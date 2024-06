বর্ষায় বাড়িতে টিকটিকির উপদ্রব, কী করবেন ? - Tips to Get Rid of LIzards

হায়দরাবাদ: দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর বর্ষা শুরু হওয়ায় সর্বত্রই আবহাওয়া মনোরম হয়ে উঠছে । কিন্তু এই মনোরম আবহাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অনেক সমস্যাও এসেছে ৷ বর্ষা মরশুমে শরীরের বিভিন্ন সমস্যা শুরু হয় ৷ ঘরেও পোকামাকড়ের উপদ্রব হয় ৷ ফলে টিকটিকির সমস্যাও ঘরেও বেড়ে যায় ৷ ঘরোয়া পদ্ধতিতে কীভাবে টিকটিকি তাড়াবেন (How to get rid of lizards at home) ? তা জানালাম আমরা ৷

ঠান্ডা জল: শীতকালে টিকটিকি তেমন দেখা যায় না ৷ টিকটিকির রক্ত ঠান্ডা ৷ ফলে উষ্ণতা পেতে গরম পরিবেশ থেকে তাপ নেয় ৷ এমন পরিস্থিতিতে ঠান্ডা মরশুমে তাপমাত্রা কম থাকায় তারা বাইরে না এসে হাইবারনেশনে চলে যায় । টিকটিকি আপনার বাড়িতে এলে তাড়াতে ঠান্ডা জল ব্যবহার করতে পারেন ।