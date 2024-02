রোজ ব্রেকফাস্টে খেতে পারেন কুমড়োর বীজ, চুল-ত্বক ভালো থাকবে

হায়দরাবাদ: কুমড়োর বীজ সাধারণ তবে এর পুষ্টিগুণ অনেক যা বিভিন্ন গবেষনায় পাওয়া গিয়েছে ৷ আমরা অনেকেই কুমড়োর বীজ ফেলে দি ৷ কারণ এর উপকারিতা জানি না ৷ কুমড়োর উপকারী দিক তো আমরা সবাই জানি কিন্তু এর বীজেও রয়েছে অনেক উপকারী দিক ৷ কেয়ার হসপিটাল থেকে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী জেনে নিন, এর পুষ্টিগুণ সম্পর্কে ৷

কুমড়োর বীজের পুষ্টিগুণ কী কী (What is the nutritional value of pumpkin seeds)?

কুমড়োর বীজে আছে কার্ব, প্রোটিন, ফাইবার, ম্যাঙ্গানিজ, কপার, ম্যাগনেশিয়াম, জিঙ্ক, আয়রন, ফোলেট, রাইবোফ্লাভিন ইত্যাদি ।

জেনে নিন কুমড়োর বীজের উপকারীতা (Health Benefits Of Pumpkin Seed)

1) ওজন কমাতে সাহায্য করে: কুমড়োর বীজে রয়েছে ফাইবার ৷ তাই এটি খেলে ওজন কমাতে সাহায্য় করবে ৷ পুষ্টিবিদদের মতে, এটি অন্যতম প্রয়োজনীয় খাদ্য উপাদান ।

2) ইমিউনিটি সিস্টেমকে বৃদ্ধি করে​: কুমড়োর বীজে রয়েছে ভিটামিন ই এবং জিঙ্ক ৷ যা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার শক্তিশালী পুষ্টির উৎস । ভিটামিন ই রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে এবং বিভিন্ন সংক্রামক রোগ থেকে রক্ষা করার পাশাপাশি শরীরের কোষে ফ্রি র‌্যাডিক্যাল ক্ষতি প্রতিরোধ করতে সাহায্য় করে ৷ যা শরীরের ইমিউনিটি সিস্টেমকে ঠিক রাখতে সাহায্য় করে ৷

3) চুল ও ত্বকের জন্য উপকারী: কুমড়োর বীজ খাওয়া চুলকে মসৃণ ও মজবুত করার পাশাপাশি ঝলমলে করতে সাহায্য করে । এটি ত্বককে কোমল ও বলিরেখামুক্ত করতেও সাহায্য করে । এছাড়াও এটি ব্রণ কমাতে সাহায্য় করে ৷

4) ডায়াবেটিসের ঝুঁকি কমায়: কুমড়োর বীজে প্রচুর পরিমাণে ম্যাগনেসিয়াম থাকে ৷ এটি খাদ্যের একটি অপরিহার্য উপাদান ৷ যা রক্তে শর্করার মাত্রা কমাতে সাহায্য করে । কুমড়োর বীজ রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে ডায়াবেটিসের ঝুঁকি কমাতে সাহায্য় করে ৷

আরও পড়ুন:

(পরামর্শগুলি শুধুমাত্র সাধারণ তথ্যের ভিত্তিতে ৷ আপনার কোনও প্রশ্ন থাকলে ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করুন)