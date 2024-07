কিডনির পাথর নিরাময়ে বিয়ার পান কি কার্যকরী ? জেনে নিন চিকিৎসকদের মতামত - Beer for Kidney Stones

ETV Bharat / health

কিডনির পাথর নিরাময়ে বিয়ার পান কি কার্যকরী ? জেনে নিন চিকিৎসকদের মতামত - Beer for Kidney Stones

কলকাতা: অনিয়মিত জীবনধারা ও খাদ্যাভাসের ফলে বিভিন্ন শারীরিক সমস্যা দেখা যায় ৷ এর মধ্যে কিডনির সংক্রান্ত সমস্যা ক্রমশ বাড়ছে ৷ কিডনির পাথর ওষুধের মাধ্যমে না-কমলে একমাত্র উপায় হল অপারেশন ৷

তবে অনেকের ধারণা বিয়ার পান করলে কিডনিতে পাথরের সমস্যা কমে যায় ৷ কিন্তু এই ধারনা কি আদৌও সত্য ? কিন্তু চিকিৎসকদের মতে, বিয়ারে পাওয়া মূত্রবর্ধক বৈশিষ্ট্যগুলি প্রস্রাবের আউটপুট বাড়াতে পারে ৷ যা ছোট পাথর বের হতে সাহায্য় করতেও পারে ৷ তবে কিডনির পাথরের সমস্যা সমাধানে বিয়ার পান যুক্তিসঙ্গত নয় ৷ কারণ বিয়ার পান করলে কোনও উপকার হয় না বরং এতে উপস্থিত অ্যালকোহল শরীরের নানাভাবে ক্ষতি করতে পারে।

কিডনিতে পাথরের সমস্যা কী (What is the problem of kidney stones) ?

মুম্বইয়ের ইউরোলজিস্ট ডাঃ সাকেত নাভানি বলেন, কিডনিতে পাথর একটা সাধারণ সমস্যা ৷ এটি পুরুষ বা মহিলা যে কারও হতে পারে ৷ বেশিরভাগ ক্ষেত্রে 30 থেকে 40 বছর বয়সিদের মধ্যে এমনটা দেখা যায় । আসলে এই সমস্যায় কিডনির ভিতরে খনিজ ও লবণ দিয়ে তৈরি ছোট ছোট কণা শক্ত হয়ে ছোট পাথরের মতো হয়ে যায় ।

লক্ষণ: পাথরের আকার এবং অবস্থানের উপর নির্ভর করে কিডনিতে পাথরের উপসর্গ ৷ ফলে ভিন্ন ব্যক্তির ক্ষেত্রে এটি আলাদা হতে পারে। যেমন, কোমর ও পিঠের নীচে বা তলপেটে প্রচণ্ড ব্যথা হতে পারে । এই ব্যথা হঠাৎ শুরু হতে পারে ও কয়েক মিনিট থেকে কয়েকঘণ্টা পর্যন্ত স্থায়ী হতে পারে । প্রস্রাবে রক্ত যাকে বলা হয় হেমাটুরিয়া যা কিডনিতে পাথরের একটি প্রধান লক্ষণ ৷ এই সমস্যায় প্রস্রাবের রং গোলাপি, লাল বা বাদামি হতে পারে । কিডনিতে পাথরের সমস্যা হলে, প্রস্রাব করার সময় মূত্রনালীতে জ্বালাপোড়া বা তীব্র ব্যথা অনুভূত হতে পারে ৷