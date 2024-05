প্রতিদিন ভাতঘুম দিচ্ছেন ? শরীরে বাসা বাঁধছে বড় বিপদ - IMPACT OF AFTERNOON SLEEP

হায়দরাবাদ: দুপুরের খাবার খেয়ে অনেকে ভাত-ঘুম দিয়ে থাকেন ৷ তবে এটা শরীরের জন্য অনেকসময় ভালো হয় না ৷ বেশিরভাগ মানুষ হাতে সময় থাকলে দুপুরের খাবার খেয়ে কিছুক্ষণ ঘুমান। বলা হয়ে থাকে আধা ঘণ্টা থেকে এক ঘণ্টা ঘুমালে ক্লান্তি কমে যায় ও মন শান্ত হয় । কিন্তু আপনি কি জানেন যে দুপুরের খাবারের পরপরই ঘুমাতে গেলে কিছু স্বাস্থ্য সমস্যা হতে পারে ৷ বিশেষজ্ঞরা বলেন, এভাবে খাওয়ার পরপরই ঘুমানো স্বাস্থ্যের জন্য ভালো নয় । কিন্তু দুপুরে খাওয়ার পরপরই ঘুমালে কী ধরনের স্বাস্থ্য সমস্যা হতে পারে (What kind of health problems can be caused by sleeping right after lunch)?

হজমের সমস্যা: বিশেষজ্ঞজদের মতে, খাওয়ার পরপরই ঘুমিয়ে পড়লে তার প্রভাব হজমের উপর পড়ে । সতর্ক করা হয় যে এর ফলে গ্যাস ও বদহজমের মতো হজমের সমস্যা হয় । 2017 সালে 'অ্যালিমেন্টারি ফার্মাকোলজি অ্যান্ড থেরাপিউটিকস' জার্নালে প্রকাশিত একটি প্রতিবেদন অনুসারে, গবেষকরা দেখেছেন যে যারা খাওয়ার পরপরই ঘুমাতে যান তাদের মধ্যে গ্যাস এবং বদহজমের মতো উপসর্গ বেশি ছিল। এই গবেষণায় আমেরিকার নর্থওয়েস্টার্ন ইউনিভার্সিটি ফেইনবার্গ স্কুল অফ মেডিসিনে কর্মরত বিশেষজ্ঞ ডেভিড জে. ডানকান অংশ নেন । তিনি উল্লেখ করেন যে দুপুরের খাবারের পরপরই ঘুমাতে গেলে গ্যাস ও বদহজমের মতো সমস্যা হতে পারে । এছাড়াও অম্বলও হতে পারে ৷

ওজন বৃদ্ধি হওয়া: বিশেষজ্ঞরা পরামর্শ দেন খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে না ঘুমাতে যাওয়া ৷ ফলে ওজন বেড়ে যায় ৷ যাদের স্থুলতা বা ওবেশিটির সমস্যা আছে তাদের একেবারেই যাওয়া উচিত নয় ৷

হৃদরোগের সমস্য়া হতে পারে: কিছু গবেষণায় দেখা গিয়েছে, খাওয়ার ঠিক পরে ঘুমালে হৃদরোগের ঝুঁকি বাড়ে । সেজন্য খাওয়া ও ঘুমানোর পর দশ মিনিট হাঁটার পরামর্শ দেওয়া হয় ।

আরও পড়ুন: