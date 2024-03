চুলে তেল ব্যবহার করছেন ? জেনে নিন ব্যবহারের সঠিক পদ্ধতি

হায়দরাবাদ: চুল পড়ার সমস্যা বর্তমান জীবনযাত্রায় অতি সাধারণ ৷ যার কারণে সবাই সমস্যায় পড়ে । নারী হোক বা পুরুষ চুল পড়া সবার জন্যই চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়ায় ৷ পুষ্টির অভাব আমাদের চুলের স্বাস্থ্যের উপর সরাসরি প্রভাব ফেলে । তাই চুলের যত্নের জন্য অনেকে পার্লারে যান বা অনেক পণ্য ব্যবহার করে থাকেন ৷ ফলে এটি চুলের ক্ষতি করতে পারে ৷ আপনি কিছু সঠিক নিয়মে চুলে তেল ব্যবহার করতে পারেন ৷ জেনে নিন, কীভাবে করবেন ব্যবহার তেল ? যা আপনার চুলকে পুষ্টি দিতে পারে চুল পড়ার সমস্যা থেকে মুক্তি দিতে পারে ৷

চুলের জন্য নারকেল তেল ভীষণ ভাবে উপকারী ৷ তবে আপনি পছন্দ অনুযায়ী যে কোনও তেলই ব্যবহার করতে পারেন ৷ তবে সঠিক নিয়মে তেল ব্যবহার করা প্রয়োজন (It is necessary to use oil in the right way) ৷

মাথায় তেল দেওয়ার আগে ভালো করে চুল আঁচড়ে নিন যাতে চুলে কোনও জট না থাকে ৷ মাসাজ করার পর চুল শক্ত করে বাঁধার মতো ভুল করবেন না । এতেও অতিরিক্ত চুল ভেঙে যায় । এই তেল সপ্তাহে দুইবার ব্যবহার করুন ৷ তারপর শ্যম্পু করুন ৷ এতে চুল বাড়তে সাহায্য় করে ৷ চুলের জন্য সঠিক তেল নির্বাচন করাও খুবই গুরুত্বপূর্ণ । নারকেল ও আমন্ড অয়েল সেরা তেল । যা চুল সংক্রান্ত বেশিরভাগ সমস্যা দূর করে । আপনার মাথার ত্বক ও চুলকে তেল শোষণ করার জন্য সময় দিন । তেল প্রয়োগ এবং শ্যাম্পু করার মধ্যে কমপক্ষে 30 মিনিটের ব্যবধান থাকা উচিত ।

চুলে তেল লাগানোর সঠিক উপায় হল তেলে আঙুল ডুবিয়ে রাখা । চুলকে ভাগে ভাগ করে মাথার তালুতে তেল লাগান । কমপক্ষে 10 থেকে 15 মিনিট মাসাজ করুন । এতে রক্ত ​​সঞ্চালন বাড়ে ।

(পরামর্শগুলি শুধুমাত্র সাধারণ তথ্যের ভিত্তিতে ৷ আপনার কোনও প্রশ্ন থাকলে ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করুন)