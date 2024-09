ETV Bharat / health

প্রতিদিন সকালে খালি পেটে পান করুন এই জল, ওজন কমানো থেকে হজমশক্তির উন্নতিতে সাহায্য করবে - Fenugreek Water Benefits

মেথির জল কীভাবে তৈরি করবেন (How to make fenugreek water) ?

হার্টের স্বাস্থ্য: মেথির জলে ফলিক অ্যাসিড থাকে যা হার্টের স্বাস্থ্যের উন্নতি করে । এটি হৃদরোগের ঝুঁকি কমাতে সাহায্য করতে পারে ।

ব্রণের সমস্যা কমায়: মেথির জলে রয়েছে অ্যান্টি-ব্যাকটেরিয়াল গুণ, যা ব্রণর সমস্যা কমাতে সাহায্য করে ।

দৃষ্টিশক্তি বাড়ায়: মেথির জলে রয়েছে ভিটামিন এ যা দৃষ্টিশক্তি বাড়াতে সাহায্য করে ।

মস্তিষ্কের স্বাস্থ্য বাড়ায়: মেথির জলে রয়েছে ট্রিপটোফ্যান যা মস্তিষ্কের স্বাস্থ্য বাড়ায় । এটি চাপ এবং উদ্বেগ কমাতেও সাহায্য করতে পারে ।

কী জিনিস মাথায় রাখা উচিত (What should be kept in mind) ?

খুব বেশি পরিমাণে মেথির জল খেলে ডায়রিয়া হতে পারে । যদি কোনও ওষুধ খান তবে মেথির জল পান করার আগে একজন ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করে নেওয়া উচিত ।

গর্ভবতী মহিলা এবং স্তন্যদানকারী মহিলাদের মেথি জল খাওয়ার আগে ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করা উচিত ।

এন আই এইচ-এর তথ্য অনুযায়ী, মেথি একটি শক্তিশালী অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট, OS এর বিরুদ্ধে মায়োকার্ডিয়াল টিস্যুকে সুরক্ষা প্রদান করতে এবং বিপাকীয় অস্বাভাবিকতা বাড়াতে সাহায্য় করে । গবেষণায় জানা যায়, মেথি বীজের নির্যাস ডায়াবেটিক কার্ডিওমায়োপ্যাথির চিকিৎসায় সাহায্য় করে ৷ গবেষণায় আরও জানা গিয়েছে, প্রো-অ্যাপোপ্টোটিক জিন এবং আন্তঃকোষীয় আনুগত্যের অণু নিয়ন্ত্রণের সঙ্গে সঙ্গে অ্যান্টি-অ্যাপোপ্টোটিক জিন BCL-2-এর আপগ্র্যুলেশন মেথিতে অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট এবং অ্যান্টি-অ্যাপোপ্টোটিক বৈশিষ্ট্য রয়েছে ।

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC11016425/

(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)