থ্যের জন্যও আশীর্বাদস্বরূপ । সেদ্ধ ভাত এবং উড়াল ডালের গাঁজন দ্বারা ইডলি তৈরি করা হয় । গাঁজন প্রক্রিয়া এটিকে প্রাকৃতিকভাবে প্রোবায়োটিক সমৃদ্ধ করে তোলে, যা হজমে সাহায্য করে । এর সঙ্গে পরিবেশিত সাম্বার, যাতে বিভিন্ন শাকসবজি এবং মুসুর ডাল থাকে ৷ যা ফাইবার এবং পুষ্টির ভাণ্ডার । এই মিশ্রণটি অন্ত্রের জন্য উপযুক্ত ।
কীভাবে তৈরি করবেন ?
ইডলির ব্যাটার তৈরি করতে, চাল এবং ডাল পিষে কয়েক ঘণ্টা ধরে তেজপাতায় রেখে দিন । ভাপে ভাপে সাম্বার এবং নারকেলের চাটনির সঙ্গে গরম গরম পরিবেশন করুন ।
ওটস এবং সবজির উপমা: ওটস ফাইবারের একটি চমৎকার উৎস ৷ বিশেষ করে বিটা-গ্লুকান ফাইবার, যা অন্ত্রে ভালো ব্যাকটেরিয়া বৃদ্ধি করে । এটিকে আরও স্বাস্থ্যকর করতে, আপনি এতে গাজর, মটরশুঁটি, বিন, পালং শাকের মতো সবজি যোগ করতে পারেন । এই খাবারটি ধীরে ধীরে হজম হয় ৷ যা দীর্ঘ সময় ধরে শক্তি বজায় রাখে এবং পেট ভরা রাখে ।
কীভাবে তৈরি করবেন ? ওটস জলে ভিজিয়ে পিষে নিন । এই ব্যাটারে মিহি করে কাটা সবজি, সামান্য নুন এবং মশলা যোগ করুন । একটি নন-স্টিক প্যানে সামান্য তেল মাখুন এবং এই মিশ্রণ দিয়ে উপমা তৈরি করুন । এটি সবুজ চাটনি বা দই দিয়ে খান ।
মুগ ডাল চিলা: মুগ ডাল হজম করা সহজ এবং প্রোটিন সমৃদ্ধ । এটি থেকে তৈরি চিলা একটি হালকা এবং স্বাস্থ্যকর ব্রেকফাস্ট বিকল্প । মুসুর ডাল ভিজিয়ে পেষ্ট করে নিতে হবে । সবজি দিয়ে সাজিয়ে আরও পুষ্টিকর করে তোলা যায় ।
কীভাবে তৈরি করবেন ? মুগ ডাল কয়েক ঘণ্টা ভিজিয়ে রাখুন । এরপর পেষ্ট করে নিন এবং ব্যাটার তৈরি করুন। এই ব্যাটারটি কিছুক্ষণ গাঁজন করতে দিলে ভালো হবে । এতে হলুদ, আদা এবং কুঁচি করে কাটা সবজি যোগ করে পাতলা চিলা তৈরি করে খান ।
কুইনোয়া এবং ভেজিটেবল উপমা: কুইনোয়া একটি সুপারফুড, যা প্রোটিন এবং ফাইবার উভয়ই সমৃদ্ধ । এটি গ্লুটেন-মুক্ত, তাই যারা গম এড়িয়ে চলেন তাঁদের জন্য এটি একটি দুর্দান্ত বিকল্প । কুইনোয়াতে উপস্থিত ফাইবার অন্ত্রে ভালো ব্যাকটেরিয়া বাড়ায় ।
কীভাবে তৈরি করবেন ? কুইনোয়া দানা পেষ্ট এর ময়দা তৈরি করুন । এতে জল যোগ করে ঘন ব্যাটার তৈরি করুন । এতে পেঁয়াজ, কাঁচালঙ্কা, ধনেপাতা এবং অন্যান্য সবজি যোগ করুন ।
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)
