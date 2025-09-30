ETV Bharat / health

পাকা নয়, কোন কারণে কাঁচা পেঁপে বেশি করে খাবেন ?

পাকা পেঁপের থেকে কাঁচা পেঁপে অনেক বেশি উপকারী এমনটাই জানাচ্ছেন বিশেষজ্ঞরা ৷ জেনে নিন বিস্তারিত ৷

Health Benefits Of Raw Papaya
কাঁচা পেঁপের উপকারিতা (ফাইল চিত্র)
author img

By ETV Bharat Health Team

Published : September 30, 2025 at 8:00 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

আমাদের রান্নাঘরে কাঁচা পেঁপে প্রায়শই উপেক্ষা করা হয়, কিন্তু এর ঔষধি গুণাবলী সুপারফুডের চেয়ে কম নয় । এর এনজাইম, ফাইবার, ভিটামিন এবং অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট এটিকে স্বাস্থ্যের জন্য অত্যন্ত উপকারী করে তোলে ।

পেঁপে পাকলে তবেই তা স্বাস্থ্যগুণে সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে, অনেকে তেমনটাই বিশ্বাস করেন। এই কারণে, পাকা পেঁপের কদর অনেক বেশি । কিন্তু অনেকেই হয়তো জানেন না যে, পেঁপে কাঁচা অবস্থায় খেলে বেশি সুফল মেলে । চিকিৎসকরা জানান, তার মানে এই নয় যে পাকা পেঁপের কোনও স্বাস্থ্যগুণ নেই । তবে কাঁচা পেঁপে খেলে বাড়তি কিছু উপকার পাওয়া যায় ।

ওজন কমাতে সাহায্য করা থেকে শুরু করে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি পর্যন্ত, এটি অনেক স্বাস্থ্য সমস্যার জন্য একটি প্রাকৃতিক চিকিৎসা হিসাবে কাজ করে । জেনে নেওয়া প্রয়োজন কাঁচা পেঁপের কিছু গুরুত্বপূর্ণ উপকারিতা সম্পর্কে...

অ্যান্টি-অক্সিডেন্টের ভাণ্ডার: কাঁচা পেঁপে ভিটামিন এ, সি, ই এবং ফাইটোনিউট্রিয়েন্টে সমৃদ্ধ যা শরীরকে ফ্রি র‍্যাডিক্যাল থেকে রক্ষা করে । এই উপাদানগুলি বার্ধক্য প্রক্রিয়া ধীর করতে এবং ক্যানসার এবং হৃদরোগের মতো গুরুতর রোগ থেকে রক্ষা করতে সাহায্য করে ।

রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়: পেঁপেতে উপস্থিত ভিটামিন সি এবং অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা শক্তিশালী করে ৷ সংক্রমণ প্রতিরোধ করে এবং সর্দি-কাশির মতো সাধারণ অসুস্থতার বিরুদ্ধে লড়াই করতে সাহায্য করে ।

ডায়াবেটিসের জন্য উপকারী: কাঁচা পেঁপেতে গ্লাইসেমিক সূচক কম থাকে ৷ যা রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে । এতে থাকা ফাইবার চিনির শোষণকে ধীর করে দেয় ।

ত্বক এবং চুলের জন্য উপকারী: নিয়মিত পেঁপে খেলে ত্বক উজ্জ্বল হয় এবং দাগ কমে । পেঁপের ফেসপ্যাক লাগালে পিগমেন্টেশন এবং ব্রণ কমাতে সাহায্য করে । এর এনজাইম চুলকে পুষ্ট করে এবং চুল পড়া রোধ করে ।

কোষ্ঠকাঠিন্য থেকে মুক্তি: কাঁচা পেঁপে হজম ব্যবস্থার জন্য একটি আশীর্বাদ । পেঁপেইন এনজাইম খাবার ভাঙতে সাহায্য করে এবং ফাইবার কোষ্ঠকাঠিন্য থেকে মুক্তি দেয় ।

পিরিয়ডের ব্যথা থেকে মুক্তি: কাঁচা পেঁপে জরায়ুর পেশী শিথিল করতে সাহায্য করে, যা মাসিকের সময় খিঁচুনি এবং ব্যথা থেকে মুক্তি দেয় ।

জয়েন্টের ব্যথা থেকে মুক্তি: এতে প্রদাহ-বিরোধী বৈশিষ্ট্য রয়েছে যা আর্থ্রাইটিস এবং জয়েন্টের ব্যথা থেকে মুক্তি দিতে সাহায্য করে ।

কাঁচা পেঁপে টক বা তিক্ত স্বাদের হতে পারে, তবে এর বৈশিষ্ট্যগুলি অলৌকিক । আপনি এটি আপনার নিয়মিত খাদ্যতালিকায় সবজি, পরোটা, জুস বা স্যালাড হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করতে পারেন ।

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8066973/

(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)

  1. সকালে ঘুম থেকে উঠে এই লক্ষণগুলি অনুভব করেন ? এখনই সাবধান হয়ে চিকিৎসকের পরামর্শ নিন
  2. PCOS-এর কারণে কি আপনি মেদ কমাতে পারছেন না ? স্বাস্থ্যকর ওজন বজায় রাখতে গুরুত্বপূর্ণ টিপস
  3. উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে হলুদ কতটা কার্যকর জানেন কি ?
  4. দুর্বলতা ও মাথা ঘোরা রক্তাল্পতার লক্ষণ হতে পারে, এই খাবারগুলি তাৎক্ষণিকভাবে হিমোগ্লোবিন বাড়াবে

For All Latest Updates

TAGGED:

RAW PAPAYA BENEFITSকাঁচা পেঁপের উপকারিতাRAW PAPAYA FOR HEALTHRAW PAPAYA

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

সপ্তমীর হোমের আগুন নেভে বিসর্জনে! অতীত আঁকড়ে মণ্ডল বাড়ির দুর্গাপুজো

রোদ-বৃষ্টি-ঘামেও টিকে থাকবে মেক আপ ! এবার পুজোয় আপনার লুকই বাজিমাত

কলকাতায় পুজোর থিমে AI ও রোবটের যুগ, 50 বছর এগিয়ে নিয়ে যাবে টাইম মেশিন

GST ছাড়ের জের; 22 সেপ্টেম্বর থেকে কমছে দুধ-আইসক্রিম, ঘি-মাখনের দাম

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.