দুর্বলতা ও মাথা ঘোরা রক্তাল্পতার লক্ষণ হতে পারে, এই খাবারগুলি তাৎক্ষণিকভাবে হিমোগ্লোবিন বাড়াবে
আপনার খাদ্যাভ্যাসে একটু পরিবর্তন আনুন ৷ শরীর একদম সুস্থ থাকবে ৷
Published : September 14, 2025 at 8:00 AM IST
শরীরে শক্তি এবং শক্তি থাকলে সারাদিন কাজ করা সহজ হয়ে যায় । কিন্তু কখনও কখনও কঠোর পরিশ্রম না করেও ক্লান্ত বোধ হয়, মাথা ভারী লাগে বা দ্রুত শ্বাস নিতে শুরু করে । এই লক্ষণগুলির একটি প্রধান কারণ হিমোগ্লোবিনের অভাব হতে পারে । হিমোগ্লোবিন হল শরীরে উপস্থিত একটি অপরিহার্য প্রোটিন যা রক্তের মাধ্যমে শরীরের প্রতিটি কোণে অক্সিজেন পরিবহন করে । এর মাত্রা কম হলে, শরীর পূর্ণ অক্সিজেন পায় না, যার কারণে ক্লান্তি, মাথা ঘোরা, ত্বক হলুদ হয়ে যাওয়া এবং দুর্বল রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার মতো সমস্যা দেখা দিতে শুরু করে । ভারতে বিশেষ করে মহিলাদের মধ্যে হিমোগ্লোবিনের অভাব সাধারণ । অনেকেই এটি নিরাময়ের জন্য ওষুধের আশ্রয় নেন ৷ কিন্তু যদি খাদ্যাভ্যাসের দিকে মনোযোগ দেওয়া হয়, তাহলে প্রাকৃতিক পদ্ধতিতে এটি সহজেই বাড়ানো যেতে পারে । জেনে নেওয়া প্রয়োজন এমন কিছু বিশেষ খাবার সম্পর্কে যা দ্রুত হিমোগ্লোবিন বৃদ্ধিতে সহায়তা করে ।
বিট: বিট আয়রনে সমৃদ্ধ এবং এতে উপস্থিত ফোলেট, ভিটামিন সি এবং ফাইবার লোহিত রক্তকণিকা তৈরিতে সাহায্য করে । আপনি এটি প্রতিদিন স, সবজি বা রস আকারে খেতে পারেন । স্বাদের জন্য লেবু বা আদা যোগ করলে এর প্রভাব আরও বেড়ে যায় ।
খেজুর, কিশমিশ এবং ডুমুর: এই তিনটি ড্রাই ফ্রুট কেবল স্বাদেই ভালো নয়, এতে প্রচুর পরিমাণে আয়রন, ম্যাগনেসিয়াম এবং ফাইবারও রয়েছে । প্রতিদিন সকালে খালি পেটে এক মুঠো কিশমিশ এবং দুই-তিনটি খেজুর খান এবং নিজেই পার্থক্য অনুভব করুন । রাতে দুধের সঙ্গে ড্রাই ডুমুর খেলে হিমোগ্লোবিন দ্রুত বৃদ্ধি পায় ।
পালং শাক এবং অন্যান্য সবুজ শাকসবজি: পালং শাক, মেথির মতো সবুজ শাকসবজিতে প্রচুর পরিমাণে আয়রন এবং ফোলেট থাকে । এগুলি রান্না করে খান যাতে শরীরে আয়রন সঠিকভাবে শোষিত হয় । ব্রকলি এবং সবুজ মটরশুঁটির মতো বিকল্পগুলিও ভালো । নিয়মিত এগুলি খেলে আপনার রক্তাল্পতা নিয়ন্ত্রিত থাকতে পারে ৷
সজনের পাতা: সজনের পাতায় আয়রনের পাশাপাশি ভিটামিন এ এবং সি থাকে । আপনি এগুলি শুকিয়ে গুঁড়ো করে বা ফ্রেশ পাতা পেষ্ট করে গুড়ের সঙ্গে মিশিয়ে খেতে পারেন । এটি শরীরের জন্য ভীষণ কার্যকর ৷
তিলের বীজ: কালো তিলের বীজে আয়রনের পাশাপাশি জিঙ্ক এবং ক্যালসিয়ামও থাকে । আপনি এগুলি ভাজতে পারেন এবং লাড্ডু তৈরি করতে পারেন অথবা স্যালাড, দই ইত্যাদিতে যোগ করে খেতে পারেন । এটি শরীরে তাপ সরবরাহ করে এবং রক্ত বৃদ্ধি করে ।
এছাড়াও কিছু টিপস মেনে চললে শরীর সবসময় সুস্থ রাখতে সাহায্য করবে:
আপেল, ডালিম এবং আঙ্গুরের মতো ফলগুলিতে প্রচুর পরিমাণে আয়রন থাকে । আপনার প্রতিদিনের খাদ্যতালিকায় এগুলি অন্তর্ভুক্ত করুন ।
ভিটামিন সি অপরিহার্য: ভিটামিন সি শরীরে আয়রনের সঠিক শোষণে সহায়তা করে । কমলালেবু, পাতি লেবু এবং পেয়ারা ভালো উৎস ।
লোহার পাত্রে খাবার রান্না করুন: এটি স্বাভাবিকভাবেই খাবারে আয়রনের পরিমাণ বাড়ায় ।
চা এবং কফি এড়িয়ে চলুন: বিশেষ করে খাবারের পরে কারণ এগুলি শরীরে আয়রন দ্রবীভূত হতে দেয় না ।
https://ods.od.nih.gov/factsheets/Iron-HealthProfessional/
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)