চুলের শুষ্কতা নিয়ে চিন্তিত ? যত্ন নিন ঘরোয়া কায়দায়

হায়দরাবাদ: দূষণ ও ধুলোবালির কারণে প্রায়ই চুলে শুষ্কতার সমস্যা দেখা দেয় ৷ এই কারণে চুল নিষ্প্রাণ ও রুক্ষ হয়ে য়ায় । শুধু তাই নয়, চুলের শুষ্কতার কারণে চুল বেশি জট পাকিয়ে যায় চুল ওঠে বেশি । চুলের সৌন্দর্য নষ্ট হলে চেহারারও বদলে যায় ৷ এমন পরিস্থিতিতে আপনি যদি শুষ্ক এবং ঝরঝরে চুলকে সুন্দর করতে চান তবে প্রয়োজনীয় পুষ্টির পাশাপাশি হাইড্রেশন প্রদান করা গুরুত্বপূর্ণ ৷ যাতে চুল আকর্ষণীয় এবং সুন্দর দেখায় । জেনে নিন, কেন চুল শুষ্ক হয়ে যায় এবং কীভাবে শুষ্ক চুলের সমস্যা দূর করা যায় ।

চুল শুষ্ক হয়ে যায় কেন (Why does hair become dry)?

চুলের শুষ্কতার প্রধান কারণগুলি হল পুষ্টির অভাব ৷ অত্যধিক কড়া শ্যাম্পু ব্যবহার, অত্যধিক ঠান্ডা বা গরম আবহাওয়া, চুলে সবসময় রাসায়নিক পণ্য ব্যবহার করা ও হাইড্রেশনের অভাবের ফলে । এই কারণগুলি চুলের প্রাকৃতিক আর্দ্রতা হ্রাস করে ৷ ফলে চুলকে শুষ্ক ও প্রাণহীন করে তোলে ।

কীভাবে চুল ময়শ্চারাইজ করবেন (How to moisturize hair)?

প্রথমে চুলে তেল লাগান: চুলকে ময়েশ্চারাইজ করতে প্রথমে তেল দিন । চুলের গোড়া থেকে নীচ পর্যন্ত ভালো করে তেল লাগান । এটি চুলের অভ্যন্তরীণ পুষ্টি জোগায় । এতে হারানো আর্দ্রতাও ফিরে আসে । এটি চুলের গোড়া থেকে মজবুত করতে সাহায্য করে ।

কেমিক্যাল মুক্ত ময়েশ্চারাইজিং শ্যাম্পু ব্যবহার করুন: চুলে কেমিক্যাল ফ্রি ময়েশ্চারাইজিং শ্যাম্পু লাগান এরপর চুল ভালো করে দুয়ে নিন । এই শ্যাম্পু মাথার ত্বকে উপস্থিত প্রাকৃতিক আর্দ্রতা বজায় রেখে চুলকে ভালোভাবে পরিষ্কার করতে সাহায্য় করে । যার কারণে চুল পড়া থেকেও মুক্তি পাওয়া যায় এবং চুলও থাকে উজ্জ্বল ৷

চুলে সিরাম ব্য়বহার করুন: চুল ধোয়ার পরে ভালো করে শুকিয়ে নিন, একটি নরম তোয়ালে দিয়ে ভালো করে মুছে সিরাম ব্যবহার করুন । সিরাম চুলকে ময়েশ্চারাইজ করার পাশাপাশি চুল পড়া রোধ করতে সাহায্য় করে ।

চুলে হেয়ার মাস্ক ব্য়বহার করুন: চুলে হেয়ার মাস্ক লাগালে অভ্যন্তরীণ আর্দ্রতা পাওয়া যায় । তাই চুলে হেয়ার মাস্ক ব্যবহার করলে ভালো । এতে চুলকে নরম হতে সাহায্য় করে ৷ এগুলি চুলের স্ক্যাল্পকে হাইড্রেটেড রাখে ও অভ্যন্তরীণভাবে সম্পূর্ণ পুষ্টি প্রদান করে । এটি চুলকে ময়েশ্চারাইজ করে এবং চকচকে দেখায় ।

(পরামর্শগুলি শুধুমাত্র সাধারণ তথ্যের ভিত্তিতে ৷ আপনার কোনও প্রশ্ন থাকলে ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করুন)