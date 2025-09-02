আজকের দ্রুতগতির জীবনে, স্থূলতা এবং বর্ধিত ওজন সবচেয়ে বড় স্বাস্থ্য সমস্যাগুলির মধ্যে একটি হয়ে উঠেছে । অতিরিক্ত ওজন কেবল আপনার আত্মবিশ্বাস নষ্ট করে না, বরং এটি ডায়াবেটিস, হৃদরোগ এবং হরমোনের ভারসাম্যহীনতার মতো অনেক স্বাস্থ্য সমস্যার সঙ্গেও জড়িত । এমন পরিস্থিতিতে মানুষ ব্যয়বহুল জিম, পরিপূরক এবং কঠোর ডায়েটিংয়ের আশ্রয় নিতে থাকেন ৷ কিন্তু আপনি কি জানেন প্রতিদিন মাত্র 30 মিনিট হাঁটার মাধ্যমে আপনি 33% দ্রুত চর্বি কমাতে পারেন ?
গবেষণায় কী বলা হয়েছে ?
12 সপ্তাহ ধরে পরিচালিত একটি সাম্প্রতিক গবেষণায়, গবেষকরা স্থূল এবং অতিরিক্ত ওজনের ব্যক্তিদের উপর পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন । এতে দু'টি দল গঠন করা হয়েছিল ৷ প্রথম দলটি কেবল ক্যালোরি-সীমাবদ্ধ খাদ্য গ্রহণ করেছিল । দ্বিতীয় দলটিকে একই খাদ্য দেওয়া হয়েছিল, তবে এর সঙ্গে তাঁদের সপ্তাহে প্রায় 2.5 ঘণ্টা, অর্থাৎ প্রতিদিন প্রায় 30 মিনিট দ্রুত হাঁটার পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল ।
ফলাফল ছিল আশ্চর্যজনক: ডায়েট + হাঁটা গ্রুপের সদস্যরা গড়ে 6.4 কেজি চর্বি কমিয়েছেন ৷ অন্যদিকে, ডায়েট গ্রুপের সদস্যদের ওজন কমেছে 4.8 কেজি । অর্থাৎ হাঁটার ফলে 33% বেশি চর্বি কমেছে ।
চর্বি কমানোর পাশাপাশি অন্যান্য সুবিধাও রয়েছে: এই গবেষণায় আরও দেখা গিয়েছে, যাঁরা ডায়েটের সঙ্গে হাঁটছিলেন তাঁদের ইনসুলিন সংবেদনশীলতাও উন্নত হয়েছে । এর অর্থ হল তাঁদের শরীর রক্তে শর্করার পরিমাণ আরও ভালোভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হয়েছে ৷ যা টাইপ-2 ডায়াবেটিস এবং বিপাকীয় রোগের ঝুঁকি উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস করে ।
শরীরের জন্য হাঁটা কেন ভালো ?
হাঁটার জন্য জিম বা কোনও ব্যয়বহুল সরঞ্জামের প্রয়োজন হয় না । আপনার যা দরকার তা হল একটি আরামদায়ক জুতো, সময় ও ধৈর্য্য ৷
হাঁটা সকলের জন্য একটি স্বাস্থ্যকর ব্যায়াম, যে বয়সের হোত না কে ? শিশু, যুবক বা বয়স্ক হোক ।
অফিসে যাওয়ার সময় সিঁড়ি বেয়ে ওঠা, বাড়ির কাছে হাঁটা বা পোষা কুকুরকে হাঁটা - এই সবই হাঁটার অংশ হতে পারে ।
কতক্ষণ এবং কীভাবে হাঁটবেন ?
বিশেষজ্ঞরা জানান, প্রতিদিন কমপক্ষে 30 মিনিট দ্রুত হাঁটা যথেষ্ট । 'দ্রুত হাঁটা' বলতে বোঝায় হাঁটার সময় কথা বলা যায়, কিন্তু গান গাওয়ার সময় হাঁপাতে শুরু করে । এটিই সঠিক গতি বলে মনে করা হয় । যদি আপনিও ওজন কমাতে চান এবং বারবার ব্যর্থ হন, তাহলে প্রতিদিন 30 মিনিট দ্রুত হাঁটা শুরু করুন । আপনার ব্যয়বহুল জিম বা কঠিন ব্যায়ামের প্রয়োজন নেই । নিয়মিত হাঁটা এবং সুষম খাদ্যের সংমিশ্রণ আপনার স্বাস্থ্য এবং শরীর উভয়েরই উন্নতি করতে পারে ।
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)