প্রতিদিন রাতে ঘুমানোর আগে জিরে জল পান করুন, এর উপকার এক মাসেই ফল পাবেন
জিরে এমন একটি মশলা যা কেবল খাবারের স্বাদই বাড়ায় না বরং স্বাস্থ্যের জন্যও উপকারী । রাতে জিরে জল পান করলে হজমশক্তি উন্নত হয় ৷
Published : September 13, 2025 at 9:28 AM IST
আমাদের রান্নাঘরে বহু শতাব্দী ধরে অনেক মশলা ব্যবহার করা হয়ে আসছে । এই বিভিন্ন ধরণের মশলা কেবল খাবারের স্বাদই বাড়ায় না, বরং আপনার স্বাস্থ্যের জন্যও উপকারী । জিরে এই মশলাগুলির মধ্যে একটি, যা অনেক খাবারের স্বাদ বাড়ায় এবং আপনার স্বাস্থ্যেরও উন্নতি করে ।
আপনি বিভিন্ন উপায়ে জিরেকে আপনার খাদ্যতালিকার অংশ করতে পারেন । মশলা ছাড়াও আপনি এর জলও পান করতে পারেন । জিরে জল স্বাস্থ্যের জন্য খুবই উপকারী বলে মনে করা হয় । বিশেষ করে যদি আপনি এটি রাতে পান করেন, তাহলে এর উপকারিতা দ্বিগুণ হয়ে যায় । এমন পরিস্থিতিতে, প্রতিদিন রাতে জিরে জল পান করার কিছু উপকারিতা সম্পর্কে ৷
হজমের উন্নতি করে: আপনি যদি এমন মানুষদের মধ্যে থাকেন যারা প্রায়শই হজমজনিত সমস্যায় ভোগেন, তাহলে জিরে জল আপনার জন্য আশীর্বাদের চেয়ে কম নয় । জিরে জল পেটকে প্রশান্ত করে এবং পেট ফাঁপা কমায় । এটি হজমকারী এনজাইমগুলিকে উদ্দীপিত করে এবং পিত্ত নিঃসরণও বাড়ায়, যা আপনার শরীরকে চর্বি এবং ভারী খাবার সহজে হজম করতে সাহায্য করে । এছাড়াও এর জল গ্যাস এবং পেট ফাঁপা থেকে মুক্তি দেয়, যা রাতের খাবারের পরে এটিকে নিখুঁত করে তোলে ।
ওজন নিয়ন্ত্রণে সহায়ক: জিরে জল আপনার বিপাক উন্নত করে, যা আপনাকে ওজন নিয়ন্ত্রণেও সহায়তা করে । কিছু গবেষণায় দেখা গিয়েছে, জিরে ওজন এবং পেটের চর্বি কমাতে সহায়ক । বিশেষ করে যদি আপনি এটি রাতে পান করেন, তবে এটি রাতে দেরিতে খিদে কমায় এবং ওজন নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করে ।
শরীরকে বিষমুক্ত করে: জিরে অ্যান্টি-অক্সিডেন্টে সমৃদ্ধ ৷ যা ক্ষতিকারক ফ্রি র্যাডিক্যাল দূর করে এবং আপনার শরীরের বিষমুক্তিতে সহায়তা করে । রাতে জিরে জল পান করলে ঘুমানোর সময় আপনার শরীরকে বিষমুক্ত করে । এর মূত্রবর্ধক প্রভাবের সঙ্গে, এটি বিষাক্ত পদার্থ বের করে দিতে এবং অন্ত্রের কার্যকারিতা উন্নত করতে সহায়তা করে ।
রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়: এমনকি অল্প পরিমাণেও, জিরে জলে প্রয়োজনীয় পুষ্টি থাকে । মাত্র এক চা চামচ জিরে আপনার দৈনিক আয়রনের চাহিদার প্রায় 17% পূরণ করে । এছাড়াও, জিরেতে ভিটামিন, খনিজ এবং অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট থাকে ৷ যা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে, প্রদাহের বিরুদ্ধে লড়াই করে এবং ত্বক ও চুলের স্বাস্থ্য উন্নত করে ।
ভালো ঘুম হতে সাহায্য করে: গরম জিরে জল এর অ্যান্টাসিড বৈশিষ্ট্যের কারণে পেটের অ্যাসিডিটি এবং বুকজ্বালা কমাতে পারে । অন্ত্রকে প্রশমিত করে এবং pH ভারসাম্য বজায় রাখে । রাতে এর জল পান করলে গভীর ঘুম আসে ।
ত্বকের জন্য উপকারী: জিরে আপনার ত্বকের পাশাপাশি স্বাস্থ্যের জন্যও খুবই উপকারী । এর ডিটক্সিফাইং এবং অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট বৈশিষ্ট্য ত্বককে নিস্তেজ টক্সিন থেকে পরিষ্কার করতে এবং তারুণ্যের উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি করতে সাহায্য করে । উন্নত হজম এবং পুষ্টির শোষণের ফলে উজ্জ্বল ত্বক এবং সুন্দর চুল তৈরি হয় ।
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5065707/
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)
