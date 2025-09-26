প্রতিদিন রাতে ঘুমাতে যাওয়ার আগে এক গ্লাস দুধ পান করুন; উপকারিতা জানলে অবাক হবেন
রাতে দুধ পান করা স্বাস্থ্যের জন্য অত্যন্ত উপকারী । এই কারণেই বয়স্করা সবসময় দুধ খাওয়ার পরামর্শ দিয়ে থাকেন ।
Published : September 26, 2025 at 11:31 AM IST
দুধ আমাদের খাদ্যতালিকার একটি অংশ এবং এটি একটি সম্পূর্ণ খাদ্য হিসেবে বিবেচিত হয় । এতে ক্যালসিয়াম, প্রোটিন, ভিটামিন ডি, বি12, পটাসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম এবং অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট-সহ অনেক পুষ্টি উপাদান রয়েছে । প্রতিদিন এটি পান করলে অসংখ্য স্বাস্থ্য উপকারিতা পাওয়া যায় ।
আমরা তো সকলেই জানি এই তরলের উপকারিতা সম্পর্কে ৷ বিশেষজ্ঞরা জানান, হাড় শক্তিশালী করে তোলা থেকে প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি রোজের ডায়েটে দুধ রাখলে শরীরও সুস্থ থাকে । চিকিৎসক থেকে পুষ্টিবিদ, উভয়েই দুধ খাওয়ার পরামর্শ দিয়ে থাকেন ।
বিশেষ করে ঘুমানোর আগে দুধ পান করা কেবল হজম এবং ঘুমের ক্ষেত্রেই সহায়তা করে না, বরং শরীরকে ভেতর থেকে পুষ্টি জোগায় ৷ দিনের ক্লান্তি দূর করে । জেনে নেওয়া প্রয়োজন রাতে দুধ পান করার কিছু গুরুত্বপূর্ণ উপকারিতা:
ভালো ঘুমের জন্য সাহায্য করে: দুধে ট্রিপটোফ্যান এবং মেলাটোনিন নামক অ্যামিনো অ্যাসিড থাকে ৷ যা ঘুমের হরমোন সক্রিয় করে । এটি ঘুমের মান উন্নত করে এবং অনিদ্রা দূর করে ।
পেশী মেরামত করে: রাতের বেলা দুধ পান করলে শরীরে প্রোটিন সরবরাহ হয় ৷ যা পেশী মেরামত এবং গঠনে সাহায্য করে, বিশেষ করে যাঁরা ব্যায়াম করেন তাঁদের জন্য উপকারী ।
হাড় শক্তিশালী করে: ক্যালসিয়াম এবং ভিটামিন ডি হাড় এবং দাঁতকে শক্তিশালী করে, অস্টিওপোরোসিসের মতো হাড় সম্পর্কিত রোগ প্রতিরোধ করে ।
পাচনতন্ত্র উন্নত করে: গরম দুধ পাচনতন্ত্রকে প্রশমিত করে এবং কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করে । এটি অন্ত্র পরিষ্কার এবং গ্যাসের সমস্যায়ও সাহায্য করে ।
মানসিক চাপ এবং উদ্বেগ কমায়: দুধের পুষ্টিগুণ মানসিক চাপ কমাতে এবং শান্ত মেজাজ বজায় রাখতে সাহায্য করে ।
ত্বকের পুষ্টি প্রদান করে: দুধ পান ত্বকের কোষগুলিকে পুষ্টি জোগায়, ত্বককে উজ্জ্বল এবং হাইড্রেটেড রাখে ।
ওজন নিয়ন্ত্রণ করে: দুধ পান করলে পেট ভরা বোধ হয়, যা রাতের বেলা অস্বাস্থ্যকর খাবার খাওয়ার অভ্যাস ভাঙতে সাহায্য করে এবং আপনার ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখে ।
রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা শক্তিশালী করে: দুধে থাকা অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট এবং ভিটামিন আপনার রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা শক্তিশালী করে ।
হৃদরোগের উন্নতি করে: দুধে থাকা পটাশিয়াম রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ করে, হৃদরোগের ঝুঁকি কমায় ।
চুলের জন্য উপকারিতা: দুধ চুলের গোড়ায় পুষ্টি জোগায়, চুলকে শক্তিশালী, চকচকে এবং ঘন করে ।
রাতে দুধ পান করা একটি সহজ কিন্তু স্বাস্থ্যকর অভ্যাস । এটি শারীরিক এবং মানসিক উভয় উপকারই প্রদান করে । নিয়মিত রাতে এক গ্লাস হালকা গরম দুধ পান করলে আপনি নিজের মধ্যে ইতিবাচক পরিবর্তন অনুভব করবেন ।'
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)
