মানসিক চাপ কি আপনার স্মৃতিশক্তি দুর্বল করে দিচ্ছে ? ব্যবহারের জন্য কাজে লাগান এই ভেষজকে
Published : October 3, 2025 at 8:00 AM IST
আমাদের চারপাশে এমন অনেক গাছ আছে যা ঔষধি গুণে ভরপুর । রোজমেরি এগুলির মধ্যে একটি । রোজমেরি বেগুনি ফুলের একটি চিরসবুজ উদ্ভিদ । ভারতে এটি গুলমেহেন্দি নামেও পরিচিত । এর পাতায় প্রচুর পরিমাণে অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট থাকে, যা স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী হিসাবে প্রমাণিত হয় ।
অনেকে রান্নায় রোজমেরি ব্যবহার করেন । এর সুগন্ধ খুবই মনোরম । আয়ুর্বেদে, রোজমেরির সূঁচের মতো পাতা এবং এর তেল ভেষজ হিসেবে ব্যবহার করা হয় ৷ রোজমেরি পাতায় প্রচুর পরিমাণে অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট থাকে, যা ফ্রি র্যাডিক্যালের কারণে সৃষ্ট ক্ষতি থেকে শরীরকে রক্ষা করতে সাহায্য করে । জেনে নেওয়া প্রয়োজন রোজমেরির আরও অনেক উপকারিতা সম্পর্কে ।
স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধি করে: বিশেষজ্ঞদের মতে, রোজমেরির একটি অনন্য সুগন্ধ রয়েছে যা মস্তিষ্কের কার্যকারিতাকে উদ্দীপিত করে । এটি আপনার চিন্তাভাবনা, বোঝার এবং মনে রাখার ক্ষমতা উন্নত করে । রোজমেরির সুগন্ধ মস্তিষ্কে অ্যাসিটাইলকোলিন নামক একটি রাসায়নিককে ভেঙে ফেলতে সাহায্য করে, যা মস্তিষ্কের কার্যকারিতাকে সুঠাম রাখতে অপরিহার্য ভূমিকা পালন করে ।
মানসিক চাপ দূর করে: রোজমেরির সুবাস মেজাজ উন্নত করতে, মনকে শান্ত করতে এবং উদ্বেগ ও চাপ দূর করতে সাহায্য করতে পারে । রোজমেরির তেল ব্যবহার মানসিক চাপ দূর করতে সাহায্য করতে পারে । রোজমেরির পাতা জলে ফুটিয়ে জল দিয়ে কুলি করলে মুখের দুর্গন্ধ দূর হতে পারে ।
চুলের বৃদ্ধি: রোজমেরি তেলে অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট এবং প্রদাহ-বিরোধী বৈশিষ্ট্য রয়েছে । এই তেল মাথার ত্বকে লাগালে রক্ত সঞ্চালন বৃদ্ধি পায় এবং চুল মজবুত হয় । রোজমেরি তেল চুলের ফলিকলগুলিকে পুষ্টি জোগায় এবং নতুন চুলের বৃদ্ধিতে সাহায্য করে । এটি চুল ঘনও করে ।
শারীরিক ব্যথা থেকে মুক্তি: রোজমেরি গাছের শুকনো অংশ এবং তেল বিভিন্ন ধরণের শরীরের ব্যথা উপশম করতে বিভিন্ন উপায়ে ব্যবহার করা হয় । কিছু গবেষণায় দেখা গিয়েছে, রোজমেরির কিছু উপাদান ব্যথানাশকের চেয়ে বেশি কার্যকর হতে পারে ।
রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে: একটি শক্তিশালী রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা শরীরকে বিভিন্ন ভাইরাল সংক্রমণ থেকে রক্ষা করতে পারে । রোজমেরিতে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধিকারী বৈশিষ্ট্য রয়েছে । এতে অনেক প্রয়োজনীয় অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট রয়েছে যা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা শক্তিশালী করতে সাহায্য করে ।
প্রদাহ কমাতে: রোজমেরিতে এমন যৌগ রয়েছে যা শরীরে প্রদাহ কমাতে সাহায্য করতে পারে এছাড়াও হৃদরোগ ও ক্যানসারের মতো দীর্ঘস্থায়ী অবস্থা প্রতিরোধে কার্যকর ।
ত্বক উজ্জ্বল করে: রোজমেরি তেলে অ্যান্টি-মাইক্রোবিয়াল এবং অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট বৈশিষ্ট্য রয়েছে ৷ যা এটিকে সুস্থ ত্বক বজায় রাখতে এবং বার্ধক্যের লক্ষণ কমাতে উপকারী করে তোলে ।
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)
