এই লক্ষণগুলি থাকলে মহিলাদের মধ্যে আয়রনের ঘাটতি হতে পারে, কী জানেন ?

মহিলাদের মধ্যে আয়রনের ঘাটতি ক্লান্তি এবং রক্তাল্পতার মতো সমস্যা তৈরি করতে পারে । অতএব, প্রতিটি মহিলার জন্য একটি স্বাস্থ্যকর আয়রন সমৃদ্ধ খাদ্য অপরিহার্য ।

আয়রনের ঘাটতি এই লক্ষণগুলির থাকলে বুঝবেন (ফাইল চিত্র)
Published : September 21, 2025 at 5:08 PM IST

মহিলাদের শরীর সুস্থ রাখার জন্য আয়রন একটি গুরুত্বপূর্ণ খনিজ । এটি শরীরকে হিমোগ্লোবিন তৈরি করতে সাহায্য করে, যা সারা শরীরে অক্সিজেন বহন করে । আয়রনের ঘাটতি ক্লান্তি, মাথা ঘোরা, চুল পড়া এবং রক্তাল্পতার মতো সমস্যা তৈরি করতে পারে ।

মহিলাদের আরও বেশি আয়রনের প্রয়োজন ৷ বিশেষ করে গর্ভাবস্থায় ৷ মাসিকের সময় এবং স্তনপান করানোর সময় । তাই মহিলাদের খাদ্যতালিকায় আয়রন সমৃদ্ধ খাবার অন্তর্ভুক্ত করা গুরুত্বপূর্ণ । এখানে কিছু আয়রন সমৃদ্ধ খাবারের তালিকা দেওয়া হল যা প্রতিটি মহিলার সপ্তাহে অন্তত একবার খাওয়া উচিত ।

মহিলাদের মধ্যে আয়রনের ঘাটতির লক্ষণ:

পরিশ্রম ছাড়াই ক্লান্তি, চুল পাতলা হয়ে যাওয়া, নখ পাতলা হয়ে যাওয়া, পায়ে অস্থিরতা, মেজাজ খারাপ হয়ে যাওয়া, হলুদ ত্বক, মাথা ঘোরা, শ্বাসকষ্ট,

হাত ও পা ঠান্ডা হয়ে যাওয়া ইত্যাদি ৷

পালং শাক: পালং শাক আয়রনের একটি চমৎকার উৎস । এতে কেবল আয়রনই নয়, ফোলেট, ক্যালসিয়াম এবং ফাইবারও রয়েছে । এটি যেকোনও আকারে খাওয়া যেতে পারে, যেমন পালং শাক, পরোটা বা স্মুদি ।

বিট: বিট রক্তের সংখ্যা বাড়াতে এবং শরীরকে বিষমুক্ত করতে সাহায্য করে । এতে আয়রনের পাশাপাশি ফলিক অ্যাসিডও রয়েছে, যা মহিলাদের জন্য খুবই উপকারী ।

গুড়: গুড় একটি প্রাকৃতিক মিষ্টি এবং আয়রনের একটি ভালো উৎস । এটি মাসিকের সময় ক্লান্তি এবং দুর্বলতা দূর করতে সাহায্য করে । গুড় প্রতিদিন অথবা সপ্তাহে কয়েকবার চা বা শুকনো আদার সঙ্গে খাওয়া যেতে পারে ।

বেদানা: বেদানা আয়রন, ভিটামিন সি এবং ফাইবার সমৃদ্ধ । এটি হিমোগ্লোবিনের মাত্রা বাড়াতে সাহায্য করে এবং ত্বককে উজ্জ্বল করে ।

মুসুর ডাল: মুসুর ডাল প্রোটিন এবং আয়রনের একটি ভালো উৎস । বিশেষ করে মুসুর ডালে আয়রন বেশি থাকে । এগুলি সপ্তাহে দুবার পর্যন্ত খাওয়া যেতে পারে ।

কুমড়োর বীজ: এই ছোট বীজগুলিতে আয়রন প্রচুর পরিমাণে থাকে । এগুলি জলখাবার হিসেবে খাওয়া যেতে পারে ৷ স্যালাডে বা স্মুদিতে যোগ করা যেতে পারে ।

বাজরা: বাজরা হল আয়রন সমৃদ্ধ একটি স্থানীয় সুপারফুড । শীতকালে বাজরার রুটি বা খিচুড়ি বিশেষভাবে উপকারী ।

নিয়মিতভাবে আপনার খাদ্যতালিকায় এই আয়রন সমৃদ্ধ খাবারগুলি অন্তর্ভুক্ত করে, মহিলারা তাদের শক্তি, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা এবং স্বাস্থ্য উন্নত করতে পারেন । আয়রনের ঘাটতি রোধ করতে এবং ফিট এবং সক্রিয় থাকতে সপ্তাহে অন্তত একবার এগুলি খেতে ভুলবেন না ।

(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)

