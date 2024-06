ডিনারের পর আম খাচ্ছেন? ডেকে আনছেন বড় বিপদ - What Fruit To Avoid Before Bed

হায়দরাবাদ: সুস্থ থাকতে বেশি করে ফল খেতে বলেন স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা । ফলে থাকা ভিটামিন এবং মিনারেল আমাদের সুস্থ করে তোলে । তবে বিশেষজ্ঞরা বলছেন, সব ধরনের ফল স্বাস্থ্যের জন্য ভালো হলেও কিছু ফল রাতে খাওয়া উচিত নয় । সতর্ক করা হয় যে এগুলি খেলে অনেক স্বাস্থ্য সমস্যা হতে পারে । রাতে কোন ফল খাওয়া উচিত নয় (No Fruit should be Eaten at Night)।

আনারস: আনারসে সাইট্রিক অ্যাসিড বেশি থাকে । রাতে এটি খেলে পাকস্থলীতে অ্যাসিডের মাত্রা বেড়ে যায় । বিশেষজ্ঞদের মতে, এরফলে পেটে ব্যথা এবং পেট ফাঁপা হওয়ার মতো হজমের সমস্যা হয় ।

আম: আম উচ্চ চিনিযুক্ত ফলগুলির মধ্যে একটি ৷ বিশেষজ্ঞদের মতে, রাতে ঘুমানোর আগে এটি খেলে রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা বেড়ে যায় । তাই বলা হয় দিনের বেলা আম খাওয়া ভালো ।

সাইট্রাস ফল: কেউ কেউ রাতের খাবারের পর লেবু, কমলালেবু বা বিটের মতো ফল খান । কিন্তু এই ধরনের সাইট্রাস ফল খেলে কখনও কখনও অম্বল হতে পারে ফলে ঘুমে ব্যাঘাত ঘটতে পারে । তাই রাতে ঘুমানোর আগে এই ফল খাওয়া উচিত নয় ৷

আঙুর: আঙুরে প্রাকৃতিক সুগার লেভেল বেশি থাকে । বিশেষজ্ঞদের মতে, রাতে এগুলি খেলে রক্তে শর্করার মাত্রা বেড়ে যেতে পারে ।