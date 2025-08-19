ETV Bharat / health

মেজাজ ভালো রাখতে এই খাবার খান, মানসিক চাপও দূর হবে ! মস্তিষ্কও সুস্থ থাকবে - HEALTHY FOODS

আজকের এই চাপপূর্ণ জীবনে, খারাপ মেজাজ, মানসিক চাপ, উদ্বেগের মতো সমস্যাগুলি সাধারণ হয়ে উঠছে । কিছু খাবার আপনার মেজাজ উন্নত করতে সাহায্য করতে পারে ৷

মেজাজ ভালো রাখতে কী খাবেন ? (ফাইল চিত্র)
আজকের ব্যস্ত জীবন এবং চাপপূর্ণ পরিবেশে, আমাদের মেজাজ প্রায়শই খারাপ থাকে । কখনও কাজের চাপ, কখনও ব্যক্তিগত জীবনের সমস্যা আমাদের চাপে রাখে । কিন্তু আপনি কি জানেন আমাদের খাদ্যাভ্যাস আমাদের মেজাজকে প্রভাবিত করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে ?

কিছু স্বাস্থ্যকর খাবার আছে যা সুখী হরমোন, যেমন- সেরোটোনিন, ডোপামিন এবং এন্ডোরফিন, বৃদ্ধি করে, যা আমাদের মেজাজ ভালো রাখে । জেনে নেওয়া প্রয়োজন এই স্বাস্থ্যকর খাবার সম্পর্কে যা আপনার মেজাজ উন্নত করতে পারে ।

ডার্ক চকলেট: ডার্ক চকলেট কেবল স্বাদেই দারুন নয়, এটি মেজাজ বৃদ্ধিকারী হিসেবেও কাজ করে । এতে প্রচুর পরিমাণে কোকো থাকে ৷ যা এন্ডোরফিন এবং সেরোটোনিনের মাত্রা বাড়ায় । ডার্ক চকলেটে উপস্থিত ম্যাগনেসিয়াম মানসিক চাপ কমাতে সাহায্য করে । তবে এটি সীমিত পরিমাণে খাওয়া উচিত ৷ কারণ অতিরিক্ত চিনি স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকারক হতে পারে ।

কলা: কলা পটাশিয়াম, ভিটামিন বি6 এবং প্রাকৃতিক চিনি সমৃদ্ধ একটি সুপারফুড । ভিটামিন বি6 সেরোটোনিন হরমোন উৎপাদনে সাহায্য করে ৷ যা মেজাজ ভালো রাখে । এছাড়াও কলায় ট্রিপটোফ্যান অ্যামিনো অ্যাসিড থাকে, যা খুশির হরমোন তৈরি করে ।

বাদাম এবং বীজ: বাদাম, আখরোট, কাজু এবং কুমড়োর বীজের মতো বাদাম এবং বীজ ওমেগা-3 ফ্যাটি অ্যাসিড, ম্যাগনেসিয়াম এবং জিঙ্ক সমৃদ্ধ । এই সমস্ত পুষ্টি উপাদান মস্তিষ্ককে সুস্থ রাখতে এবং চাপ কমাতে সাহায্য করে । আখরোটে উপস্থিত ওমেগা-3 ফ্যাটি অ্যাসিড বিষণ্ণতা কমাতে সহায়ক ।

হলুদের দুধ: হলুদে কারকিউমিন থাকে, যা একটি সক্রিয় যৌগ । এটি একটি শক্তিশালী প্রদাহ-বিরোধী এবং অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট । হলুদের দুধ পান করলে ডোপামিন এবং সেরোটোনিনের মাত্রা বৃদ্ধি পায়, যা মেজাজ উন্নত করে । এটি ঘুমেরও উন্নতি করে, যা মানসিক চাপ কমায় ।

পালং শাক এবং সবুজ শাকসবজি: সবুজ শাকসবজি ফোলেট (ভিটামিন বি9) সমৃদ্ধ ৷ যা মস্তিষ্কের জন্য উপকারী । ফোলেটের ঘাটতি বিষণ্ণতা এবং বিরক্তির কারণ হতে পারে । পালং শাক, মেথি, ব্রকলির মতো সবজি খেলে মেজাজের পরিবর্তন কমে এবং মানসিক স্বাস্থ্যের উন্নতি হয় ।

দই এবং প্রোবায়োটিক খাবার: দইতে প্রোবায়োটিক থাকে, যা অন্ত্রের জন্য উপকারী ব্যাকটেরিয়া । অনেক গবেষণায় দেখা গিয়েছে অন্ত্র এবং মস্তিষ্কের মধ্যে সরাসরি সংযোগ রয়েছে । একটি সুস্থ অন্ত্র মেজাজ ভালো রাখে এবং চাপ কমায় । দই ছাড়াও, ইডলি, ধোসা, কিমচি এবং দইয়ের মতো প্রোবায়োটিক খাবারও মেজাজ বৃদ্ধিকারী হিসেবে কাজ করে ।

(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)

(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)

