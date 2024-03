চুল ও ত্বকের জন্য ভীষণভাবে উপকারী চাল ধোয়া জল, কীভাবে ব্যবহার করবেন?

হায়দরাবাদ: ভাত করার পর বা আগে চালের জলের গুরুত্ব অপরিসীম ৷ ভাতের ফ্যান যেমন উপকারী তেমনি চাল ধোয়ার জলও ভীষণ ভাবে কার্যকরী ৷ এটি স্বাস্থ্য, ত্বক ও চুলের উন্নতিতে সাহায্য করে । এটি শক্তি বাড়ায় এবং শরীরে পুষ্টি জোগায় । এই জল কার্বোহাইড্রেট ও স্টার্চ সমৃদ্ধ ৷ এতে রয়েছে অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট যা স্বাস্থ্যের জন্য অত্যন্ত উপকারী । চাল ধোয়ার জলে রয়েছে বিভিন্ন পুষ্টি উপাদান ৷ যেমন- খনিজ, ভিটামিন বি6, অ্যামাইনো অ্যাসিডের মতো উপাদান । জেনে নিন, এর উপকারিতা সম্পর্কে (Know The Health Benefits Of Rice Water) ৷

পরিপাক তন্ত্রকে সুস্থ রাখে: গবেষণায় দেখা গিয়েছে, ভাতের জলে স্টার্চ পাওয়া যায় ৷ যা এর প্রশান্তিদায়ক বৈশিষ্ট্যগুলির জন্য পরিচিত ফলে এটি হজম শক্তি ঠিক রাখতে সহায়তা করে ৷ এছাড়াও ডায়রিয়া ও পেট খারাপ থেকেও ওষুধ হিসাবে কাজ করে ৷

রিহাইড্রেশন: শারীরিক ক্রিয়াকলাপের পরে সঠিকভাবে রিহাইড্রেট করা অপরিহার্য । চালের জল প্রাকৃতিক ইলেক্ট্রোলাইট বলে ভারসাম্য বজায় রাখতে সহায্য করে ৷ খনিজ পুনরুদ্ধার করতে সাহায্য করে ৷ ডিহাইড্রেশন এবং ক্লান্তি প্রতিরোধ করতেও সাহায্য় করে ।

ত্বকের জন্য উপকারী: ত্বকের জন্য চাল ধোয়া জলের উপকারিতা অপরিসীম । এই জল ভিটামিন, খনিজ এবং অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট সমৃদ্ধ যা আপনার ত্বকের জন্য উপকারী ৷ এটি টোনার হিসাবেও ব্যবহার করতে পারেন ৷ এটি ব্যবহার করাও খুব সহজ । একটি তুলোর সাহায্য়ে মুখে ব্যবহার করতে পারেন ৷ ফেনোলিক এবং ফ্ল্যাভোনয়েড যৌগ চালের জলে পাওয়া যায় ৷ যা ত্বকের জন্য বিশেষ উপকারী ।

চুলের জন্য উপকারী: চালের জল চুলের যত্নে বিশেষ কার্যকর ৷ চালের জলে উপস্থিত অ্যামিনো অ্যাসিড ক্ষতিগ্রস্থ চুলের ফলিকলগুলি মেরামত করতে ও চুল ভেঙে যাওয়া কমাতে সহায়তা করে । শ্যাম্পু করার পরে চুলের চকচকে এবং সামগ্রিক চুলের স্বাস্থ্য উন্নত করতে চালের জলের হেয়ার সিরাম দিয়ে আপনার চুল ধুয়ে ফেলুন ।

ওজন কমাতেও সাহায্য় করে: ওজন কমানোর যাত্রায় চাল ধোয়া জল বিশেষ কার্যকরী ৷ বিশেষজ্ঞদের মতে, এটি পান করাও ভালো ৷ এতে ক্যালোরি কম ৷ ফলে আপনাকে ওজন কমাতে সাহায্য করে ৷

