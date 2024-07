রাতে আলো জ্বালিয়ে ঘুমানোর অভ্যাস ? অজান্তেই ডেকে আনছেন বড় বিপদ - Sleeping With Lights

ETV Bharat / health

রাতে আলো জ্বালিয়ে ঘুমানোর অভ্যাস ? অজান্তেই ডেকে আনছেন বড় বিপদ - Sleeping With Lights

কলকাতা: আমাদের সুস্থ থাকার জন্য যেমন সঠিক পুষ্টিগ্রহণ প্রয়োজন, তেমনি পর্যাপ্ত ঘুমও গুরুত্বপূর্ণ । ভালো ঘুম হলে শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য ভালো থাকে । প্রাপ্তবয়স্ক কোনও একজনের প্রতিদিন গড়ে 7 থেকে 8 ঘণ্টা ঘুম খুবই গুরুত্বপূর্ণ ৷ সাধারণত বেশিরভাগ মানুষ রাতে লাইট বন্ধ করে ঘুমায়। কিন্তু কিছুজনের রাতে লাইট জ্বালিয়ে ঘুমানোর অভ্যাস আছে। আপনি কি এভাবে ঘুমান ? তবে বিশেষজ্ঞরা জানান, সতর্ক থাকতে হবে । কারণ লাইট অন রেখে ঘুমালে বহু শারীরিক সমস্যা হতে পারে ।

বিশেষজ্ঞদের মতে, শুধু প্রতিদিন পর্যাপ্ত ঘুমই নয়, আপনি কীভাবে ঘুমান সেটাও খুবই গুরুত্বপূর্ণ । বিশেষ করে রাতে লাইট জ্বালিয়ে ঘুমানো স্বাস্থ্যের জন্য ভালো নয় । কারণ যারা রাতে লাইট জ্বালিয়ে ঘুমায়, তাদের ওপর একটি গবেষণা করা হয়েছে এবং সেখানে কিছু তথ্য উঠে এসেছে । গবেষণায় জানা গিয়েছে, যারা রাতে লাইট বন্ধ না-করে ঘুমান তাদের টাইপ 2 ডায়াবেটিস হওয়ার ঝুঁকি বেশি ৷

'প্রসিডিংস অফ দ্য ন্যাশনাল অ্যাকাডেমি অফ সায়েন্সেস' (Proceedings of the National Academy of Sciences) জার্নালে প্রকাশিত 2019 সালের একটি গবেষণায় দেখা গিয়েছে, রাতে আলোর জ্বেলে ঘুমালে সার্কেডিয়ান ছন্দে ব্যাঘাত হতে পারে ৷ এর ফলে ইনসুলিন প্রতিরোধের এবং রক্তে শর্করার মাত্রা বৃদ্ধি পায় । মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নর্থওয়েস্টার্ন ইউনিভার্সিটি ফেইনবার্গ স্কুল অফ মেডিসিনের নিউরোবায়োলজির অধ্যাপক ফ্রাঞ্জ জেরকক এই গবেষণায় যুক্ত ছিলেন ।