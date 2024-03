ক্লান্তি বোধ, হজমের সমস্যা ! শরীরে ভিটামিন বি’র অভাব হয়নি তো ?

হায়দরাবাদ: সুস্থ থাকার জন্য আমাদের সব ধরনের পুষ্টি প্রয়োজন ৷ বিভিন্ন ধরনের পুষ্টি আমাদের সার্বিক বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে । ভিটামিন বি এইগুলির মধ্যে একটি, যা আমাদের সুস্থ রাখতে গুরুত্বপূর্ণ পুষ্টির একটি । আমাদের শরীরের অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ করে । ভিটামিন বি-এর অভাবে বহু সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় ৷ ঘাটতির কারণে শরীরে বিভিন্ন উপসর্গ দেখা যায়, যা পুষ্টির মাত্রায় ভারসাম্যহীনতার ইঙ্গিত দেয় । ভিটামিন বি-এর অভাবে দেখা যায় এমন লক্ষণগুলি কী কী (What are the symptoms of vitamin B deficiency)৷

পেশির দুর্বলতা: পেশি ও শারীরিক দুর্বলতার সাধারণ অনুভূতিও শরীরে ভিটামিন বি-এর কিছু অভাবের লক্ষণ হতে পারে । এই পুষ্টিগুলি পেশির স্বাস্থ্য এবং শক্তি বজায় রাখার জন্য অপরিহার্য ।

হজমের সমস্যা হতে পারে: কোষ্ঠকাঠিন্য বা অন্যান্য হজমের সমস্যা কখনও কখনও ভিটামিন বি-এর অপর্যাপ্ত মাত্রার সঙ্গে যুক্ত হতে পারে । বি ভিটামিন ছাড়া বিশেষ করে যারা কার্বোহাইড্রেট, চর্বি এবং প্রোটিনের বিপাকের সঙ্গে জড়িত, পরিপাক প্রক্রিয়া ধীর হয়ে যেতে পারে, যার ফলে কোষ্ঠকাঠিন্য বা বদহজমের মতো উপসর্গ দেখা দেয় ।

দৃষ্টিশক্তির সমস্যা: ঝাপসা দৃষ্টি বা অন্যান্য দৃষ্টি সমস্যা নির্দিষ্ট বি ভিটামিনের ঘাটতি নির্দেশ করতে পারে ৷ যেমন বি2 রাইবোফ্লাভিন । এই ভিটামিন চোখের স্বাস্থ্য ও দৃষ্টিশক্তি বজায় রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে ।

ক্লান্তি বোধ: পর্যাপ্ত ঘুম হওয়া সত্ত্বেও আপনি যদি ক্রমাগত ক্লান্ত বোধ করেন তবে এটি ভিটামিন বি-এর অভাবের লক্ষণ হতে পারে । ভিটামিন বি কোষের অভ্যন্তরে শক্তি উৎপাদনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে । এর ঘাটতির কারণে আপনার শরীর খাদ্যকে শক্তিতে রূপান্তর করতে কঠোর পরিশ্রম করতে পারে যার কারণে আপনি ক্লান্ত এবং অলস বোধ করেন ।

ভিটামিন বি-এর ঘাটতি মেটাতে এই খাবারগুলি খেতে পারেন (Eat these foods to treat vitamin B deficiency) ৷

ডিম, কলা, আদা, চকলেট, মাছ, মাংস, দুধ, ডিম, শাকসবজি, ফল, মুসুরি ডাল ইত্যাদি ৷

(পরামর্শগুলি শুধুমাত্র সাধারণ তথ্যের ভিত্তিতে ৷ আপনার কোনও প্রশ্ন থাকলে ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করুন)