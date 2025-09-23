পেশী বৃদ্ধি, ক্লান্তি ও দুর্বলতা দূর করতে খাদ্যতালিকায় এই উচ্চ-প্রোটিনযুক্ত ব্রেকফাস্ট অন্তর্ভুক্ত করুন
প্রতিদিন সকালে কি আপনার দুর্বলতা লাগে এবং ব্যায়ামের পর আপনার শরীরে ব্যথা হয় ? এর একটি প্রধান কারণ হতে পারে সঠিক পুষ্টির অভাব ।
Published : September 23, 2025 at 10:56 AM IST
আপনি কি সেইসব লোকদের মধ্যে একজন যারা সকালে তাড়াহুড়ো করে বাইরে বের হন এবং যা খুশি তাই খেয়ে ফেলেন ? যদি তাই হয়, তাহলে সম্ভবত আপনার ফিটনেস যাত্রায় সবচেয়ে বড় ভুল করছেন । বিশেষ করে যখন পেশী বৃদ্ধির কথা আসে, তখন ব্রেকফাস্টে কেবল আপনার পেট ভরাট করার জন্য নয়, বরং আপনার পেশীগুলিকে পুষ্টি দেওয়ার জন্যও হওয়া উচিত ।
একটি সঠিক, প্রোটিন সমৃদ্ধ ব্রেকফাস্ট আপনাকে সারা দিন ধরে উজ্জীবিত রাখে এবং ওয়ার্কআউটের পরে পেশী পুনরুদ্ধারে সহায়তা করে । প্রোটিনকে আমাদের পেশীগুলির নির্মাণ উপাদান হিসাবে বিবেচনা করা হয় । আপনি যখন ব্যায়াম করেন, তখন আপনার পেশীগুলির সামান্য ক্ষতি হয়, যা মেরামত এবং শক্তিশালী করার জন্য প্রোটিনের প্রয়োজন হয় ।
সকালে প্রোটিন গ্রহণ করাও গুরুত্বপূর্ণ কারণ রাতে শরীরে প্রোটিনের মাত্রা কমে যায় । জেনে নেওয়া প্রয়োজন পাঁচটি উচ্চ-প্রোটিনযুক্ত ব্রেকফাস্টের বিকল্পগুলি যা কেবল সুস্বাদুই নয় বরং আপনার পেশী বৃদ্ধিতেও সহায়তা করে ।
ডিম: ডিমকে প্রোটিনের সেরা এবং সস্তা উৎস হিসাবে বিবেচনা করা হয় । একটি বড় ডিমে প্রায় 6 গ্রাম প্রোটিন থাকে । ডিমে নয়টি অপরিহার্য অ্যামিনো অ্যাসিড থাকে, যা পেশী গঠনের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । আপনি এগুলি বিভিন্ন উপায়ে প্রস্তুত করতে পারেন:
সেদ্ধ ডিম: সবচেয়ে সহজ এবং স্বাস্থ্যকর উপায় ।
ওমলেট: পেঁয়াজ, টমেটো এবং কাঁচা মরিচ যোগ করে একটি সুস্বাদু অমলেট তৈরি করুন ।
ডিম ভুর্জি: পনির বা সবজি যোগ করে এটিকে আরও পুষ্টিকর করে তুলুন ।
গ্রিক ইয়োগার্ট: গ্রিক ইয়োগার্টে নিয়মিত দইয়ের দ্বিগুণ প্রোটিন থাকে । এটি পেটের জন্যও ভালো এবং ওয়ার্কআউটের পর পুনরুদ্ধারে সাহায্য করে ।
এটি সাধারণভাবে খান অথবা বেরি, কলা এবং কিছু বাদামের মতো তাজা ফল যোগ করে একটি সুস্বাদু ভাবে তৈরি করুন ।
আপনি সামান্য মধু বা পিনাট বাটারও যোগ করতে পারেন ।
পনির: পনির কেবল আশ্চর্যজনক স্বাদই নয়, এটি প্রোটিনের একটি দুর্দান্ত নিরামিষ উৎসও । এটি ধীরে ধীরে হজম হয়, যা আপনাকে দীর্ঘ সময় ধরে তৃপ্ত রাখে ।
পনির ভুরজি: আপনি এটি ব্রেকফাস্টে রুটি বা বাদামি রুটির সঙ্গে খেতে পারেন ।
পনির পরোটা: আপনি যদি ভারতীয় ব্রেকফাস্টের ভক্ত হন, তাহলে পনির পরোটা একটি দুর্দান্ত বিকল্প ।
পনির স্যালাড: কাঁচা পনির শসা, টমেটো এবং সামান্য নুন এবং কাঁচা লঙ্কা মিশিয়ে খান ।
ওটস এবং পিনাট বাটার: ওটস ফাইবার এবং জটিল কার্বোহাইড্রেটে সমৃদ্ধ, যা দীর্ঘস্থায়ী শক্তি সরবরাহ করে । আপনি এটিকে প্রোটিন সমৃদ্ধ করতে পিনাট বাটারও ব্যবহার করতে পারেন । দুধে ওটস রান্না করুন এবং এক টেবিল চামচ পিনাট বাটার যোগ করুন । উপরে কিছু কাটা বাদাম বা আখরোট যোগ করতে পারেন । এই ব্রেকফাস্ট আপনাকে স্বাস্থ্যকর রাখতে সাহায্য় করবে ৷
প্রোটিন স্মুদি: যদি আপনার সকালে সময় কম লাগে, তাহলে একটি প্রোটিন স্মুদিই হল নিখুঁত সমাধান । এটি তৈরি করা সহজ এবং যেকোনও জায়গায় খাওয়া যেতে পারে । একটি ব্লেন্ডারে, এক স্কুপ হুই প্রোটিন, সামান্য দুধ বা বাদামের দুধ, একটি কলা এবং কিছু বেরি মিশিয়ে নিন ।
আপনি চিয়া বীজ বা ফ্ল্যাক্স সিড যোগ করতে পারেন । আপনার ব্রেকফাস্ট কেবল প্রোটিন নয়, সঠিক পরিমাণে কার্বোহাইড্রেট এবং স্বাস্থ্যকর চর্বি থাকা উচিত । এই সমস্ত পুষ্টি একসঙ্গে পেশী বৃদ্ধিতে সহায়তা করবে ।
https://www.health.harvard.edu/topics/energy-and-fatigue
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)
