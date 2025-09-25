পুষ্টি মাসে নিজেকে রাখুন একদম সুস্থ, টিপস দিলেন ডায়েটিশিয়ান

পুষ্টি মাসে নিজেকে রাখুন একদম সুস্থ, টিপস দিলেন ডায়েটিশিয়ান
পুষ্টি মাসে নিজেকে পুষ্টিসম্মত রাখা প্রয়োজন মতামত ডায়েটিশিয়ানের ৷
Published : September 25, 2025 at 11:02 AM IST|
Updated : September 25, 2025 at 1:10 PM IST
আজকাল সোশাল মিডিয়া এবং বিজ্ঞাপনে বিভিন্ন ধরণের সাপ্লিমেন্টের প্রচার করা হয় । প্রতিটি ব্র্যান্ড তাদের পণ্যকে জাদুকরী বলে । কখনও এটি আপনাকে তরুণ রাখার দাবি করেন আবার কখনও এটি ওজন কমানোর কথা বলে থাকেন ৷ চলছে পুষ্টির মাস ৷ তাই নিজেকে পুষ্টিসম্মত রাখা প্রয়োজন ৷
প্রতি বছর, সেপ্টেম্বর ভারতে জাতীয় পুষ্টি মাস উদযাপন করা হয় ৷ যা স্বাস্থ্যকর খাবার এবং পুষ্টি সাক্ষরতা সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের একটি উদ্যোগ । এই সপ্তাহটি আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে খাদ্য কেবল জ্বালানির চেয়েও বেশি কিছু ৷ এটি আমাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা, শক্তি এবং দীর্ঘমেয়াদী স্বাস্থ্যের কেন্দ্রবিন্দু ।
আপনি কি জানেন যে আপনার রান্নাঘরে এমন অনেক জিনিস আছে যা আপনাকে রোগ থেকে রক্ষা করতে সাহায্য করতে পারে ? ডায়েটিশিয়ান জয়শ্রী বণিক আপনার খাদ্যতালিকায় কিছু প্রদাহ-বিরোধী খাবার অন্তর্ভুক্ত করার পরামর্শ দেন, কারণ এগুলি শরীরের অভ্যন্তরীণ প্রদাহ কমায় ৷ যা অনেক গুরুতর রোগের মূল কারণ । আপনি যদি রোগ থেকে দূরে থাকতে চান, তাহলে এই জিনিস খাদ্যতালিকার অংশ করা শুরু করুন ।
বেরি: ব্লুবেরি, স্ট্রবেরি, রাস্পবেরির মতো বেরিগুলিতে প্রচুর পরিমাণে অ্যান্টি- অক্সিডেন্ট থাকে । এটি শরীরের প্রদাহ কমানোর পাশাপাশি, ত্বককেও উজ্জ্বল রাখতে সাহায্য করে । এগুলি স্যালাদ, দই এবং স্মুদিতে যোগ করে খেতে পারেন ।
হলুদ: ভারতীয় রান্নাঘরে হলুদ কেবল খাবারের স্বাদই বাড়ায় না বরং এতে কারকিউমিন নামক একটি শক্তিশালী প্রদাহ-বিরোধী যৌগও রয়েছে । এটি দুধে মিশিয়ে পান করা বা সবজিতে যোগ করা খুবই উপকারী ।
আখরোট এবং বাদাম: এই শুকনো ফলগুলি ওমেগা-3 ফ্যাটি অ্যাসিড এবং ভিটামিন ই সমৃদ্ধ । প্রতিদিন এক মুঠো আখরোট এবং বাদাম খেলে হৃদরোগ ভালো থাকে এবং প্রদাহও কমে ।
টমেটো: লাল টমেটো কেবল সবজির স্বাদই বাড়ায় না, এতে লাইকোপিনও থাকে, যা একটি শক্তিশালী অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট । স্যালাড, স্যুপ বা চাটনি আকারে টমেটো খান ।
জেনে নেওয়া দরকার কী কী সাপ্লিমেন্ট খাওয়ার আগে বিশেষজ্ঞর পরামর্শ নেওয়া দরকার ?
কোলাজেন সাপ্লিমেন্ট: প্রায়শই বলা হয় কোলাজেন খেলে ত্বক টানটান এবং চকচকে হয় ৷ কোলাজেনের কিছু উপকারিতা জয়েন্টের প্রদাহ কমাতে এবং হাড় রক্ষা করার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ৷
অ্যান্টি-এজিং সাপ্লিমেন্ট: আজকাল, NAD+, NMN এবং NR-এর মতো সাপ্লিমেন্টগুলিকে 'অ্যান্টি-এজিং'-এর গুরুত্বপূর্ণ বিষয় প্রচার করা হচ্ছে । এগুলি বিশেষজ্ঞর পরামর্শ খাওয়া উচিত নয় ৷
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)
