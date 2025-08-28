ETV Bharat / health

ইউরিক অ্যাসিড বেড়ে গিয়েছে ? আজই সাবধান হয়ে মেনে চলুন ঘরোয়া এই উপায়গুলি - URIC ACID

শরীরে ইউরিক অ্যাসিড বেড়ে গেলে স্বাস্থ্যের কতটা ক্ষতি হতে পারে জানেন ? আপনার জেনে নেওয়া প্রয়োজন ঘরোয়া কিছু উপায় ৷

ইউরিক অ্যাসিডের সমস্যা বেড়ে গেলে কী করবেন ? (ফাইল চিত্র)
By ETV Bharat Health Team

Published : August 28, 2025 at 10:16 AM IST

ইউরিক অ্যাসিড হল শরীরে তৈরি একটি প্রাকৃতিক বর্জ্য পদার্থ ৷ যা কিডনি ফিল্টার করে শরীর থেকে বের করে দেয় । কিন্তু যদি শরীরে ইউরিক অ্যাসিড জমতে শুরু করে, তাহলে জয়েন্টে ব্যথা, কিডনিতে পাথর এবং আরও অনেক সমস্যা বেড়ে যেতে পারে । তাই ইউরিক অ্যাসিডের মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করা গুরুত্বপূর্ণ ।

ভালো দিক হল জীবনযাত্রা এবং খাদ্যাভ্যাসে কিছু পরিবর্তন এনে ইউরিক অ্যাসিডের মাত্রা কমানো সম্ভব । জেনে নেওয়া প্রয়োজন ইউরিক অ্যাসিড কমাতে কী করা উচিত ?

প্রচুর জল পান করুন: প্রথম এবং সহজ উপায় হল প্রচুর জল পান করা । জল কিডনিকে শরীর থেকে বিষাক্ত পদার্থ এবং অতিরিক্ত ইউরিক অ্যাসিড বের করে দিতে সাহায্য করে । যদি প্রচুর পরিমাণে জল পান করেন কিডনি সহজেই ইউরিক অ্যাসিড ফিল্টার করে প্রস্রাবের মাধ্যমে শরীর থেকে বের করে দেয় ।

সারাদিনে কমপক্ষে 3-4 লিটার জল পান করার চেষ্টা করুন । সবসময় আপনার সঙ্গে একটি জলের বোতল রাখুন । লেবুর জল, ডাবের জল এবং ভেষজ চাও উপকারী ৷ কারণ লেবুতে উপস্থিত সাইট্রিক অ্যাসিড ইউরিক অ্যাসিড দ্রবীভূত করতে সাহায্য করে ।

আপনার খাদ্যাভ্যাসের দিকে মনোযোগ দিন: আপনি যা খান তা সরাসরি আপনার ইউরিক অ্যাসিডের মাত্রাকে প্রভাবিত করে । কিছু খাবারে খুব বেশি পরিমাণে পিউরিন থাকে, যা এড়ানো গুরুত্বপূর্ণ ।

কী করবেন ?

পিউরিন সমৃদ্ধ খাবার কম খান: রেড মিট, সামুদ্রিক খাবার, অর্গান মিট এবং কিছু ধরণের ডাল চিকিৎসকের পরামর্শে অল্প পরিমাণে খান ।

শাকসবজি (ফাইল চিত্র)

ফল এবং শাকসবজি বেশি পরিমাণে খান: চেরি, বেরি, আপেল, কলা এবং সাইট্রাস ফল ইউরিক অ্যাসিড কমাতে সহায়ক । পালং শাক, ব্রকলি এবং ক্যাপসিকামের মতো সবজিও উপকারী ।

ভিটামিন সি খাওয়া প্রয়োজন: ভিটামিন সি কিডনির মাধ্যমে ইউরিক অ্যাসিড অপসারণে সহায়তা করে । আপনার খাদ্যতালিকায় কমলালেবু, কিউই, আমলকি এবং পেয়ারা যোগ করুন ।

ভিটামিন সি (ফাইল চিত্র)

অ্যালকোহল এবং মিষ্টি পানীয় এড়িয়ে চলুন: অ্যালকোহল এবং উচ্চ-ফ্রুক্টোজ কর্ন সিরাপযুক্ত পানীয়, যেমন- ঠান্ডা পানীয়, প্যাকেটজাত জুস শরীরে ইউরিক অ্যাসিডের উৎপাদন বৃদ্ধি করে এবং এটি নিষ্কাশন প্রক্রিয়াকে বাধাগ্রস্ত করে ।

অতএব, বিয়ার এবং অন্যান্য অ্যালকোহলযুক্ত পানীয় পান করা কমিয়ে দিন অথবা বন্ধ করুন । ঠান্ডা পানীয় এবং প্যাকেটজাত জুসের পরিবর্তে, ফ্রেস ফলের রস, বাটারমিল্ক বা লেবুজল পান করুন ।

শরীরচর্চা (ফাইল চিত্র)

নিয়মিত ব্যায়াম করুন এবং ওজন বজায় রাখুন: স্থূলতা ইউরিক অ্যাসিড বৃদ্ধির একটি প্রধান কারণ । অতিরিক্ত ওজন শরীরে ইনসুলিন প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে পারে, যা ইউরিক অ্যাসিড নিঃসরণে বাধা সৃষ্টি করে । এছাড়াও নিয়মিত ব্যায়াম শরীরের বিপাককে সুস্থ রাখতে সাহায্য় করে ।

তাই আপনার ওজন বজায় রাখার চেষ্টা করুন । দ্রুত হাঁটা, সাঁতার কাটা, সাইকেল চালানো এবং যোগব্যায়ামের মতো ব্যায়াম করুন । মনে রাখবেন, একবারে ভারী ব্যায়াম করা উচিত নয় ।

মানসিক চাপ কমানো উচিত ও পর্যাপ্ত পরিমাণে ঘুমও জরুরি: চাপ এবং ঘুমের অভাব শরীরের হরমোন ভারসাম্য এবং বিপাকের উপর সরাসরি প্রভাব ফেলে । দীর্ঘ সময় ধরে মানসিক চাপে থাকলে শরীরে প্রদাহ এবং ইউরিক অ্যাসিডের মাত্রা বৃদ্ধি পেতে পারে । তাই প্রতিদিন 7-8 ঘণ্টা ভালো এবং গভীর ঘুমানোর চেষ্টা করুন । মানসিক চাপ কমাতে, যোগব্যায়াম, ধ্যান, গভীর শ্বাস-প্রশ্বাসের ব্যায়াম বা আপনার পছন্দের কার্যকলাপে সময় কাটান ।

(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)

Health
Vitamin c
শরীরচর্চা (ফাইল চিত্র)
