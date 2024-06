গোলমরিচ-লঙ্কা খান, তবে সাবধানে ! জানুন কতটা খাওয়া নিরাপদ - Pepper or chili

হায়দরাবাদ: অনেকেই খাবারে মশলাদার ঝাল ঝাল স্বাদ পছন্দ করেন, যা লঙ্কা ও গোলমরিচ থেকে আসে । সকলেই জানেন যে অনেক ধরণের লঙ্কা ও গোলমরিচ রয়েছে এবং সেগুলি বিভিন্ন উপায়ে ব্যবহৃত হয় । যেমন, মানুষ বেশির ভাগই ডাল বা শাকসবজিতে লাল লঙ্কা ব্যবহার করে থাকেন, কাঁচালঙ্কা স্যালাড বা চাটনিতে ব্যবহার করা হয় । এছাড়াও, গোলমরিচ বিভিন্নভাবে ব্যবহার করা হয় ।

আয়ুর্বেদে গোলমরিচ ও কাঁচালঙ্কার অনেক উপকারিতা উল্লেখ করা হয়েছে যা পরিপাকতন্ত্র, পুষ্টি এবং অন্যান্য অনেক স্বাস্থ্য উপকারিতার সঙ্গে সম্পর্কিত । তবে খাদ্যতালিকায় এগুলি পরিমাণের দিকে সবসময় নজর রাখার পরামর্শ দেন বিশেষজ্ঞরা । তবে খাবারে গোলমরিচ ও লঙ্কা অত্যধিক ব্যবহার করলে পরিপাকতন্ত্র বা পাকস্থলীতে সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে ৷ পাশাপাশি, আরও অনেক বা স্বাস্থ্য সমস্যা বা রোগের কারণও হতে পারে ।

সীমিত পরিমাণে খাওয়া উপকারী: নয়াদিল্লির খাদ্য ও পুষ্টি বিশেষজ্ঞ ডাঃ দিব্যা শর্মা বলেন, "গোলমরিচের মধ্যে প্রোটিন, ফাইবার, সোডিয়াম, পটাসিয়াম, ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, আয়রন, ফসফরাস, জিঙ্ক, কপার, ম্যাঙ্গানিজ, সেলেনিয়াম এবং আরও অনেক ধরনের পুষ্টি উপাদান পাওয়া যায় ৷ এতে প্রদাহরোধী, অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট এবং অ্যান্টি-মাইক্রোবিয়াল উপাদান রয়েছে ৷ তাই অনেক চিকিৎসা শাস্ত্রে বিভিন্ন ধরনের গোলমরিচ ওষুধে ব্যবহার করা হয় ।"

তিনি বলেন, "নিয়মিত খাবারে খুব সুষম পরিমাণে বিভিন্ন ধরনের গোলমরিচ ও লঙ্কা যোগ করলে বেড়ে যায়, হজম প্রক্রিয়া ভালো হয়, ভালো পরিমাণে প্রস্রাব তৈরি হয়, কিন্তু যদি মাত্রাতিরিক্ত মাত্রায় বাড়তে থাকে তখন হজমের সমস্যা-সহ নানা ধরনের শারীরিক সমস্যা হওয়ার আশঙ্কাও বেড়ে যায় ।"

অতিরিক্ত গোলমরিচ খাওয়ার অসুবিধা (Disadvantages of eating too much pepper):

তিনি বলেন, "যে কোনও ধরনের গোলমরিচ ও লঙ্কা বেশি পরিমাণে খেলে পেটের তাপমাত্রা বেড়ে যায় । যে কারণে পেট ফুলে যাওয়া এবং অন্যান্য সমস্যা দেখা দিতে পারে ৷ বিশেষ করে পরিপাকতন্ত্রের সঙ্গে সম্পর্কিত অঙ্গগুলিতে । এমন অবস্থায় হজমের সমস্যা এবং গ্যাস্ট্রিকের সমস্যা যেমন গ্যাস্ট্রোইসোফেজিয়াল রিফ্লাক্স ডিজিজ, অ্যাসিডিটি এবং পাকস্থলীর সংক্রমণ-সহ নানা সমস্যার ঝুঁকি বেড়ে যায় । এর জন্য পেটে ব্যথা, পেটে জ্বালাপোড়া, কোষ্ঠকাঠিন্য, ডায়রিয়া, বমি বমি ভাব ও কখনও কখনও মাথাব্যথা, বুকজ্বালাও হতে পারে ।"

একই সময়ে প্রচুর পরিমাণে এবং নিয়মিত মশলাযুক্ত খাবার খেলে পেটের আলসারের ঝুঁকিও বাড়তে পারে । এটি একটি গুরুতর সমস্যা এবং কখনও কখনও এর জন্য মারাত্মক অবস্থা হতে পারে । অতিরিক্ত পরিমাণে মশলাদার খাবার খেলে পাকস্থলী বা পরিপাকতন্ত্রের সমস্যা ছাড়াও আরও অনেক সমস্যা দেখা দিতে পারে । যেমন...

ত্বক সংক্রান্ত সমস্যা বাড়তে পারে ৷

অনিদ্রার মতো সমস্যা হতে পারে ।

অতিরিক্ত মশলাযুক্ত খাবার খেলে মুখে ও গলায় আলসার হতে পারে ।

বেশি গোলমরিচ খেলে পাইলসের সমস্যা হতে পারে ।

অতিরিক্ত মশলাযুক্ত খাবার খেলে উচ্চ রক্তচাপ হতে পারে । যা হৃদরোগ ও স্ট্রোকের ঝুঁকি বাড়াতে পারে ।

অতিরিক্ত গোলমরিচ বা মশলাযুক্ত ও লঙ্কাযুক্ত খাবার খেলে লিভার এবং কিডনিতে ফোলাভাব, জ্বালাপোড়া এবং অন্যান্য সমস্যা হতে পারে ।

অতিরিক্ত পরিমাণে লালঙ্কা খাওয়ার ফলে শ্বাসকষ্ট বাড়তে পারে বিশেষ করে হাঁপানি রোগীদের ।

ডাঃ দিব্যা শর্মা বলেন, "মশলাদার খাবার পছন্দ করা ভুল নয়, তবে সব ধরনের সমস্যা এড়াতে খাবারে এর পরিমাণের দিকে নজর রাখা খুবই জরুরি । এছাড়াও যারা খুব মশলাদার খাবার পছন্দ করেন তারা কখনও কখনও বেশি মশলাদার খাবার খেতে পারেন কিন্তু এটি তাদের দৈনন্দিন খাদ্যের রুটিনের অংশ যেন না করা হয় ।

একই সময়ে, শিশু, বয়স্ক, গর্ভবতী মহিলা এবং যারা কোনও গুরুতর রোগে ভুগছেন বা এর চিকিৎসার জন্য কোনও ওষুধ বা থেরাপি নিচ্ছেন, তাদের বিশেষ করে খুব মশলাযুক্ত খাবার খাওয়া এড়িয়ে চলা উচিত ৷