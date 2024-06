দিনে কতবার প্রস্রাব হওয়াটা স্বাভাবিক, কখন বিপজ্জনক? যা বলছেন বিশেষজ্ঞরা - Frequent urination

হায়দরাবাদ: আমাদের শরীর সুস্থ রাখতে সুষম খাবার খাওয়া এবং পর্যাপ্ত জল পান করা যেমন গুরুত্বপূর্ণ, তেমনি মল-মূত্র ও ঘামের মতো বর্জ্য পদার্থ থেকে মুক্তি পাওয়া সমান জরুরি ৷ তবে কিছু মানুষ এই মলত্যাগে ক্ষেত্রে সমস্যার সম্মুখীন হন । অনেকে বহুবার টয়েলেটে যান ৷ তবে এই বিষয়ে বিশেষজ্ঞরা সতর্ক করে থাকেন ৷ ঘন ঘন ওয়াশরুমে যাওয়া রোগের লক্ষণ হতে পারে ৷ আপনি কি জানেন, একজন সুস্থ মানুষের দিনে কতবার টয়লেটে যাওয়া স্বাভাবিক ?

অতিরিক্ত প্রস্রাবের কারণ:

বিশেষজ্ঞদের মতে, একজন মানুষের ঘন ঘন প্রস্রাব করার বিভিন্ন কারণ থাকতে পারে ৷ যেমন, বার্ধক্য, ডায়াবেটিস, অতিরিক্ত জল পান করা ইত্যাতি । এছাড়াও, আবহাওয়া ঠান্ডা থাকলেও আপনাকে বেশি প্রস্রাবের বেগ পেতে পারে । এটি বলা হয় যে, টাইপ 1 এবং টাইপ 2 ডায়াবেটিসে আক্রান্ত ব্যক্তিদের বারবার প্রস্রাবের চাপ অনুভূত হয় ।

সুস্থ মানুষ কতবার টয়লেটে যায় (How often do healthy people go to the toilet)?

একজন সুস্থ মানুষ দিনে দুই থেকে চার লিটার জল পান করলে ছয় থেকে সাতবার প্রস্রাব হবে । বিশেষজ্ঞদের মতে, এটি একেক জনের ক্ষেত্রে একেকরকম হয় । শারীরিকভাবে সক্রিয় ব্যক্তিদের দিনে অপেক্ষাকৃত কম বার প্রস্রাবের বেগ অনুভূত হয় ৷ সুতরাং, সুস্থ মানুষরা দিনে 4 থেকে 10 বার প্রস্রাব করতে পারেন । এটা স্বাভাবিক ৷ তবে যদি দিনে 4 বারের কম অথবা 10 বারের বেশি প্রস্রাবের চাপ আসে, তাহলে এটি কোনও স্বাস্থ্য সমস্যার লক্ষণ হতে পারে ৷

এছাড়াও, যদি দেখা যায় যে উল্লেখিত সমস্যাগুলির পাশাপাশি প্রস্রাবের রং ক্রমাগত পরিবর্তিত হচ্ছে, তাহলে দেরি না করে একজন চিকিৎসকের সঙ্গে পরামর্শ করা প্রয়োজন । 2018 সালে 'আমেরিকান জার্নাল অফ কিডনি ডিজিজেস' (American Journal of Kidney Diseases)-এ প্রকাশিত একটি সমীক্ষায় জানা যায়, একজন সুস্থ ব্যক্তি দিনে 6 বার প্রসাব করে থাকেন ৷ এই গবেষণায় আমেরিকার মিশিগান বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষজ্ঞরা অংশগ্রহণ করেছিলেন । মার্কিন বিশেষজ্ঞদের, সুস্থ মানুষ দিনে চার থেকে 10 বার প্রস্রাব করতে পারেন ।