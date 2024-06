হজমের সমস্যা, মাথাব্যথা ! শরীরে ম্যাগনেসিয়ামের ঘাটতি হয়নি তো ? - MAGNESIUM health benefits

হায়দরাবাদ: মানুষ হোক বা যে কোনও প্রাণী, প্রতিটি জীবেরই বেঁচে থাকার জন্য খনিজ পুষ্টি প্রয়োজন । খনিজগুলি হল মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট যা শরীরের কোষগুলিকে পুনঃনির্মাণ করতে সাহায্য করে ৷ পেশী এবং হাড়কে শক্তিশালী করে শরীরে অনাক্রম্যতা বাড়ায় ৷ শক্তি উৎপাদন করে প্রয়োজনীয় শারীরবৃত্তীয় কাজে অংশ নেয় । এই সমস্ত প্রয়োজনীয় খনিজগুলির মধ্যে ম্যাগনেসিয়ামও একটি গুরুত্বপূর্ণ খনিজ ৷

কাজ এবং উৎস: নয়াদিল্লির পুষ্টিবিদ এবং ডায়েটিশিয়ান ডঃ দিব্যা শর্মা বলেন, "ম্যাগনেসিয়াম একটি অপরিহার্য খনিজ ৷ এটি প্রোটিন গঠনের পাশাপাশি স্নায়ু, কোষ, পেশী এবং হাড়ের স্বাস্থ্য বজায় রাখতে, স্ট্রেস কমাতে, ওজন কমাতে, রক্তচাপ, রক্তে শর্করার পরিমাণ কমাতে সাহায্য করে ৷ এছাড়াও ঘুমের গুণমান উন্নত করতে, উদ্বেগ এবং হতাশা কমাতে, টেস্টোস্টেরন এবং কিছু অন্যান্য হরমোনের মাত্রা বাড়াতে, খাবারকে শক্তি এবং বিপাক ক্রিয়ায় রূপান্তর করে । এছাড়াও এটি শরীরের অনেক সিস্টেমের মসৃণ কার্যকারিতায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে । ম্যাগনেসিয়াম শরীরে ইলেক্ট্রোলাইটের ভারসাম্য বজায় রাখতেও সাহায্য করে ।

ম্যাগনেসিয়ামের ঘাটতির কারণে শরীরে ক্যালসিয়াম ও সোডিয়ামের মাত্রাও কমে যেতে পারে । ম্যাগনেশিয়াম সাধারণত গোটাশস্য, বাদাম, মাছ, অ্যাভোকাডো, চকলেট, সবুজ শাক সবজি, লেবু, কম চর্বিযুক্ত দুধ, দই এবং মুসুর ডালে পাওয়া যায় ।

ম্যাগনেসিয়ামের অভাবের কারণ এবং প্রভাব (Causes and Effects of Magnesium Deficiency):

ডাঃ দিব্যা শর্মা জানান, সাধারণভাবে ম্যাগনেসিয়ামের ঘাটতিকে ডাক্তারি ভাষায় হাইপোম্যাগনেসিয়াও বলা হয় ৷ কিন্তু কেউ যদি কিছু বিশেষ রোগে ভোগেন যেমন ক্রোনস ডিজিজ, গ্যাস্ট্রোইনটেস্টাইনাল সমস্যা এবং অন্য কিছু হজমের সমস্যায় ভোগেন তাহলে ম্য়াগনেসিয়ামের অভাব হতে পারে ৷

তিনি বলেন, "কারণ যাই হোক না কেন, যদি শরীরে ম্যাগনেসিয়ামের ঘাটতি থাকে বা এর মাত্রা দীর্ঘদিন ধরে কম থাকে তবে এটি স্বাস্থ্য সম্পর্কিত সমস্যার কারণ হতে পারে । যেমন- টাইপ 2 ডায়াবেটিস, হার্টের সমস্যা (উচ্চ রক্তচাপ, অনিয়মিত হৃদস্পন্দন ইত্যাদি), পেশী এবং স্নায়ুর খিঁচুনি, হাড়ের সমস্যা (বাত, অস্টিওপরোসিস ইত্যাদি) এবং মানসিক সমস্যা (বিষণ্ণতা, উদ্বেগ, অনিদ্রা এবং অস্থিরতা ইত্যাদি) ।

লক্ষণ: ক্লান্তি এবং দুর্বলতা, অনিয়মিত হৃদস্পন্দন, হাত ও পায়ে অসাড়তা, বমি বমি ভাব, কোষ্ঠকাঠিন্য, মাথাব্যথা, খিদে কমে যাওয়া ইত্যাদি ৷

ম্যাগনেসিয়ামের উপকারিতা (Benefits of Magnesium for the Body):

তিনি বলেন, "শরীরে ম্যাগনেসিয়ামের মাত্রা ভারসাম্য রাখতে, মহিলাদের প্রতিদিন 310-400 মিলিগ্রাম ম্যাগনেসিয়াম প্রয়োজন এবং পুরুষদের প্রতিদিন 400-420 মিলিগ্রাম ম্যাগনেসিয়াম প্রয়োজন ।’’

শরীরে সুষম পরিমাণে ম্যাগনেসিয়ামের উপস্থিতি অনেক স্বাস্থ্য উপকারিতা প্রদান করে । যার কয়েকটি নিম্নরূপ:

ম্যাগনেসিয়াম শরীরে শক্তি উৎপাদনে সাহায্য করে ।

এটি পেশী এবং স্নায়ুর সঠিক কার্যকারিতা, পেশীগুলির সংকোচন এবং শিথিলকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে ।

এটি ক্যালসিয়ামের সঙ্গে হাড়কে মজবুত করে ৷ হাড়ের গঠন ও রক্ষণাবেক্ষণে সাহায্য করে ।

ম্যাগনেসিয়াম হৃৎপিণ্ডের সুস্থ কার্যকারিতার জন্য অপরিহার্য । এটি হৃদস্পন্দন নিয়ন্ত্রণ এবং রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে ।

ম্যাগনেসিয়াম মানসিক স্বাস্থ্যের জন্যও গুরুত্বপূর্ণ । এটি মস্তিষ্কে নিউরোট্রান্সমিটার উৎপাদনে সাহায্য করে, যা মেজাজ এবং মানসিক স্বাস্থ্যকে প্রভাবিত করে ।

(আপনার কোনও স্বাস্থ্য সমস্য়ার ক্ষেত্রে চিকিৎসকের পরামর্শ নিন)