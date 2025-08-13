যখন প্লেটলেটের মাত্রা কমে যায়, তখন শরীরে ক্লান্তি, রক্তপাত এবং সংক্রমণের ঝুঁকি বেড়ে যায় । বিশেষ করে ডেঙ্গি, ম্যালেরিয়া এবং ভাইরাল জ্বরের সময় প্লেটলেট দ্রুত কমে যায়, যা শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা দুর্বল করে দেয় ।
এমন পরিস্থিতিতে কিউই এবং পেঁপে উভয়ই প্লেটলেট বাড়াতে সহায়ক প্রমাণিত হয় ৷ তবে প্রশ্ন ওঠে যে এই দুটির মধ্যে কোনটি বেশি কার্যকর ? তাহলে আসুন বিস্তারিতভাবে জেনে নেওয়া যাক ৷
কিউই: প্লেটলেট বাড়াতে এটি কীভাবে উপকারী ?
ভিটামিন সি এবং অ্যান্টি-অক্সিডেন্টের উৎস: কিউই ভিটামিন সি সমৃদ্ধ, যা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা শক্তিশালী করে এবং প্লেটলেটের সংখ্যা বাড়ায় । অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট শরীরকে সংক্রমণ থেকে রক্ষা করে এবং রক্তকণিকা মেরামত করতে সাহায্য করে ।
ফাইবার এবং ফোলেট সমৃদ্ধ: কিউই ফলের মধ্যে উপস্থিত ফোলেট এবং ফাইবার প্লেটলেট তৈরিতে সাহায্য করে এবং রক্ত সঞ্চালন উন্নত করে ।
প্রদাহ-বিরোধী বৈশিষ্ট্য: কিউইতে প্রদাহ-বিরোধী বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যা প্রদাহ কমিয়ে শরীরকে দ্রুত সুস্থ করে তোলে ।
রক্ত জমাট বাঁধতে সহায়ক: কিউইতে ভিটামিন কে রয়েছে, যা রক্ত জমাট বাঁধতে সাহায্য করে এবং প্লেটলেটের সংখ্যা স্থিতিশীল রাখে ।
পেঁপে: প্লেটলেট বৃদ্ধিতে এটি কীভাবে আরও কার্যকর
পেঁপে পাতার রস: প্লেটলেট দ্রুত বৃদ্ধির জন্য পেঁপে পাতার রস সবচেয়ে কার্যকর এবং প্রাকৃতিক প্রতিকার হিসাবে বিবেচিত হয় । এতে প্যাপেইন এনজাইম রয়েছে, যা প্লেটলেট উৎপাদন বাড়ায় ।
ভিটামিন এ, সি এবং ফোলেট সমৃদ্ধ: পেঁপে ভিটামিন এ এবং সি সমৃদ্ধ, যা প্লেটলেট বৃদ্ধির পাশাপাশি রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা শক্তিশালী করে ।
ডেঙ্গি এবং ম্যালেরিয়ায় কার্যকর: গবেষণা অনুসারে, ডেঙ্গি এবং ম্যালেরিয়ার সময় পেঁপের রস প্লেটলেটের হ্রাসমান সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি করতে সাহায্য করে এবং রোগীর পুনরুদ্ধারকে ত্বরান্বিত করে ।
ভাইরাল এবং অ্যান্টি-ব্যাকটেরিয়াল বৈশিষ্ট্য: পেঁপেতে অ্যান্টি-ভাইরাল এবং অ্যান্টি-ব্যাকটেরিয়াল বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যা শরীরকে সংক্রমণ থেকে রক্ষা করে এবং প্লেটলেটের ক্ষয় রোধ করে ।
কিউই না পেঁপে: কোনটি ভালো ?
যদি প্লেটলেট বৃদ্ধির কথা বলা হয় পেঁপে পাতার রস কিউইয়ের চেয়ে বেশি কার্যকর বলে মনে করা হয় । এটি প্লেটলেট গঠনকে ত্বরান্বিত করে এবং ডেঙ্গু, ম্যালেরিয়ার মতো রোগে তাৎক্ষণিক প্রভাব দেখায় । তবে কিউই ধীরে ধীরে প্লেটলেট বৃদ্ধি এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বজায় রাখতেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে ।
এনআইএইচ-এর তথ্য অনুযায়ী, কিউই ফল পুষ্টিগুণে ভরপুর একটি ফল এবং গত দশকে কিউই ফলের স্বাস্থ্য উপকারিতা নিয়ে ব্যাপক গবেষণা থেকে জানা গিয়েছে ৷ এটি কেবল পুষ্টির উন্নতির জন্যই নয়, হজম, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা এবং বিপাকীয় স্বাস্থ্যের জন্যও উপকারী । বিশেষ করে পুষ্টির দিক থেকে ফাইবার, পটাসিয়াম, ভিটামিন ই এবং ফোলেট, সেইসঙ্গে বিভিন্ন জৈব সক্রিয় উপাদান রয়েছে ৷
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8066973/
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6267416/
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)