এই রঙিন বেরিগুলি কেবল সুস্বাদুই নয়, স্বাস্থ্যকরও ! কোন বেরি খাওয়া সবচেয়ে উপকারী ?
বেরিগুলিকে সবচেয়ে স্বাস্থ্যকর খাবার হিসেবে বিবেচনা করা হয় । অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট সমৃদ্ধ অনেক ধরণের বেরি রয়েছে এবং প্রতিটিরই নিজস্ব আলাদা আলাদা উপকারিতা রয়েছে ।
Published : September 9, 2025 at 10:14 AM IST
বেরিগুলিকে স্বাস্থ্যকর খাবারগুলির মধ্যে একটি হিসাবে বিবেচনা করা হয় । অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট সমৃদ্ধ এই বেরিগুলি একই শ্রেণীতে আসে তবে এগুলির স্বাদ এবং উপকারিতা আলাদা । জেনে নেওয়া প্রয়োজন বিভিন্ন রকমের বেরি এবং কী কী উপকার পাওয়া যায় ?
এই বেরিতে সবচেয়ে বেশি অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট রয়েছে: ব্লুবেরি সর্বোচ্চ মাত্রার অ্যান্টি-অক্সিডেন্টের জন্য পরিচিত ৷ বিশেষ করে অ্যান্থোসায়ানিন । মস্তিষ্কের স্বাস্থ্য এবং শরীরে প্রদাহের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য এটি সেরা বলে বিবেচিত হয় । এই অ্যান্টি-অক্সিডেন্টের কারণে ব্লুবেরিগুলিতে এই রঙ থাকে । আমেরিকার ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ হেলথের গবেষণায় প্রকাশিত একটি পর্যালোচনায় দেখা গিয়েছে, 100 গ্রাম ব্লুবেরিতে 380 থেকে 480 গ্রাম অ্যান্থোসায়ানিন পাওয়া যায় । এছাড়াও আরও একটি গবেষণায় দেখা গিয়েছে, প্রায় 300 গ্রাম ব্লুবেরি খাওয়া ফ্রি র্যাডিক্যালের কারণে ডিএনএ ক্ষতি প্রতিরোধে সহায়তা করে ।
এই বেরি হাড়কে শক্তিশালী করে: ব্ল্যাকবেরি ভিটামিন কে সমৃদ্ধ ৷ যা হাড়ের স্বাস্থ্যের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হয় । এটি রক্ত জমাট বাঁধতেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, যা দ্রুত ক্ষত নিরাময়ে সহায়তা করে । ব্লুবেরির মতো, ব্ল্যাকবেরিতেও প্রচুর পরিমাণে অ্যান্থোসায়ানিন থাকে । অর্থাৎ 100 গ্রামে প্রায় 245 মিলিগ্রাম । অন্যদিকে ফাইবারের কথা বলা হলে এক কাপ ব্ল্যাকবেরিতে প্রায় 8 গ্রাম ফাইবার থাকে । বিশেষজ্ঞদের মতে, অনুসারে, প্রতিদিন 22-24 গ্রাম ফাইবার প্রয়োজন ।
এতে উভয় ধরণের ফাইবার পাওয়া যায়: ব্ল্যাকবেরির মতোই রাস্পবেরিতে প্রতি কাপে 8 গ্রাম ফাইবার থাকে ৷ তবে এতে দ্রবণীয় এবং অদ্রবণীয় উভয় ফাইবারই থাকে । এই কারণেই রক্তে শর্করা নিয়ন্ত্রণ এবং পেটের স্বাস্থ্যের জন্য রাস্পবেরিকে চমৎকার বলে মনে করা হয় ।
কমলালেবুর চেয়ে বেশি ভিটামিন সি রয়েছে: এক কাপ অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট সমৃদ্ধ স্ট্রবেরিতে কমলার চেয়ে বেশি ভিটামিন সি রয়েছে । এটি প্রদাহের বিরুদ্ধে লড়াই এবং হৃদরোগের স্বাস্থ্যের জন্য খুবই ভালো । এক কাপ স্ট্রবেরিতে প্রায় 85 মিলিগ্রাম ভিটামিন সি পাওয়া যায় ৷ যা একটি কমলালেবুতে থাকা 83 মিলিগ্রামের চেয়ে বেশি । এই পুষ্টি উপাদানটি কেবল রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার জন্যই নয়, বরং লোহা শোষণ, কোলাজেন গঠন এবং মুক্ত র্যাডিকেলের কারণে কোষের ক্ষতি কমাতেও ভালো বলে মনে করা হয় ।
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7442370/
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8747047/
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)
- মাংস-মাছ না খেলে চিন্তার কিছু নেই, এই জিনিস শরীরে ওমেগা-3 এর ঘাটতি দূর করবে
- শরীরকে সুস্থ রাখতে এই পানীয় পান করা জরুরি, কীভাবে তৈরি করবেন ?
- বয়স, ধূমপান নাকি জীবনযাত্রা ? ব্লাড ক্যানসারের ঝুঁকি বেড়ে যাওয়ার কারণগুলি কী কী ?
- প্রতিদিন সকালে এই কাজগুলি করলে আপনাকে জিমে যেতে হবে না, শরীরের মেদ ঝরবে তাড়তাড়ি