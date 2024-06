কোমরের ব্যথায় দীর্ঘদিন ভুগছেন ? রেহাই মিলবে এই যোগাসনগুলিতে - International Yoga Day 2024

হায়দরাবাদ: ভুল ভাবে বসা, অনিয়ন্ত্রীত জীবন, পুষ্টির অভাব ও আরও অনেক কারণে গত কয়েক বছরে সব বয়সের মানুষের মধ্যে পিঠে ব্যথা বা মেরুদণ্ড সংক্রান্ত সমস্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়ে গিয়েছে (The incidence of spinal problems has increased significantly)।

চিকিৎসকদের মতে, শুধু অফিস, বাড়ি, স্কুল বা কলেজে ল্যাপটপের সামনে ভুল ভঙ্গিতে বসে দীর্ঘক্ষণ পড়াশোনা বা কাজ করা, দিনের অর্ধেকেরও বেশি সময় মোবাইল নিয়ে ব্যস্ত থাকা এই সমস্যায় অনুঘটকের কাজ করছে ৷ সার্ভিকাল, সায়াটিকা ও স্পন্ডেলাইটিস-সহ নানা সমস্যার সৃষ্টি করে । কিছু যোগাসন এই ধরনের সমস্যা থেকে মুক্তি দিতে খুব সহায়ক হতে পারে ।

কর্ণাটকের মহীশূরের যোগ বিশেষজ্ঞ মীনাক্ষী ভার্মা বলেন, "কিছু বিশেষ ধরণের যোগাসন রয়েছে ৷ যোগাসন নিয়মিত অনুশীলন করা উচিত ৷ এই অভ্যাসের ফলে পিঠ এবং কাঁধের ব্যথা ও পেশী সম্পর্কিত সমস্যাগুলিতে দ্রুত সমাধান মিলতে পারে ।"

অর্ধ শলভাসন: কীভাবে করবেন ?

অর্ধ শলভাসনের জন্য প্রথমে মাটিতে একটি কার্পেট বা যোগাম্যাট বিছিয়ে পেটের উপর ভর দিয়ে শুয়ে পড়ুন । নিশ্চিত করুন যে আপনার পিঠ এবং পা সোজা আছে । এখন আপনার হাত আপনার উরুর পাশে রাখুন এবং আপনার চিবুক মাটিতে রাখুন । এবার জোরে শ্বাস নিন ও ডান পা উপরের দিকে তুলুন । মনে রাখবেন যে এই অবস্থানে উভয় হাত মাটিতে বিশ্রাম নিতে হবে । কয়েক সেকেন্ড এই ভঙ্গিতে থাকার পর পা মাটিতে ফিরিয়ে আনুন । এবার বাঁ-পা দিয়ে একই প্রক্রিয়া পুনরাবৃত্তি করুন ।

ভুজঙ্গাসন: কীভাবে করবেন ?

ভুজঙ্গাসন করতে মাদুরের উপর পেটে ভর শুয়ে পড়ুন ৷ উভয় হাতের তালু বুকের পাশে রাখুন । এবার ধীরে ধীরে শ্বাস নেওয়ার সময় হাতের তালুর সাহায্যে ও কনুই সোজা করে শরীরের উপরের অংশকে ওপরের দিকে তুলুন । এইভাবে আপনার ক্ষমতা অনুযায়ী ঘাড় পিছনে সরানোর চেষ্টা করুন । কিছুক্ষণ এইভাবে থাকুন । এবার শ্বাস ছাড়ুন ও নীচে নামুন ।

শশাঙ্ক ভুজঙ্গাসন: কীভাবে করবেন ?

শশাঙ্ক ভুজঙ্গাসন করতে প্রথমে বজ্রাসন ভঙ্গিতে গোড়ালির উপর ভর দিয়ে মাদুরে বসুন । এবার উভয় হাত উরুর উপর রেখে বিশ্রাম নিন । আপনার কাঁধের সামনে আপনার বাহু ছড়িয়ে দিন । এবার ধীরে ধীরে আপনার বুককে সামনের দিকে বেকিয়ে হাত এবং শরীর মাটির দিকে নিয়ে যান । মনে রাখবেন এই অবস্থানে উভয় হাত যেন মাটিতে সোজা থাকে । এবার শরীরের সামনের অংশ নাভি থেকে ওপরের দিকে তুলুন এবং আপনার সামর্থ্য অনুযায়ী ঘাড় ওপরের দিকে ঘোরান । কয়েক মুহূর্ত এই অবস্থানে থাকুন এরপর বজ্রাসনের অবস্থানে ফিরে আসুন ।

মার্জারাসন: কীভাবে করবেন ?

মার্জারাসনের জন্য, আপনার হাঁটু ও হাতের উপর দাঁড়ান । এই ভঙ্গিটি একটি টেবিলের মতো হওয়া উচিত । মনে রাখবেন এই অবস্থানে আপনার হাতের তালু যেন মাটিতে সমতল থাকে ও কনুই তার সঙ্গে সোজা থাকে । এখন শ্বাস নেওয়ার সময় যতটা সম্ভব মাথা তুলুন । এই ক্রমানুসারে, আপনার শ্বাস ধরে রাখুন ও মাটির দিকে আপনার পিঠ বাঁকান । এই অবস্থানে কাঁধ এবং নিতম্ব উপরের দিকে ও কোমর নীচের দিকে টানতে হবে । 3 থেকে 5 সেকেন্ড এই অবস্থানে থাকুন । এখন আপনার মাথা বাঁকানোর সময় শ্বাস ছাড়ুন এবং আপনার পিঠকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনুন ।

সতর্কতা প্রয়োজন:

মীনাক্ষী ভার্মা বলেন, "এই যোগাসনগুলির নিয়মিত অনুশীলন করলে অনেক উপশম দিতে পারে ৷ তবে এটি সঠিক উপায়ে এবং সমস্ত প্রয়োজনীয় সতর্কতার সঙ্গে করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ । এছাড়াও, এমন কিছু শারীরিক অবস্থা রয়েছে যেখানে এই যোগাসনগুলির অনুশীলন করা বাঞ্ছনীয় নয় । যেমন, কেউ সম্প্রতি অস্ত্রোপচার করিয়েছেন, হার্নিয়ায় ভুগছেন এমন ব্যক্তি, সার্ভিকাল, স্পন্ডেলাইটিস বা সায়াটিকার তাৎক্ষণিক প্রভাবে বা গর্ভবতী মহিলাদের কষ্টকর যোগাসন এড়িয়ে চলাই ভাল । একজন প্রশিক্ষিত যোগ শিক্ষকের পরামর্শ নেওয়ার পরে এই যোগাসনগুলির অনুশীলন শুরু করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ! এছাড়াও, এই যোগাসনগুলি অনুশীলন করার আগে ও কোনও শারীরিক সমস্যার মুখোমুখি হলে অবশ্যই ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করা উচিত ।"