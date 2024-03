শরীরের কোলেস্টেরলের ভারসাম্য বজায় রাখতে কী কী খাবেন, জেনে নিন

হায়দরাবাদ: সুস্বাস্থ্য় বজায় রাখা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ৷ তবে নানা কারণে অসুস্থতা লেগেই থাকে ৷ তারমধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ হল কোলেস্টেরল ৷ এটি প্রাণীদেহের প্রতিটি টিস্যুতে উপস্থিত এক ধরনের ফ্যাট ৷ মানুষের রক্তের প্রোটিনের সঙ্গে মিশে লিপোপ্রোটিন তৈরি করে রক্তে প্রবাহিত হয়। চিকিৎসকদের পরিভাষায় মানুষের শরীরে দুই ধরনের কোলেস্টেরল থাকে ৷ ভালো কোলেস্টেরল ও খারাপ কোলেস্টেরল ৷ শরীরের মধ্যে খারাপ কোলেস্টেরল বেড়ে মারাত্বক প্রভাব ফেলতে পারে ৷ কোলেস্টেরল এক ধরনের চর্বি জাতীয় স্টেরয়েড ৷

শরীরের ভালো কোলেস্টরেল বজায় রাখতে কিছু খাবার খাওয়া জরুরি (Find out what you can eat) ৷

বিভিন্ন শাকসবজি: ভালো কোলেস্টরেলের জন্য বিভিন্ন শাকসবজি বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ ৷ স্যালাড হিসাবে ও বিভিন্ন সবজি রান্না করে খেতে পারেন ৷

ভিটামিন সি: কোলেস্টেরলের ভারসাম্য বজায় রাখতে ভিটামিন সি যুক্ত খাবার বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ ৷ যা শরীরে ভালো কোলেস্টেরলের পরিমাণ বাড়াতে সাহায্য করে ৷

সামুদ্রিক মাছ: বিভিন্ন ধরনের সামুদ্রিক মাছ যেমন স্যামন, টুনা প্রভৃতিতে প্রচুর ওমেগা-থ্রি ও ফ্যাটি অ্যাসিড রয়েছে ৷ এই ফ্যাটি অ্যাসিডই কিন্তু রক্তে ভালো কোলেস্টেরলের মাত্রা বাড়াতে ও খারাপ কোলেস্টেরল কমাতে সাহায্য করে। তাই সপ্তাহে এক বা দু'দিন এই ধরনের মাছ খেতে পারেন ৷

ডাল: শরীরের বিভিন্ন উপাকারে ডালের গুণাগুণ জুরি মেলা ভার ৷ ডাল জাতীয় বিভিন্ন খাবারে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে ফাইবার । যা আমাদের শরীরে ভালো কোলেস্টেরল বা এইচডিএল-এর মাত্রা বাড়াতে সাহায্য করে । এছাড়াও ডাল প্রোটিন সমৃদ্ধ ৷ তাই দেহে প্রোটিনের ঘাটতি মেটাতে এটি খাওয়া দরকার ৷

অলিভ অয়েল: বিশেষজ্ঞদের মতে, নিয়মিত এই তেল দিয়ে রান্না করলে শরীরে ভালো কোলেস্টেরল বা এইচডিএল বাড়তে থাকে ।

(পরামর্শগুলি শুধুমাত্র সাধারণ তথ্যের ভিত্তিতে ৷ আপনার কোনও প্রশ্ন থাকলে ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করুন)