জন্ম মাসেই লুকিয়ে আছে আপনার ব্যক্তিত্ব - Birth Month Say About You

ETV Bharat / health

জন্ম মাসেই লুকিয়ে আছে আপনার ব্যক্তিত্ব - Birth Month Say About You

By ETV Bharat Bangla Team Published : Aug 7, 2024, 1:58 PM IST

জন্ম মাস অনুযায়ী জেনে নিন আপনি কেমন ( ইটিভি ভারত )

কলকাতা: জন্ম তারিখ জানা না-থাকলে কুষ্ঠি তৈরি করতে অসুবিধে হয় ৷ সম্ভাব্য কর্ম সম্বন্ধেও জানা যায় না । তবে জ্যোতিষীর মতে, জন্ম মাসটা জানা থাকলেই আপনার জীবনের ভাগ্য বলে দেওয়াা সম্ভব ৷ কারণ আপনার জন্ম মাসেই লুকিয়ে রয়েছে আপনার ব্যক্তিত্ব ৷ জ্যোতিষশাস্ত্র মতে, জন্ম তারিখের উপর নির্ভর করে আপনার ভাগ্য ৷ তবে শুধুমাত্র জন্মের তারিখও নয়, জন্ম মাসও হয়ে উঠতে পারে আপনার সাফল্য ও ব্যক্তিত্বের বিচার্য বিষয় ৷ জ্যোতিষী রাহুল দে-র মতে জেনে নিন, কোন মাসে জন্ম হলে কী হয় ? জানুয়ারি: এই মাসে জন্ম জাতক-জাতিকাদের লিডারশিপ গ্রহণ করার ক্ষমতা থাকে ৷ এছাড়াও এরা সাধারণত শান্ত স্বভাবের হয়ে থাকেন ৷ মানুষজন আপনার প্রতি আগ্রহী হন ও আপনার মতো ব্যক্তি সকলের জন্য কাম্য হয়ে থাকেন ৷ ফেব্রুয়ারি: এই মাসে যাঁদের জন্ম তাঁরা ভীষণ সংবেদনশীল হন ৷ এছাড়াও সুন্দর চরিত্রের মানুষ হন ৷ মার্চ: এইমাসে যাঁদের জন্ম, তাঁরা যে কোনও কাজে দ্রুত সিদ্ধন্ত নিতে পারেন ৷ নতুন ধরনের কোনও কাজেই শিখতে আগ্রহী থাকেন সবসময় ৷ এপ্রিল: এপ্রিল মাসে জন্ম জাতক-জাতিকারা ভীষণ পরিশ্রমী হন ৷ শুধু পরিশ্রমী নয়, ভীষণ রোমান্টিক প্রকৃতির হয়ে থাকেন ৷ এই মাসে জন্মানো ব্যক্তিরা সৃজনশীলও হন ৷ ঘুমের মধ্যে এই স্বপ্ন দেখেন ? শুভ সময় আসছে জীবনে মে: এই মাসে আপনার জন্ম হলে নিজের কাজ নিজেই করতে ভালোবাসেন ৷ এরা কারও তত্ত্বাবধানে কাজ করতে পছন্দ করেন না ৷ এদের চট করে রেগে যাওয়ার একটা প্রবণতা থাকে ৷

জুন: জুন মাসে যাঁদের জন্ম, তাঁরা আর্থিক দিক থেকে ভীষণভাবে ভাগ্যবান হন ৷ কর্মের কারণে প্রচুর অর্থ উপার্জন করতে পারেন ৷ এরা আত্মবিশ্বাসী হন ৷ জুলাই: জুলাই মাসে জন্মানো ব্যক্তিরা শান্ত প্রকৃতির হয়ে থাকেন ৷ এঁদের মধ্যে এমন বৈশিষ্ঠ্য থাকে, যা সব কিছুর সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারেন ৷ ফলে এরা সকলের সঙ্গে সহজেই মিশে যান ৷ অগস্ট: এই মাসে জন্ম জাতক-জাতিকারা বহুমুখী প্রতিভাবান হন ৷ যেমন- সাহিত্য, শিল্প ও বিভিন্ন কালচারাল জিনিসের প্রতি আকৃষ্ট থাকেন ৷ এরা নিজের চরিত্র দিয়ে কাজের জায়গা করে নেন ৷ সেপ্টেম্বর: এই মাসে যাঁদের জন্ম, তাঁরা সৌভাগ্যের অধিকারী হন ৷ এরা ধীরে ধীরে উচ্চপদ পান ৷ এরা যে কোনও দিকেই যান না কেন, উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত হন ৷ এরা অন্যদের তুলনায় অনেক এগিয়ে থাকেন ৷ অক্টোবর: অক্টোবরে যাঁদের জন্ম, তাঁরা বুদ্ধিমান হন ৷ এরা ভীষণ শৌখিন হন ৷ এরা ঘর সাজাতেও ভালোবাসেন ৷ শৌখিন জিনিসপত্রের প্রতি শখ থাকে ৷ এরা জীবনসঙ্গীর সঙ্গে সবকিছু শেয়ার করতে পছন্দ করেন ৷ নভেম্বর: এই মাসে জন্ম জাতক জাতিকারা সহজেই মানুষের কাছে জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন ৷ এদের ব্যক্তিত্ব খুব সুন্দর হয় ৷ ডিসেম্বর: এই মাসে জন্ম হলে নিজে স্বাধীনভাবে বাঁচতে পছন্দ করেন ৷ নিজে যেটা ভালো মনে করেন সেটাই করে থাকেন ৷ (বিঃ দ্রঃ- ধর্মীয় বিশ্বাস নিজস্ব । এই তথ্য জ্যোতিষীর দেওয়া তথ্য অনুযায়ী নেওয়া হয়েছে ৷ এর জন্য ইটিভি ভারত কোনওভাবে দায়ী নয় ৷ আপনার কোনও জিজ্ঞাসার ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞর পরামর্শ নিন) শুক্রবারে জন্মালে শান্ত, রবিবারে সাহসী; জানুন আপনার প্রকৃতি