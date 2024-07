দীর্ঘদিন ধরে পায়ে ব্যথা, হার্ট অ্যাটাকের লক্ষণ ! - Leg Pain A Sign Of Heart Problems

PAD এর লক্ষণগুলি কী কী (What are the symptoms of PAD)?

পা ঠিকঠাক নাড়াচাড়া করতে না-পারা, পায়ের চুল পড়ে যাওয়া, পায়ের ত্বকের বিবর্ণতা, পায়ে অসাড়তা, ব্যথা এবং ঠান্ডা অনুভব করা, বিশ্রামের সময় আপনার পায়ে বা পায়ের আঙুলে জ্বালা বা ব্যথা ৷

কীভাবে PAD নির্ণয় করা হয় ?

হার্টের স্বাস্থ্যের অবস্থা থেকে যদি পায়ে ব্যথা হয়, তাহলে তা নির্দিষ্ট মেডিক্যাল পরীক্ষার মাধ্যমে নির্ণয় করা যেতে পারে । ডায়গনিস্টিক পরীক্ষা যেমন গোড়ালি-ব্র্যাচিয়াল ইনডেক্স বা এবিআই পরিমাপ বাহু ও পায়ে রক্তচাপ নির্ণয় করে ৷ এছাড়াও ডপলার আল্ট্রাসাউন্ড, সিটি এনজিওগ্রাফি, এমআরএ স্ক্যানিং-এর মতো মেডিক্যাল পরীক্ষার মাধ্যমে PAD সমস্যা আছে কি না, তা চিহ্নিত করা হয় ।

আপনার যদি PAD ধরা পড়ে, তবে আপনাকে নিয়মিত ব্যায়াম করা থেকে কম চর্বিযুক্ত এবং স্বাস্থ্যকর খাবার খাওয়া, তামাক জাতীয় দ্রব্য এড়িয়ে চলতে হবে ৷ এর সঙ্গে দরকার পর্যাপ্ত ঘুম ৷ বিশেষজ্ঞরা জানাচ্ছেন, এই নিয়মগুলি ঠিক করে মানতে এই সমস্যা থেকে কিছুটা হলেও মুক্তি পাওয়া যাবে ৷