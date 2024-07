বর্ষাকালে চুল পড়ার সমাধান করুন এই উপায়ে - Onion Juice for hair care

ETV Bharat / health

বর্ষাকালে চুল পড়ার সমাধান করুন এই উপায়ে - Onion Juice for hair care

By ETV Bharat Bangla Team

এন আই এইচ (National Institutes of Health) দ্বারা প্রকাশিত গবেষণায় জানা গিয়েছে, পেঁয়াজের রস চুল পড়ার সসম্যার কার্যকরী উপায় হতে পারে ৷ পেঁয়াজে রয়েছে, অ্যান্টি-ব্যাকটেরিয়াল এবং অ্যান্টি-ফাঙ্গাল উপাদান । এতে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন সি, ভিটামিন বি6-ও আছে । এছাড়াও পেঁয়াজে ফলিক অ্যাসিড থাকে । যা চুলের জন্য অত্যন্ত কার্যকরী উপায় ৷ পেঁয়াজ খালি মাথায় চুল গজাতে সাহায্য় করে ৷

কীভাবে ব্যবহার করবেন পেঁয়াজের রস (How to use onion juice) ?

এর জন্য আপনাকে দু'টি মাঝারি সাইজের পেঁয়াজ নিয়ে ভালো করে পেষ্ট করে নিন ৷ এই রস সরাসরি মাথার স্ক্যাল্পে লাগিয়ে নিন ৷ কিছুক্ষণ রেখে শ্যাম্পু করে ধুয়ে ফেলুন ৷ এতে চুল পড়া থেকে খুশকির সমস্যা থেকে মুক্তি দিতে সাহায্য করবে ৷

বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য নির্দিষ্ট গবেষণা থেকে প্রাপ্ত এবং এর মতামত ও ওই গবেষণার সঙ্গে যুক্ত গবেষক-বিশেষজ্ঞের ব্যক্তিগত মতামতের ভিত্তিতে দেওয়া হয়েছে৷ শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই এই প্রতিবেদনটি লেখা হয়েছে ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷