রোজ কখন, কতটা চা-কফি খাওয়া উচিত, কী বলছে ICMR - Tea Coffee

হায়দরাবাদ: আপনি কি চা-কফি ভালোবাসেন ? তবে চা-কফি প্রেমী নন খুব কম জনই আছেন ৷ অনেকে রাতে বা দুপুরে খাবার পর চা-কফি পান করেন ৷ তবে অনেকে বুঝতে পারেন না দিনে কতটা পরিমাণ চা-কফি খাওয়া প্রয়োজন ৷ এই বিষয়ে একটা গাইডলাইন প্রকাশ করেছেন আইসিএমআর ৷ এই প্রতিষ্ঠান ভারতীয়দের খাদ্যাভ্যাস সংক্রান্ত নির্দেশিকার এক তালিকা প্রকাশ করেছে ।

নির্দেশিকাগুলির একটিতে, ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ নিউট্রিশন (এনআইএন) এর গবেষণা শাখার সঙ্গে মেডিক্যাল প্যানেল ব্যাখ্যা করেছে ৷ যেখানে চা-কফি খাওয়ার পরিমাণের কথা বলা হয়েছে ৷ এই তালিকায় স্বাস্থ্যকর জীবনযাপনের সঙ্গে সঙ্গে, সুষম ও বৈচিত্র্যময় খাদ্যাভ্যাসের উপর জোর দেওয়া হয়েছে । নির্দেশিকার মধ্যে চা-কফি পানের বিষয়টিও (How much tea and coffee should be consumed in a day) রয়েছে ৷

এই তালিকায় গবেষকরা একেবারে চা-কফিকে বাদ দিতে বলেননি ৷ তাঁরা বলেছেন, দুপুরে বা রাতে খাওয়ার পর চা-কফি খেলে শরীরের উপর তার কুপ্রভাব পড়ে ৷ কফির মধ্যে যে ক্যাফেইন থাকে সেই বিষয়ে সতর্ক করেছেন তাঁরা ৷ এই ক্যাফেইন শরীরের কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র উদ্দীপিত করে এবং মানসিক ভারসাম্যকে প্রভাবিত করে ৷

এক কাপ (150 মিলিলিটার) কফিতে 80-120 মিলিগ্রাম ক্যাফেইন থাকে ৷ ইনস্ট্যান্ট কফিতে 50-65 মিলিগ্রাম এবং চায়ে 30-65 মিলিগ্রাম ক্যাফেইন থাকে । গবেষকরা সতর্ক করেছেন, দিনে 300 মিলিগ্রামের বেশি ক্যাফেইন কোনও মতেই খাওয়া চলবে না ৷ এছাড়াও খাবার এক ঘণ্টা আগে বা পরে চা-কফি খাওয়া এড়িয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ-এর গবেষকদের তরফে ৷

ক্যাফেইন ছাড়াও, চায়ে থিওব্রোমিন এবং থিওফাইলাইন থাকে যা ধমনীতে রক্ত সঞ্চালনের গতিকে শিথিল করে ৷ এগুলিতে ফ্ল্যাভোনয়েড ও অন্যান্য অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট পলিফেনল রয়েছে, যা করোনারি হৃদরোগ এবং পাকস্থলীর ক্যানসারের ঝুঁকি কমাতে পারে । এছাড়াও দুধ চা না খাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে ৷

