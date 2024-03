কাজল-লিপস্টিকেই চটদলদি রূপটান, হঠাৎ প্ল্যানে এইভাবেই নিজেকে করে তুলুন আকর্ষণীয়

হায়দরাবাদ: অনেক সময় এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় যখন আপনাকে দ্রুত রেডি হতে হয় । বা অফিস যাওয়ার দ্রুত রেডি হওয়ার তাড়া থাকে ৷ কিন্তু আপনাকে একটু নিজেকে সুন্দর রাখা প্রয়োজন ৷ বা বন্ধুদের সঙ্গে আপনি বাড়ির বাইরে আছেন, হঠাৎ কোথাও যাওয়ার প্ল্যান হয়ে গেল । এমতাবস্থায় আপনার যদি মেকআপের জন্য ফাউন্ডেশন, আইলাইনার, বেস, কনসিলার, ব্লাশ বা হাইলাইটার না থাকে, তাহলে আপনি কী করতে পারেন ?

ইমার্জেন্সি মেকআপ কিট আপনার পার্সে রয়েছে ৷ প্রায় সব মহিলারই তা থাকে ৷ যাতে রাখা থাকে কাজল এবং লিপস্টিক ৷ এছাড়াও কেউ ফেস পাউডারও রেখে থাকেন যা চটজলদি মেকআপের জন্য যথেষ্ট ৷ তাহলে জেনে নিন, এই কাজল লিপস্টিক দিয়েই হালকা মেকআপে নিজেকে কীভাবে করে তুলবেন আকর্ষণীয় (How to make yourself attractive with light makeup with this kajal lipstick) ৷

প্রথমে ভেজা ওয়াইপ দিয়ে মুখ পরিষ্কার করুন । যদি ভেজা ওয়াইপ না-থাকলে আপনার রুমালটি একটু ভিজিয়ে আপনার মুখ পরিষ্কার করুন । তারপর এই গরমে হালকা করে একটু সানস্ক্রিন লাগিয়ে নিন ৷ তারপর মুখে ফেস পাউডার লাগিয়ে নিন ৷ এবার হালকা একটু শুকিয়ে নিন ৷

এবার কাজল লাগিয়ে নিন ৷ এই কাজল দিয়েই হালকা করে লাইনার একে নিতে পারেন ৷ যারা চোখে কাজল পড়েন না তাঁরা কাজল দিয়েই শুধু লাইনার লাগিয়ে নিতে পারেন ৷ এবার ওই কাজল দিয়েই ভ্রু একটু শেপ করে নিন ৷ এবার ঠোঁটে লিপস্টিক লাগিয়ে নিন ৷ এছাড়াও লিপস্টিক লিকুইড বা নর্ম্যাল যাই হোক না কেন এটি দিয়ে একটু আই স্যাডো ও একইভাবে গালে হালকা শেডের লিপস্টিক লাগান । খেয়াল রাখবেন এটা যেন বেশি ঘন না হয় । এভাবে লিপস্টিকের সাহায্যে গালে হালকা ব্লাশ দিন । তাহলেই চটজলদি রেডি ৷ যা আপনাকে দেখতেও লাগবে আকর্ষণীয় ৷

আরও পড়ুন: