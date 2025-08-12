বিভিন্ন ধরনের ডালে একটু মৌরি ফোড়ন না দিলে যেনো স্বাদ আসে না ৷ এই মৌরি স্বাদ বাড়ানোর পাশাপাশি এর বহু গুণ রয়েছে ৷ আমাদের ভারতীয় রান্নাঘরে অনেক ধরণের মশলা ব্যবহার করা হয় । এগুলি কেবল খাবারের স্বাদই বাড়ায় না, বরং অনেক স্বাস্থ্য উপকারিতাও প্রদান করে । এটি যদি খাদ্যতালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয় তাহলে আপনার শরীর সুস্থ থাকে । জিরে, সেলেরি, গোলমরিচ এবং লবঙ্গ খাওয়ার যেমন অনেক উপকারিতা রয়েছে, তেমনি মৌরিও এমন একটি মশলা যা আমাদের শরীরের জন্য আশীর্বাদের চেয়ে কম নয় ।
হোটেলে খাবার খাওয়ার পর মিসরি এবং মৌরিও পরিবেশন করা হয় । এটি মাউথ ফ্রেশনার হিসেবে কাজ করে । আপনার জানা দরকার আয়ুর্বেদেও মৌরির একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান রয়েছে । মৌরিতে ক্যালসিয়াম, আয়রন, সোডিয়াম, পটাসিয়ামের মতো অনেক প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদান পাওয়া যায় । এগুলি সবই শরীরকে সুস্থ রাখতে কাজ করে । যদি প্রতিদিন সকালে খালি পেটে মৌরি খাওয়া হয়, তাহলে অনেক স্বাস্থ্য উপকারিতা পাওয়া যেতে পারে ।
জেনে নেওয়া প্রয়োজন প্রতিদিন সকালে খালি পেটে মৌরি খেলে আপনার শরীরের কী কী উপকারিতা পেতে পারেন । জেনে নিন বিস্তারিত ৷
ওজন কমানো: বিশেষজ্ঞরা জানান, মৌরি খেলে আপনি দ্রুত ওজন কমাতে পারেন। এটি বিপাক বৃদ্ধিতে কাজ করে । এটি চর্বি পোড়ানোর প্রক্রিয়াকে উৎসাহিত করে । যাঁরা ওজন কমাতে চান তাঁদের জন্য মৌরি আশীর্বাদের চেয়ে কম নয় ।
পেটের সমস্যা দূর করে: যদি আপনার পেট ফুলে যাওয়ার সমস্যা থাকে অথবা সবসময় পেট ব্যথা থাকে, তাহলে আপনার প্রতিদিন সকালে খালি পেটে মৌরি খাওয়া উচিত । মৌরি হজম এনজাইমকে সক্রিয় করে । এটি পেট ব্যথা থেকে মুক্তি দেয় । এরসঙ্গে পেট ফুলে যাওয়ার সমস্যাও দূর হয় ।
হৃদপিণ্ড সুস্থ রাখে: প্রতিদিন সকালে খালি পেটে মৌরি খেলে হৃদরোগের ঝুঁকি কমে । এতে উপস্থিত পটাশিয়াম রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে কাজ করে । যা হার্ট অ্যাটাকের ঝুঁকি কমায় ।
কোলেস্টেরল নিয়ন্ত্রণ করে: মৌরি খাওয়া কোলেস্টেরলের মাত্রা নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে । আসলে, এতে দ্রবণীয় ফাইবার পাওয়া যায় । যা শরীরে খারাপ কোলেস্টেরল জমা হতে বাধা দেয় ।
রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়: মৌরি পুষ্টিগুণে সমৃদ্ধ এবং এতে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন সিও রয়েছে । এমন পরিস্থিতিতে, খালি পেটে মৌরি খেলে শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা শক্তিশালী হতে পারে । এটি আপনাকে বারবার অসুস্থ হওয়া থেকে রক্ষা করে ।
তবে কোনও জিনিসই বেশি খাওয়া উচিত নয় ৷ যে কোনও জিনিসই শরীরের প্রয়োজনের তুলনায় বেশি পরিমাণে খেলে নানান সমস্যা হতে পারে ৷ তাই খাওয়ার আগে একজন বিশেষজ্ঞর কাছে পরামর্শ নিয়ে নিন ৷
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)