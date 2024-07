ETV Bharat / health

বর্ষায় চুলে দুর্গন্ধ? সমস্যা সমাধানে অনুসরণ করুন এই টিপসগুলি - How To Avoid Bad Smell from Hair

By ETV Bharat Bangla Team Published : Jul 9, 2024, 7:21 PM IST

বর্ষায় চুলের দুর্গন্ধ দূর করতে এইগুলি করতে পারেন ( নিজস্ব চিত্র )

কলকাতা: বর্ষাকালে চুল থেকে দুর্গন্ধ আসা সাধারণ ব্যাপার । দূষণ-আর্দ্রতা তো আছেই । সেই সঙ্গেই রয়েছে বর্ষার বৃষ্টি । বৃষ্টির জল মাথায় পড়তেই দেখা দেয় নানা সমস্যা । এছাড়াও মাথায় অত্যাধিক ঘামের থেকে অনেক সময়েই দুর্গন্ধ বের হয় এবং চুল পড়ার সমস্যা দেখা দেয় । এছাড়াও স্ক্যাল্পে ধুলোবালি এবং ঘাম জমে চুলে ব্যাকটেরিয়া বা ছত্রাকের সংক্রমণ হতে পারে । বিশেষজ্ঞদের মতে, কিছু প্রাকৃতিক টিপস মেনে চললে আপনি বর্ষাকালে চুলের দুর্গন্ধ কমাতে পারেন । দই এবং দারুচিনি পাউডার: প্রথমে একটি পাত্রে হাফ কাপ দই নিন ও তাতে এক টেবিল চামচ দারুচিনি গুঁড়ো দিন। এই মিশ্রণ চুলে লাগান । 15 মিনিট পর কুসুম গরম জল দিয়ে তা ধুয়ে ফেলুন। এতে চুলের দুর্গন্ধ থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে ৷ তুলসির জল: চুলের দুর্গন্ধ দূর করতে সাহায্য করে তুলসির জল। কারণ তুলসির জলের অ্যান্টি-ব্যাকটেরিয়াল গুণাগুণ ক্ষতিকারক ব্যাকটেরিয়া মেরে ফেলতে কার্যকর বলে হতে পারে। এজন্য তুলসি পাতা জলে ফুটিয়ে জল ঠান্ডা হওয়ার পর সেই জল দিয়ে স্নান করতে পারেন।