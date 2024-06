ওজন কমাতে খান এই খাবার - Best Food For Weight Loss

হায়দরাবাদ: পরিবর্তিত জীবনযাত্রার কারণে আজকাল অনেকেই অতিরিক্ত ওজনের সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন। অনেকেই ওজন কমানোর জন্য ডায়েট অনুসরণ করে থাকেন । ফলে রাতে অনেকে রুটি খেয়ে থাকেন ৷ তবে বিশেষজ্ঞদের মতে, জোয়ারের তৈরি রুটি খাওয়া ওজন কমার সমস্য়ার সমাধান হতে পারে ৷

তাছাড়া পুষ্টিবিদরা ডায়েটে জোয়ারের কিছু স্ন্য়াকস রাখার পরামর্শ দেন ৷ যা খেতে সুস্বাদু ও পুষ্টিকর ৷ এটি অল্পদিনেই ওজন কমাতে সাহায্য় করতে পারে (Jowar can help you lose weight in a short period of time) ৷

বিশেষজ্ঞদের মতে, জোয়ারে অনেক পুষ্টি উপাদান রয়েছে যা স্বাস্থ্যের জন্য ভালো। বিশেষ করে জোয়ারে গ্লুটেন থাকে না। তাই এটিকে সবার জন্য ভালো খাবার বলা হয়। এগুলিতে প্রচুর পরিমাণে ফাইবার রয়েছে ফলে পাচনতন্ত্রের কার্যকারিতা উন্নত করতে সহায়তা করে। তাছাড়া এটি রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে। সুতরাং জোয়ার দিয়ে তৈরি খাবারগুলি ডায়াবেটিসে আক্রান্তদের জন্য একটি ভালো পছন্দ বলা যেতে পারে।