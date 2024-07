ঠোঁট ফাটার সম্যায় ভুগছেন ? এই কাজগুলি করলেই পাবেন গোলাপি আভা - Lip Care Tips

ETV Bharat / health

ঠোঁট ফাটার সম্যায় ভুগছেন ? এই কাজগুলি করলেই পাবেন গোলাপি আভা - Lip Care Tips

কলকাতা: প্যাচপ্যাচে গরমে ঘামের অস্বস্তি যেমন একটি সমস্যা, তেমনই গরমে রোদের তেজের শুষ্কভাব হোক বা বর্ষার স্যাঁতসেতে আবহাওয়া বহু সময়ই শরীরে নানান ধরনের সমস্যা তৈরি করে । তেমনই শুষ্ক ঠোঁটের সমস্যাও একটা বিরক্তিকর ৷

বিশেষজ্ঞরা জানান, শুষ্ক ঠোঁট, কালো হয়ে যাওয়া, ঠোঁটের পিগমেন্টেশনের সমস্যা ছাড়াও আরও কারণ রয়েছে । ক্যাফেইন সমৃদ্ধ পদার্থ বেশি খাওয়া, রাসায়নিকযুক্ত বিউটি প্রোডাক্ট ব্যবহার করা, অতিবেগুনি রশ্মির সংস্পর্শে আসা ও মেলানিন উৎপাদন বৃদ্ধি ঠোঁটের রোগের কারণ হতে পারে ।

শুধু তাই নয়, বলা হয় ডিহাইড্রেশনের কারণেও শুষ্ক ঠোঁটের সমস্যা দেখা দেয় । একইভাবে মুখ দিয়ে শ্বাস নেওয়া, ঠোঁট হাইড্রেটেড রাখতে ব্যবহৃত লিপবাম এবং লিপস্টিকও শুষ্ক ঠোঁটের কারণ হতে পারে । তাই এই ধরনের জিনিস এড়িয়ে চলা এবং কিছু সতর্কতা অবলম্বন করলে শুষ্ক ঠোঁটের সমস্যা এড়ানো যায় ।

শুকনো ঠোঁট এড়াতে কী কী সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত (What precautions should be taken to avoid dry lips) ?

বিশেষজ্ঞদের মতে, শুষ্ক ঠোঁটের সমস্যা এড়াতে প্রথমে শরীরকে হাইড্রেটেড রাখা খুবই জরুরি । এজন্য প্রতিদিন পর্যাপ্ত জল পান করার পরামর্শ দেওয়া হয় । প্রতিদিন বাইরে যাওয়ার আগে SPF 15 যুক্ত লিপবাম ব্যবহার করা প্রয়োজন । বিশেষজ্ঞরা জানান, ফাউন্ডেশনে আল্ট্রা-ভায়োলেট ধাতব রশ্মির প্রভাব এড়ানো যায় । তবে রাসায়নিকমুক্ত লিপ বাম বেছে নিন । মাস্ক পরা বা স্কার্ফ দিয়ে ঠোঁট ঢেকে রাখার মতো সতর্কতা অবলম্বন করাও ভালো ।