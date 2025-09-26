ETV Bharat / health

মেরুদণ্ডকে শক্তিশালী করে এই আসন, আজ থেকে দিনের রুটিনের অংশ করুন

মেরুদণ্ডকে শক্তিশালী করার পাশাপাশি, গোমুখাসন অনেক উপকারও প্রদান করবে ৷ জেনে নিন এর উপকারী দিকগুলি ৷

gomukhasana
গোমুখাসন শরীরের জন্য উপকারী (Getty Iamge)
author img

By ETV Bharat Health Team

Published : September 26, 2025 at 4:06 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

গোমুখাসন একটি অত্যন্ত কার্যকরী ভঙ্গি যেখানে শরীর গরুর মুখের আকৃতি তৈরি করে । এটি কাঁধ, পিঠ, উরু এবং ফুসফুসের উপর ইতিবাচক প্রভাব ফেলে । এটি শরীর এবং মন উভয়ের জন্যই খুবই উপকারী । জেনে নেওয়া প্রয়োজন প্রতিদিন এটি অনুশীলনের কিছু আশ্চর্যজনক সুবিধা সম্পর্কে ৷
গোমুখাসন অর্থ গরুমুখ, কারণ এই আসনের শরীরের আকৃতি গরুর মুখের মতো । এই শক্তিশালী আসনের কিছু মূল সুবিধা সম্পর্কে জেনে নেওয়া যাক ।

কাঁধের শক্ততা দূর করে: এই আসন কাঁধের শক্ততা দূর করে এবং চারপাশের পেশীগুলিকে নমনীয় করে, শক্ততা এবং ব্যথা উপশম করে ।

মেরুদণ্ডকে শক্তিশালী করে: গোমুখাসনে পিঠ সোজা রাখলে মেরুদণ্ড শক্তিশালী হয় এবং শরীরের ভঙ্গি উন্নত হয় ।

শ্বাস-প্রশ্বাসের ক্ষমতা উন্নত হয়: এই আসনের সময় বুকের প্রসারণ ফুসফুসে আরও অক্সিজেন সরবরাহ করে, যা শ্বাস-প্রশ্বাসের ক্ষমতা উন্নত করে ।

ডায়াবেটিসের জন্য উপকারী: এই আসন অগ্ন্যাশয়কে সক্রিয় করে, যা ইনসুলিন নিঃসরণকে ভারসাম্যপূর্ণ করে ।

নিম্নস্থ কোমর এবং উরুকে নমনীয় করে তোলে: পায়ের নির্দিষ্ট অবস্থান উরু এবং কোমরের পেশীগুলিকে প্রসারিত করে ।

আর্থ্রাইটিস এবং সায়াটিকার জন্য উপশম করে: এই আসন জয়েন্ট এবং স্নায়ুর উপর ইতিবাচক প্রভাব ফেলে ৷ জয়েন্টের ব্যথা এবং সায়াটিকা থেকে মুক্তি দেয় ।

চাপ এবং উদ্বেগ থেকে মুক্তি দেয়: নিয়মিত অনুশীলন মানসিক চাপ কমায় এবং মনকে শান্ত করে ।

স্নায়ুতন্ত্রকে শক্তিশালী করে: এই আসন স্নায়ুগুলিকে সক্রিয় করে, সমগ্র স্নায়ুতন্ত্রকে সক্রিয় রাখে ।

হরমোনের ভারসাম্য বজায় রাখে: এটি শরীরের অন্তঃস্রাবী সিস্টেমকে প্রভাবিত করে হরমোনের ভারসাম্য বজায় রাখতে সাহায্য করে ।

মূত্রনালীর সমস্যার জন্য উপকারী: মূত্রনালীকে শক্তিশালী করে এবং সংক্রমণের ঝুঁকি কমায় । এছাড়াও নিয়মিত অনুশীলন একাগ্রতা উন্নত করে, ধ্যানকে আরও কার্যকর করে তোলে ।

গোমুখাসন শরীরের নমনীয়তা বাড়াতে, পিঠ ও কাঁধের ব্যথা উপশম করতে, শ্বাস-প্রশ্বাস উন্নত করতে, রক্ত সঞ্চালন বাড়াতে এবং মানসিক চাপ কমাতে সাহায্য করে ।

গোমুখাসন কেবল শারীরিক নমনীয়তা এবং শক্তি প্রদান করে না, বরং মানসিক ভারসাম্য এবং শক্তিও বজায় রাখে । প্রতিদিন সঠিকভাবে এটি করলে শরীর এবং মন উভয় ক্ষেত্রেই আশ্চর্যজনক পরিবর্তন আসতে পারে । প্রাথমিকভাবে, সঠিক ভঙ্গি এবং ভারসাম্য অর্জনের জন্য একজন বিশেষজ্ঞের তত্ত্বাবধানে এটি অনুশীলন করুন ।

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10828812/

(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)

  1. প্রতিদিন রাতে ঘুমাতে যাওয়ার আগে এক গ্লাস দুধ পান করুন; উপকারিতা জানলে অবাক হবেন
  2. হৃদরোগ এড়াতে এই ফল খান, ধমনীতে ব্লক হওয়ার ঝুঁকি কমায়
  3. এই লক্ষণ ফুসফুসের ক্ষতির কারণ হতে পারে, সুস্থ রাখতে কী কী ডায়েটে রাখবেন জানুন বিস্তারিত
  4. ভিটামিন সি-এর ঘাটতি পূরণের জন্য পরিপূরক গ্রহণের সঠিক সময় কোনটি ?

For All Latest Updates

TAGGED:

BENEFITS OF GOMUKHASANAগোমুখাসনের উপকারিতাHEALTH CARE TIPSGOMUKHASANA

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

সপ্তমীর হোমের আগুন নেভে বিসর্জনে! অতীত আঁকড়ে মণ্ডল বাড়ির দুর্গাপুজো

রোদ-বৃষ্টি-ঘামেও টিকে থাকবে মেক আপ ! এবার পুজোয় আপনার লুকই বাজিমাত

কলকাতায় পুজোর থিমে AI ও রোবটের যুগ, 50 বছর এগিয়ে নিয়ে যাবে টাইম মেশিন

GST ছাড়ের জের; 22 সেপ্টেম্বর থেকে কমছে দুধ-আইসক্রিম, ঘি-মাখনের দাম

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.