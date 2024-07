গায়ের দুর্গন্ধ কম করতে এড়িয়ে চলুন এই খাবার - Reasons For Body Smell

ETV Bharat / health

গায়ের দুর্গন্ধ কম করতে এড়িয়ে চলুন এই খাবার - Reasons For Body Smell

By ETV Bharat Bangla Team

রসুন: অতিরিক্ত রসুন খেলে শরীর থেকে দুর্গন্ধও হতে পারে । রসুন নিঃশ্বাসে দুর্গন্ধ সৃষ্টি করতে পারে । 2019 সালে একটি গবেষণায় দেখা গিয়েছে, অতিরিক্ত রসুন শরীরে দুর্গন্ধ বাড়িয়ে দেয় ৷ এই গবেষণাটি 'জার্নাল অফ ব্রেথ রিসার্চ' (Journal of Breath Research) পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে ৷ নেদারল্যান্ডসের ওয়াজেনিনজেন ইউনিভার্সিটি অ্যান্ড রিসার্চের 'ডক্টর জোহান পিটার ভ্যান ট্রিজপ' এই গবেষণায় অংশ নিয়েছিলেন ৷

মশলা: অনেকে মশলাদার খাবার পছন্দ করে ৷ তবে বিশেষজ্ঞরা জানান, মশলাদার খাবার খেলে শরীরের গন্ধ বাড়তে পারে । কারণ মশলা শরীরের তাপমাত্রা বাড়ায় । এর ফলে অতিরিক্ত ঘাম হয় এবং দুর্গন্ধ হয় । এতে নিঃশ্বাসে দুর্গন্ধও হয় । তাই গায়ের দুর্গন্ধ কমাতে মশলাদার খাবার কম খাওয়া প্রয়োজন ৷

নন ভেজ খাবার: কিছু মানুষ প্রতিদিনের তালিকায় নন-ভেজ খাবার ছাড়া খেতে পারেন না ৷ চিকেন, মটন, মাছের মতো কিছু খাবার বেশি পরিমাণে খান । বিশেষজ্ঞদের মতে, অতিরিক্ত নন ভেজ খেলে মুখ থেকে নয়, শরীর থেকেও দুর্গন্ধ বেরোতে পারে ।

শরীরের দুর্গন্ধ রোধ করতে এটি করুন (Do this to prevent body odour):

প্রতিদিন দু'বার স্নান করা প্রয়োজন । স্নানের আগে এক বালতি জলে টমেটোর রস যোগ করুন । এটি করলে দুর্গন্ধ কিছুটা হলেও কমবে । এছাড়াও, আন্ডারআর্মের অংশে দুর্গন্ধ থাকলে এক কাপ জলে দুই টেবিল চামচ বেকিং সোডা মিশিয়ে ভালো করে মিশিয়ে নিন । এই মিশ্রণটি পরে লাগালে উপকার পাওয়া যায় । এছাড়াও স্নানের জলে অ্যাপেল সিডার ভিনিগার মিশিয়ে স্নান করলে গায়ে দুর্গন্ধ কম হয় ৷