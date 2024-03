শুধু রান্নায় নয়, চুলের সৌন্দর্য্য বাড়াতেও ব্যবহার করতে পারেন সর্ষের তেল

হায়দরাবাদ: বর্তমানে ক্রমবর্ধমান দূষণ এবং দ্রুত পরিবর্তনশীল জীবনযাত্রার কারণে মানুষ নানা সমস্যার শিকার হচ্ছে । এমন পরিস্থিতিতে নানা সমস্যায় পড়ে থাকেন । দৈনন্দিন কাজের ব্যস্ততা আমাদের শারীরিক এবং মানসিক স্বাস্থ্যের উপর প্রভাব ফেলছে । স্বাস্থ্যের পাশাপাশি আমাদের ত্বক ও চুলেও প্রভাব ফেলতে শুরু করেছে । ফলে চুলে নানা সমস্যা দেখা দিতে শুরু করে ৷ চুল পড়া অনেকের জন্যই সমস্যার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে । এসব ছাড়াও খুশকিও অনেকের জন্য একটি বড় সমস্যা । তবে অনেকে চুলের জন্য অনেক কিছু ব্য়বহার করে থাকেন ৷ যা অনেক সময় ক্ষতি করতে পারে ৷ এক্ষেত্রে চুলের জন্য় সর্ষের তেল চুলের জন্য ভীষণভাবে উপকারী ৷ আপনি কিছু ঘরোয়া জিনিস ব্যবহার করে চুলকে সুন্দর করে তুলতে পারবেন (You can make your hair beautiful by using some household items) ৷

সর্ষের তেল এবং টকদই: খুশকির সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে সর্ষের তেল ও দই ব্যবহার করতে পারেন । এক চামচ সর্ষের তেলে দুই চামচ দই মিশিয়ে এই মিশ্রণ চুলে লাগান । এখন এটি চুলে 30 মিনিটের জন্য রেখে দিন ৷ তারপরে হালকা শ্যাম্পু দিয়ে চুল ধুয়ে ফেলুন । এই মিশ্রণ ব্যবহারে কয়েক দিনের মধ্যে খুশকি থেকে মুক্তি মিলবে ।

সর্ষের তেল এবং অ্যালোভেরা জেল: সর্ষের তেল এবং অ্যালোভেরা জেলও খুশকি থেকে মুক্তি পেতে উপকারী হবে । এটি ব্যবহার করতে 2 চা চামচ সর্ষের তেলে সামান্য অ্যালোভেরা জেল মিশিয়ে চুলে লাগান । এবার চুলে লাগিয়ে রাখুন 40 মিনিট রেখে দিন । নির্দিষ্ট সময়ের পর জল দিয়ে চুল ধুয়ে ফেলুন ।

সর্ষের তেল এবং মেথি বীজ: চুলের জন্যও মেথির বীজ খুবই উপকারী বলে মনে করা হয় । সেই সঙ্গে সরিষার তেলের সঙ্গে মিশিয়ে লাগালে খুশকি থেকে মুক্তি মিলবে । এটি তৈরি করতে সর্ষের তেল গরম করে তাতে মেথি দিন । মেথি দানার রং বদলে গেলে গ্যাস বন্ধ করে দিন । এবার এই তেল চুলে লাগিয়ে কিছুক্ষণ রেখে দিন । পরে শ্যাম্পু দিয়ে চুল ধুয়ে ফেলুন । এর ব্যবহার খুশকির পাশাপাশি চুল সংক্রান্ত অন্যান্য সমস্যা থেকেও মুক্তি দিতে সাহায্য় করবে ।

(পরামর্শগুলি শুধুমাত্র সাধারণ তথ্যের ভিত্তিতে ৷ আপনার কোনও প্রশ্ন থাকলে ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করুন)