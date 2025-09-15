উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে হলুদ কতটা কার্যকর জানেন কি ?
আপনি কি জানেন যে আপনার রান্নাঘরে থাকা একটি ছোট মশলা আপনার উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করতে পারে ? জেনে নিন এর উপকারী দিক ৷
Published : September 15, 2025 at 10:44 AM IST
আপনি কি সেইসব মানুষদের মধ্যে একজন যারা রক্তচাপ বৃদ্ধির সমস্যায় ভুগছেন এবং ওষুধের পাশাপাশি কিছু কার্যকর ঘরোয়া প্রতিকার চেষ্টা করার কথা ভাবছেন ?
আপনি কি জানেন আপনার রান্নাঘরে রাখা একটু হলুদ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে সুপারফুডের চেয়ে কম নয় ৷ কাঁচা হলুদ জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত । বিয়ের শুভ অনুষ্ঠান থেকে রোজকারের খাওয়াদাওয়ায়, আমাদের সুস্থ থাকার চাবিকাঠি হল কাঁচা হলুদ । আর্য়ুবেদে হলুদকে ওষুধ হিসাবে গণ্য করা হয় । হলুদ আমাদের দেশের বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠানের নিয়মেও লাগে । সকালে উঠে খালি পেটে এক টুকরো কাঁচা হলুদ খেলে অনেক রকম রোগ থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব । জেনে নিন বিস্তারিত ৷
হলুদ এবং উচ্চ রক্তচাপের সংযোগ: হলুদ কেবল খাবারে রঙ এবং স্বাদ দেওয়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং এটি শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে এর ঔষধি গুণাবলীর জন্য ব্যবহৃত হয়ে আসছে । হলুদের মধ্যে উপস্থিত একটি বিশেষ যৌগ 'কারকিউমিন'। এই উপাদানটি হলুদকে একটি শক্তিশালী অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট এবং প্রদাহ-বিরোধী ভীষণভাবে কাডজ করে । উচ্চ রক্তচাপ প্রায়শই ধমনীতে প্রদাহ এবং অক্সিডেটিভ স্ট্রেসের কারণে হয় । এই কারকিউমিন কীভাবে উপকার করে জানেন ?
প্রদাহ কমায়: কারকিউমিন শরীরে প্রদাহ কমাতে সাহায্য করে । ধমনীতে প্রদাহ হলে রক্ত প্রবাহ বাধাগ্রস্ত হয়, যা রক্তচাপ বাড়ায় । হলুদ এই প্রদাহ কমায় এবং ধমনীগুলিকে শিথিল করে এবং রক্ত প্রবাহ উন্নত করে ।
অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট বৈশিষ্ট্য: কারকিউমিন একটি শক্তিশালী অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট ৷ যা শরীরকে ফ্রি র্যাডিক্যালের কারণে ক্ষতি থেকে রক্ষা করে । এটি ধমনীর দেয়ালকে সুস্থ রাখে এবং তাদের নমনীয়তা বজায় রাখতে সাহায্য করে ।
নাইট্রিক অক্সাইড উৎপাদন: কিছু গবেষণায় দেখা গিয়েছে হলুদ শরীরে নাইট্রিক অক্সাইডের মাত্রা বাড়াতে সাহায্য করতে পারে । নাইট্রিক অক্সাইড রক্তনালীগুলিকে প্রশস্ত করে, যার ফলে রক্তচাপ কমায় ।
রক্ত পাতলা করার প্রভাব রয়েছে: হলুদের একটি হালকা রক্ত পাতলা করার প্রভাবও রয়েছে ৷ যা রক্ত জমাট বাঁধা রোধ করে । এটি হৃদরোগের জন্য উপকারী এবং উচ্চ রক্তচাপের সঙ্গে সম্পর্কিত ৷ ফলে রক্তের জটিলতা কমাতে সাহায্য করতে পারে ।
হলুদ কীভাবে ব্যবহার করবেন (How to use Turmeric) ?
উচ্চ রক্তচাপের রোগীরা তাদের খাদ্যতালিকায় হলুদ অন্তর্ভুক্ত করতে পারেন বিভিন্নভাবে:
হলুদ দুধ: এক গ্লাস হালকা গরম দুধে এক চা চামচ হলুদ মিশিয়ে রাতে ঘুমানোর আগে পান করুন ।
হলুদ চা: এক কাপ জলে সামান্য হলুদ, আদা এবং গোলমরিচ ফুটিয়ে নিন । এটি ছেঁকে নিন এবং মধু বা লেবুর রস যোগ করার পরে পান করুন । গোলমরিচ হলুদে উপস্থিত কারকিউমিনের শোষণ বাড়ায় ।
প্রতিদিনের খাবারে: ডাল, শাকসবজি এবং তরকারিতে নিয়মিত হলুদ ব্যবহার করুন । এটা বোঝা খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে হলুদ উচ্চ রক্তচাপের জন্য কোনও জাদুকরী নিরাময় নয় । আপনি যদি ইতিমধ্যেই উচ্চ রক্তচাপের ওষুধ গ্রহণ করে থাকেন, তাহলে প্রচুর পরিমাণে হলুদ খাওয়ার আগে একজন ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করুন ৷ বিশেষকরে আপনি যদি উচ্চ রক্তচাপের সমস্যায় ভুগে থাকেন ৷
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9007706/
https://www.health.harvard.edu/staying-healthy/turmeric-benefits-a-look-at-the-evidence
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)
- দুর্বলতা ও মাথা ঘোরা রক্তাল্পতার লক্ষণ হতে পারে, এই খাবারগুলি তাৎক্ষণিকভাবে হিমোগ্লোবিন বাড়াবে
- স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যা প্রায়শই একই রকম হয়, নতুন গবেষণায় রহস্য উদঘাটন
- প্রতিদিন রাতে ঘুমানোর আগে জিরে জল পান করুন, এর উপকার এক মাসেই ফল পাবেন
- ঢ্যাঁরস কিছুজনের জন্য বিষের মতো, আপনার এই সমস্যাগুলি থাকলে এড়িয়ে চলুন