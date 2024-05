এই গরমে রোজ বাইক চালাচ্ছেন ? শরীর সুস্থ রাখার টোটকা দিলেন কেয়া শেঠ - Tips for Bikers

হায়দরাবাদ: তীব্র এই গরমে অফিস বা কাজের যায়গায় যেতে অনেকেরই ভরসা বাইক । এক্ষেত্রে বাইক চালকদের সূর্যের কড়া তাপেই ঘণ্টার পর ঘণ্টা থাকতে হয় । এই সময় শুধু যে রোদের হলকা থাকে তা নয়, বাতাসও থাকে গরম । তাই যারা প্রতিদিন কড়া রোদ মাথায় করে বাইক চালাচ্ছেন বা স্কুটি চালাচ্ছেন, তাঁদের অবশ্যই বিশেষ কিছু সাবধানতা মেনে চলা জরুরি ৷ তারই কিছু টিপস দিলেন কেয়া শেঠ (Special Care If You Long Hours ride Bike In Summer) ৷

তিনি বলেন, "এই গরমে যারা বাইক চালান, তাদের বিশেষ সতর্কতা নেওয়া উচিত ৷ প্রথমেই যেটা প্রয়োজন, তা হল শরীর ঢাকা ড্রেস পরা ৷ সেটা যেন কটন কিংবা লিনেনের হয় ৷ তাছাড়াও হাত ফাঁকা থাকে ৷ ফলে গ্লাভস পরা প্রয়োজন ৷ সেটা যেন অবশ্যই অন্য কাপড়ের না-হয়, সুতির হওয়া দরকার ৷ যাঁরা হেলমেট ব্যবহার করে থাকেন, তাঁরা একটা রুমাল ব্যবহার করুন ৷ সেটা মাথায় পরার পর হেলমেট পরে নিন ৷ এটা যদি করা হয় তাহলে মাথায় যে ঘাম হয় সেটা থেকে অনেকটা রক্ষা পাওয়া যায় ৷ এছাড়াও চুলও ও স্কিনও ভালো থাকবে ৷"

এছাড়াও রোদে বেরোনোর আগে সানস্ক্রিন ব্যবহার করা প্রয়োজন ৷ একটানা বাইক চালানোর বদলে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নেওয়া প্রয়োজন ৷ বাইক চালালে সঙ্গে রাখতে পারেন গ্লুকোজের জল ৷ এই রোদে চা-কফির বদলে ডাবের জল, ফলের রস খাওয়া প্রয়োজন ৷

