এই লক্ষণগুলি থাকলে মহিলাদের মধ্যে আয়রনের ঘাটতি হতে পারে, কী জানেন ?
মহিলাদের মধ্যে আয়রনের ঘাটতি ক্লান্তি এবং রক্তাল্পতার মতো সমস্যা তৈরি করতে পারে । অতএব, প্রতিটি মহিলার জন্য একটি স্বাস্থ্যকর আয়রন সমৃদ্ধ খাদ্য অপরিহার্য ।
Published : September 21, 2025 at 5:08 PM IST
মহিলাদের শরীর সুস্থ রাখার জন্য আয়রন একটি গুরুত্বপূর্ণ খনিজ । এটি শরীরকে হিমোগ্লোবিন তৈরি করতে সাহায্য করে, যা সারা শরীরে অক্সিজেন বহন করে । আয়রনের ঘাটতি ক্লান্তি, মাথা ঘোরা, চুল পড়া এবং রক্তাল্পতার মতো সমস্যা তৈরি করতে পারে ।
মহিলাদের আরও বেশি আয়রনের প্রয়োজন ৷ বিশেষ করে গর্ভাবস্থায় ৷ মাসিকের সময় এবং স্তনপান করানোর সময় । তাই মহিলাদের খাদ্যতালিকায় আয়রন সমৃদ্ধ খাবার অন্তর্ভুক্ত করা গুরুত্বপূর্ণ । এখানে কিছু আয়রন সমৃদ্ধ খাবারের তালিকা দেওয়া হল যা প্রতিটি মহিলার সপ্তাহে অন্তত একবার খাওয়া উচিত ।
মহিলাদের মধ্যে আয়রনের ঘাটতির লক্ষণ:
পরিশ্রম ছাড়াই ক্লান্তি, চুল পাতলা হয়ে যাওয়া, নখ পাতলা হয়ে যাওয়া, পায়ে অস্থিরতা, মেজাজ খারাপ হয়ে যাওয়া, হলুদ ত্বক, মাথা ঘোরা, শ্বাসকষ্ট,
হাত ও পা ঠান্ডা হয়ে যাওয়া ইত্যাদি ৷
পালং শাক: পালং শাক আয়রনের একটি চমৎকার উৎস । এতে কেবল আয়রনই নয়, ফোলেট, ক্যালসিয়াম এবং ফাইবারও রয়েছে । এটি যেকোনও আকারে খাওয়া যেতে পারে, যেমন পালং শাক, পরোটা বা স্মুদি ।
বিট: বিট রক্তের সংখ্যা বাড়াতে এবং শরীরকে বিষমুক্ত করতে সাহায্য করে । এতে আয়রনের পাশাপাশি ফলিক অ্যাসিডও রয়েছে, যা মহিলাদের জন্য খুবই উপকারী ।
গুড়: গুড় একটি প্রাকৃতিক মিষ্টি এবং আয়রনের একটি ভালো উৎস । এটি মাসিকের সময় ক্লান্তি এবং দুর্বলতা দূর করতে সাহায্য করে । গুড় প্রতিদিন অথবা সপ্তাহে কয়েকবার চা বা শুকনো আদার সঙ্গে খাওয়া যেতে পারে ।
বেদানা: বেদানা আয়রন, ভিটামিন সি এবং ফাইবার সমৃদ্ধ । এটি হিমোগ্লোবিনের মাত্রা বাড়াতে সাহায্য করে এবং ত্বককে উজ্জ্বল করে ।
মুসুর ডাল: মুসুর ডাল প্রোটিন এবং আয়রনের একটি ভালো উৎস । বিশেষ করে মুসুর ডালে আয়রন বেশি থাকে । এগুলি সপ্তাহে দুবার পর্যন্ত খাওয়া যেতে পারে ।
কুমড়োর বীজ: এই ছোট বীজগুলিতে আয়রন প্রচুর পরিমাণে থাকে । এগুলি জলখাবার হিসেবে খাওয়া যেতে পারে ৷ স্যালাডে বা স্মুদিতে যোগ করা যেতে পারে ।
বাজরা: বাজরা হল আয়রন সমৃদ্ধ একটি স্থানীয় সুপারফুড । শীতকালে বাজরার রুটি বা খিচুড়ি বিশেষভাবে উপকারী ।
নিয়মিতভাবে আপনার খাদ্যতালিকায় এই আয়রন সমৃদ্ধ খাবারগুলি অন্তর্ভুক্ত করে, মহিলারা তাদের শক্তি, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা এবং স্বাস্থ্য উন্নত করতে পারেন । আয়রনের ঘাটতি রোধ করতে এবং ফিট এবং সক্রিয় থাকতে সপ্তাহে অন্তত একবার এগুলি খেতে ভুলবেন না ।
