আপনি কি জানেন যে আপনার রান্নাঘরে থাকা কিছু সাধারণ সবজি ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে জাদুর মতো কাজ করতে পারে ? পুষ্টিবিদরা বলেন, আপনি যদি আপনার খাদ্যতালিকায় এই সবজিগুলি অন্তর্ভুক্ত করেন, আপনার রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণে থাকবে এবং আপনি ডায়াবেটিসের মতো গুরুতর রোগ এড়াতে পারবেন । জেনে নেওয়া প্রয়োজন সবজি সম্পর্কে জেনে নেওয়া যাক, যা রক্তে শর্করা নিয়ন্ত্রণে খুবই কার্যকর ।
ডায়াবেটিস বা সুগার রোগ এমন একটি অবস্থা যেখানে শরীরে ইনসুলিনের পরিমাণ কমে যায় । এটি একটি দীর্ঘমেয়াদি রোগ ৷ শরীরের বিভিন্ন অঙ্গের উপর ক্ষতিকর প্রভাব ফেলতে পারে । ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে সঠিক খাবার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ।
ডায়াটিশিয়ান জানান, "আজকাল খারাপ জীবনযাপনের কারণে মানুষ নানা রোগের শিকার হচ্ছে । ডায়াবেটিস এই রোগগুলির মধ্যে একটি । এই সমস্যায় ভুগছেন এমন ব্যক্তিকে তার খাদ্যাভ্যাসের প্রতি বিশেষ যত্ন নিতে হবে, কারণ খাওয়ার ক্ষেত্রে একটু অসাবধানতাও শরীরে রক্তে শর্করার মাত্রা বাড়িয়ে দিতে পারে ৷ যারফলে রোগীকে মারাত্মক পরিণতি ভোগ করতে হতে পারে । গ্রীষ্ম, বর্ষা বা শীত যেকোনও সময়ি হোক না কেন শরীরের প্রতি বিশেষ নজর দেওয়া প্রয়োজন ৷ না হলে দীর্ঘমেয়াদি এই রোগ আপনার শরীরে নানান সমস্যার সৃষ্টি করবে ৷
করলা: করলা তেতো স্বাদ পছন্দ নাও হতে পারে, কিন্তু ডায়াবেটিস রোগীদের জন্য এটি আশীর্বাদের চেয়ে কম নয় । এতে চ্যারান্টিন এবং পলিপেপটাইড-পি এর মতো উপাদান রয়েছে ৷ যা প্রাকৃতিক ইনসুলিনের মতো কাজ করে এবং রক্তে গ্লুকোজ কমাতে সাহায্য করে ।
লাউ: এই সবজিটি রক্তে শর্করার জন্য খুবই উপকারী । এতে উপস্থিত অ্যাপিনিন এবং লুটোলিন ইনসুলিনের নিঃসরণ বাড়ায় এবং শরীরে গ্লুকোজ শোষণ উন্নত করে ।
পটল: পটল ট্রাইকোস্যান্থিন, কিউকারবিটাসিন এবং লুপিওলের মতো যৌগ রয়েছে । এই উপাদানগুলি ইনসুলিনের সংবেদনশীলতা বাড়ায় এবং খাওয়ার পরে যে চিনির স্পাইক হয় তা কমায় ।
কুঁদলি: কুঁদলি ওষুধের এটিকে ডায়াবেটিস রোগীদের জন্য বিশেষ করে তোলে ৷ এতে উপস্থিত কিউকারবিটাসিন বি এবং টেরপেনয়েড ইনসুলিনের মতো কাজ করে, যা রক্তে শর্করার মাত্রা কমিয়ে দেয় ।
ক্লাস্টার বিনস: ক্লাস্টার বিনসে প্রচুর পরিমাণে দ্রবণীয় ফাইবার অর্থাৎ গুয়ার গাম থাকে । এটি কার্বোহাইড্রেট শোষণের প্রক্রিয়াকে ধীর করে দেয় ৷ যাতে খাওয়ার পরে রক্তে শর্করার মাত্রা হঠাৎ বেড়ে না যায় ।
চিচিঙ্গা: চিচিঙ্গায় স্যাপোনিন এবং ফ্ল্যাভোনয়েডের মতো শক্তিশালী অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট রয়েছে । এগুলি অক্সিডেটিভ স্ট্রেস কমায় এবং শরীরের গ্লুকোজ সহনশীলতা উন্নত করে ।
সজনে: সজনেকে সুপারফুড বলা হয় ৷ এর একটি বড় কারণ হল এতে উপস্থিত ক্লোরোজেনিক অ্যাসিড । এই উপাদানটি খাবারের পরে রক্তে শর্করার বৃদ্ধি কমাতে সহায়ক ।
কাঁচা পেঁপে: পাকা পেঁপের মতো, কাঁচা পেঁপেও স্বাস্থ্যের জন্য খুবই উপকারী । এতে উপস্থিত ফ্ল্যাভোনয়েড এবং পাপাইন এনজাইমগুলি গ্লুকোজ বিপাককে ঠিক রাখে এবং অগ্ন্যাশয়ের কোষগুলিকে রক্ষা করে ।
এই সবজিগুলি খাওয়া ছাড়াও কিছু কাজ আপনার শরীরকে সুস্থ রাখবে এবং ডায়াবেটিসও নিয়ন্ত্রণে থাকবে ৷ বিশেষজ্ঞরা জানান, খাবার খাওয়ার পর ধূমপান এড়িয়ে যেতে হবে ৷ খাবারের পরে ধূমপান করলে ফুসফুস ও হৃদপিণ্ডে চাপ বৃদ্ধি পায় । এটি দীর্ঘমেয়াদি হার্ট অ্যাটাক এবং রেসপিরেটরি সমস্যার কারণ হতে পারে ।
এছাড়াও খাবার খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অতিরিক্ত চিনি বা মিষ্টি খাওয়া একদম ঠিক কাজ নয় ৷ খাবারের সঙ্গে অতিরিক্ত চিনি রক্তে সুগারের মাত্রা দ্রুত বাড়ায় । এটি ডায়াবেটিস, মেটাবলিক ডিসঅর্ডার এবং ওজন বৃদ্ধির ঝুঁকি বাড়ায় ।
