স্নান, ভালোবেসে স্নান; আন্তর্জাতিক স্নান দিবসে রইল কিছু অজানা তথ্য - International Bath Day

হায়দরাবাদ: প্রতিদিনের জীবন যাপনে নিয়মিত একটি অভ্যাস স্নান । জলের ধারা শরীর ও মনে প্রশান্তি এনে দেয় । নিজেকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে এবং রোগজীবাণু থেকে মুক্তি পেতে মানুষকে রোজ স্নান করতেই হয় । কারণ এটি শারীরিক সমস্যা সমাধানের পাশাপাশি মানসিক দিক থেকেও চাঙ্গা করে ৷ তবে প্রযুক্তির যুগে সবসময়েই মানুষের সঙ্গী মুঠো ফোনের মতো অত্যাধুনিক ইলেকট্রনিক্স ডিভাইস ৷ এর ফলে সময় নিয়ে ভালোভাবে চান করাই হয় না ৷ তবে এই কথা মনে করিয়ে দেবে আজকের আন্তজার্তিক স্নান দিবস ৷ জীবনের সব যন্ত্র, কাজ, দুশ্চিন্তাকে দূরে রেখে ভালোবেসে চান করার দিন ৷

প্রতিদিন স্নান করার উপকারিতা (Benefits of daily bathing):

স্নান করার ফলে শরীর থেকে এক প্রকার অ্যান্টি-ইনফ্লেমেটরি উপাদান নির্গত হয় । যার ফলে ঠান্ডা লাগা, সর্দি-কাশির মতো সংক্রামক রোগগুলি কম হয় । অনেক গবেষণায় দেখা গিয়েছে, যাঁরা নিয়মিত স্নান করেন, তাঁদের শরীরে রোগ প্রতিরোধক ক্ষমতা অন্যদের তুলনায় বেশি থাকে । রোজ স্নানের ফলে মানসিক অবসাদও নিয়ন্ত্রণে থাকে ৷ এছাড়া শরীরচর্চা করে তারপর স্নান করলে শরীর চাঙ্গা হয়, মন সতেজ হয় বলে মনে করা হয় ৷

আন্তজার্তিক স্নান দিবসের ইতিহাস (History Behind the International Bath Day)

এখন আধুনিক বাথরুমে স্নান করা হয় ৷ সাওয়ার, বাথটাব-সহ আরামদায়ক বাথরুম আধুনিক বাথরুমের একটি সাধারণ দৃশ্য । যা কয়েক দশক আগেও মানুষের কাছে ছিল না ৷ স্নান যেন কিছুটা অপ্রীতিকর অভিজ্ঞতা ছিল ৷ উদাহরণস্বরূপ, ঊনিশ শতকের ইংল্যান্ডে স্নানের জন্য ফায়ার প্লেসের সামনে একটি ধাতব বাথটব জাতীয় জিনিস রাখা থাকত ৷ তাতেই কোনওমতে স্নান করে মিটত তেষ্টা ৷ আর বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে বাড়ির কাছাকাছি নদীনালা, পুকুরে ডুব দিয়ে স্নান সারত মানুষ ৷ তাতে অনেক রোগের ঝুঁকি থাকত ৷ এমনকী জলজ প্রাণীর শিকারও হতে হত ৷ এখন স্নানের সেই ভয়ঙ্কর দিন স্মৃতি মাত্র ৷ আজ আন্তর্জাতিক স্নান দিবসে বিখ্যাত গ্রিক বিজ্ঞানী আর্কিমিডিসের আবিষ্কারকে স্মরণ করা হয় ৷

কিছু ধরনের স্নানের প্রক্রিয়া রয়েছে (Here Are Some Different Bath Rituals From Around The World):