ETV Bharat / health

উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে হলুদ কতটা কার্যকর জানেন কি ?

আপনি কি জানেন যে আপনার রান্নাঘরে থাকা একটি ছোট মশলা আপনার উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করতে পারে ? জেনে নিন এর উপকারী দিক ৷

Health Tips
উচ্চ রক্তচাপে হলুদ (ফাইল চিত্র)
author img

By ETV Bharat Health Team

Published : September 15, 2025 at 10:44 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

আপনি কি সেইসব মানুষদের মধ্যে একজন যারা রক্তচাপ বৃদ্ধির সমস্যায় ভুগছেন এবং ওষুধের পাশাপাশি কিছু কার্যকর ঘরোয়া প্রতিকার চেষ্টা করার কথা ভাবছেন ?

আপনি কি জানেন আপনার রান্নাঘরে রাখা একটু হলুদ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে সুপারফুডের চেয়ে কম নয় ৷ কাঁচা হলুদ জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত । বিয়ের শুভ অনুষ্ঠান থেকে রোজকারের খাওয়াদাওয়ায়, আমাদের সুস্থ থাকার চাবিকাঠি হল কাঁচা হলুদ । আর্য়ুবেদে হলুদকে ওষুধ হিসাবে গণ্য করা হয় । হলুদ আমাদের দেশের বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠানের নিয়মেও লাগে । সকালে উঠে খালি পেটে এক টুকরো কাঁচা হলুদ খেলে অনেক রকম রোগ থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব । জেনে নিন বিস্তারিত ৷

হলুদ এবং উচ্চ রক্তচাপের সংযোগ: হলুদ কেবল খাবারে রঙ এবং স্বাদ দেওয়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং এটি শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে এর ঔষধি গুণাবলীর জন্য ব্যবহৃত হয়ে আসছে । হলুদের মধ্যে উপস্থিত একটি বিশেষ যৌগ 'কারকিউমিন'। এই উপাদানটি হলুদকে একটি শক্তিশালী অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট এবং প্রদাহ-বিরোধী ভীষণভাবে কাডজ করে । উচ্চ রক্তচাপ প্রায়শই ধমনীতে প্রদাহ এবং অক্সিডেটিভ স্ট্রেসের কারণে হয় । এই কারকিউমিন কীভাবে উপকার করে জানেন ?

প্রদাহ কমায়: কারকিউমিন শরীরে প্রদাহ কমাতে সাহায্য করে । ধমনীতে প্রদাহ হলে রক্ত ​​প্রবাহ বাধাগ্রস্ত হয়, যা রক্তচাপ বাড়ায় । হলুদ এই প্রদাহ কমায় এবং ধমনীগুলিকে শিথিল করে এবং রক্ত ​​প্রবাহ উন্নত করে ।

অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট বৈশিষ্ট্য: কারকিউমিন একটি শক্তিশালী অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট ৷ যা শরীরকে ফ্রি র‍্যাডিক্যালের কারণে ক্ষতি থেকে রক্ষা করে । এটি ধমনীর দেয়ালকে সুস্থ রাখে এবং তাদের নমনীয়তা বজায় রাখতে সাহায্য করে ।

নাইট্রিক অক্সাইড উৎপাদন: কিছু গবেষণায় দেখা গিয়েছে হলুদ শরীরে নাইট্রিক অক্সাইডের মাত্রা বাড়াতে সাহায্য করতে পারে । নাইট্রিক অক্সাইড রক্তনালীগুলিকে প্রশস্ত করে, যার ফলে রক্তচাপ কমায় ।

রক্ত পাতলা করার প্রভাব রয়েছে: হলুদের একটি হালকা রক্ত ​​পাতলা করার প্রভাবও রয়েছে ৷ যা রক্ত ​​জমাট বাঁধা রোধ করে । এটি হৃদরোগের জন্য উপকারী এবং উচ্চ রক্তচাপের সঙ্গে সম্পর্কিত ৷ ফলে রক্তের জটিলতা কমাতে সাহায্য করতে পারে ।

হলুদ কীভাবে ব্যবহার করবেন (How to use Turmeric) ?

উচ্চ রক্তচাপের রোগীরা তাদের খাদ্যতালিকায় হলুদ অন্তর্ভুক্ত করতে পারেন বিভিন্নভাবে:

হলুদ দুধ: এক গ্লাস হালকা গরম দুধে এক চা চামচ হলুদ মিশিয়ে রাতে ঘুমানোর আগে পান করুন ।

হলুদ চা: এক কাপ জলে সামান্য হলুদ, আদা এবং গোলমরিচ ফুটিয়ে নিন । এটি ছেঁকে নিন এবং মধু বা লেবুর রস যোগ করার পরে পান করুন । গোলমরিচ হলুদে উপস্থিত কারকিউমিনের শোষণ বাড়ায় ।

প্রতিদিনের খাবারে: ডাল, শাকসবজি এবং তরকারিতে নিয়মিত হলুদ ব্যবহার করুন । এটা বোঝা খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে হলুদ উচ্চ রক্তচাপের জন্য কোনও জাদুকরী নিরাময় নয় । আপনি যদি ইতিমধ্যেই উচ্চ রক্তচাপের ওষুধ গ্রহণ করে থাকেন, তাহলে প্রচুর পরিমাণে হলুদ খাওয়ার আগে একজন ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করুন ৷ বিশেষকরে আপনি যদি উচ্চ রক্তচাপের সমস্যায় ভুগে থাকেন ৷

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9007706/

https://www.health.harvard.edu/staying-healthy/turmeric-benefits-a-look-at-the-evidence

(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)

  1. দুর্বলতা ও মাথা ঘোরা রক্তাল্পতার লক্ষণ হতে পারে, এই খাবারগুলি তাৎক্ষণিকভাবে হিমোগ্লোবিন বাড়াবে
  2. স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যা প্রায়শই একই রকম হয়, নতুন গবেষণায় রহস্য উদঘাটন
  3. প্রতিদিন রাতে ঘুমানোর আগে জিরে জল পান করুন, এর উপকার এক মাসেই ফল পাবেন
  4. ঢ্যাঁরস কিছুজনের জন্য বিষের মতো, আপনার এই সমস্যাগুলি থাকলে এড়িয়ে চলুন

For All Latest Updates

TAGGED:

HIGH BLOOD PRESSUREউচ্চ রক্তচাপTURMERICহলুদTURMERIC FOR HIGH BLOOD PRESSURE

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

একদিন নয়, সপ্তাহে 4 দিন খোলা থাকবে বিশ্বভারতীর 'ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ' ক্যাম্পাস

একবার চোখে দেখেই প্রেম ? হতে পারে ইমোফিলিয়া; জেনে নিন এর অসুবিধাগুলি

এবার থেকে 2টি হারে GST, মদ-সিগারেটে সর্বোচ্চ 40 শতাংশ কর

হত্যাকাণ্ডে এবার সত্যান্বেষী নীলাভ-সবুজ মাছি ! করবে মৃত্যুর রহস্য উন্মোচন

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.