কাজ করার সময় কি ঘুম আসে ? এই অভ্যাস থেকে দূরে থাকুন - How to Stop Falling Asleep at Work

কাজ করার সময় ঘুম আসা কী কারণে হতে পারে ? ( ইটিভি ভারত )

কলকাতা: কাজের সময় ঘুম খুবই বিরক্তিকর । দুপুরে খাওয়ার পর শরীর কাজ করতে একটুও সহযোগিতা করে না । ফলে অনেকই কাজে বেশি মনোযোগ দিতে পারেন না দুপুরে খাওয়ার পর । এটি অনেকের একটি সাধারণ সমস্যা । বিশেষজ্ঞরা জানান, এরমধ্যেও রয়েছে নানা কারণ ৷ জানেন কি কেন এইরকম সমস্যা হয় ? জেনে নিন, গবেষণার তথ্য ৷ রাতের খাবার দেরিতে খাওয়া: বিশেষজ্ঞরা জানান, রাতের খাবার দেরিতে খাওয়া হজম প্রক্রিয়ার ক্ষতি করতে পারে । খাওয়ার 3 থেকে 4 ঘণ্টা পরে ঘুমাতে যাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয় । যত তাড়াতাড়ি সম্ভব রাতের খাবার খেয়ে নেওয়া শরীরের জন্য ভালো । বেশি দেরি করে রাতে কিছু খাওয়া উচিত নয় ৷ ইলেকট্রনিক ডিভাইসের ব্যবহার: আজকাল অনেকেই ইলেকট্রনিক ডিভাইস নিয়ে অনেক সময় ব্যয় করেন । প্রয়োজনের চেয়ে বেশি সময় ব্যয় করছেন এসব কাজে । বিশেষজ্ঞরা সতর্ক করেছেন, কম আলোতে ইলেকট্রনিক ডিভাইস ব্যবহার করা স্বাস্থ্যের উপর প্রভাব ফেলতে পারে । সবথেকে ভালো খাবারের আগে পর্যন্ত ইলেকট্রনিক ডিভাইসের ব্যবহার সীমিত করার পরামর্শ দেওয়া হয় । সঠিক ঘুমও দরকার: আমরা যদি ভালো ঘুমাতে চাই তবে আমাদের চারপাশও ভালো ঘুমের পরিবেশ হতে হবে । প্রতিদিন ঘুমাতে যাওয়ার সময় এক রাখা প্রয়োজন । ঘুমাতে যাওয়ার আগে ঘরের আলো বন্ধ করে নিন । এরফলে আপনার ঘুম ভালো হবে ।

