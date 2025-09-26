মেরুদণ্ডকে শক্তিশালী করে এই আসন, আজ থেকে দিনের রুটিনের অংশ করুন
মেরুদণ্ডকে শক্তিশালী করার পাশাপাশি, গোমুখাসন অনেক উপকারও প্রদান করবে ৷ জেনে নিন এর উপকারী দিকগুলি ৷
Published : September 26, 2025 at 4:06 PM IST
গোমুখাসন একটি অত্যন্ত কার্যকরী ভঙ্গি যেখানে শরীর গরুর মুখের আকৃতি তৈরি করে । এটি কাঁধ, পিঠ, উরু এবং ফুসফুসের উপর ইতিবাচক প্রভাব ফেলে । এটি শরীর এবং মন উভয়ের জন্যই খুবই উপকারী । জেনে নেওয়া প্রয়োজন প্রতিদিন এটি অনুশীলনের কিছু আশ্চর্যজনক সুবিধা সম্পর্কে ৷
গোমুখাসন অর্থ গরুমুখ, কারণ এই আসনের শরীরের আকৃতি গরুর মুখের মতো । এই শক্তিশালী আসনের কিছু মূল সুবিধা সম্পর্কে জেনে নেওয়া যাক ।
কাঁধের শক্ততা দূর করে: এই আসন কাঁধের শক্ততা দূর করে এবং চারপাশের পেশীগুলিকে নমনীয় করে, শক্ততা এবং ব্যথা উপশম করে ।
মেরুদণ্ডকে শক্তিশালী করে: গোমুখাসনে পিঠ সোজা রাখলে মেরুদণ্ড শক্তিশালী হয় এবং শরীরের ভঙ্গি উন্নত হয় ।
শ্বাস-প্রশ্বাসের ক্ষমতা উন্নত হয়: এই আসনের সময় বুকের প্রসারণ ফুসফুসে আরও অক্সিজেন সরবরাহ করে, যা শ্বাস-প্রশ্বাসের ক্ষমতা উন্নত করে ।
ডায়াবেটিসের জন্য উপকারী: এই আসন অগ্ন্যাশয়কে সক্রিয় করে, যা ইনসুলিন নিঃসরণকে ভারসাম্যপূর্ণ করে ।
নিম্নস্থ কোমর এবং উরুকে নমনীয় করে তোলে: পায়ের নির্দিষ্ট অবস্থান উরু এবং কোমরের পেশীগুলিকে প্রসারিত করে ।
আর্থ্রাইটিস এবং সায়াটিকার জন্য উপশম করে: এই আসন জয়েন্ট এবং স্নায়ুর উপর ইতিবাচক প্রভাব ফেলে ৷ জয়েন্টের ব্যথা এবং সায়াটিকা থেকে মুক্তি দেয় ।
চাপ এবং উদ্বেগ থেকে মুক্তি দেয়: নিয়মিত অনুশীলন মানসিক চাপ কমায় এবং মনকে শান্ত করে ।
স্নায়ুতন্ত্রকে শক্তিশালী করে: এই আসন স্নায়ুগুলিকে সক্রিয় করে, সমগ্র স্নায়ুতন্ত্রকে সক্রিয় রাখে ।
হরমোনের ভারসাম্য বজায় রাখে: এটি শরীরের অন্তঃস্রাবী সিস্টেমকে প্রভাবিত করে হরমোনের ভারসাম্য বজায় রাখতে সাহায্য করে ।
মূত্রনালীর সমস্যার জন্য উপকারী: মূত্রনালীকে শক্তিশালী করে এবং সংক্রমণের ঝুঁকি কমায় । এছাড়াও নিয়মিত অনুশীলন একাগ্রতা উন্নত করে, ধ্যানকে আরও কার্যকর করে তোলে ।
গোমুখাসন শরীরের নমনীয়তা বাড়াতে, পিঠ ও কাঁধের ব্যথা উপশম করতে, শ্বাস-প্রশ্বাস উন্নত করতে, রক্ত সঞ্চালন বাড়াতে এবং মানসিক চাপ কমাতে সাহায্য করে ।
গোমুখাসন কেবল শারীরিক নমনীয়তা এবং শক্তি প্রদান করে না, বরং মানসিক ভারসাম্য এবং শক্তিও বজায় রাখে । প্রতিদিন সঠিকভাবে এটি করলে শরীর এবং মন উভয় ক্ষেত্রেই আশ্চর্যজনক পরিবর্তন আসতে পারে । প্রাথমিকভাবে, সঠিক ভঙ্গি এবং ভারসাম্য অর্জনের জন্য একজন বিশেষজ্ঞের তত্ত্বাবধানে এটি অনুশীলন করুন ।
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10828812/
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)